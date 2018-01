Sept raisons d’avoir une relation avec un homme russe

1. C’est un romantique (même si on ne dirait pas)

Getty Images Getty Images

L'hiver en Russie est souvent rude et dure cinq mois de l'année - ces conditions austères fournissent une occasion pour le romantisme, et de nombreux hommes russes aiment jouer de leur image liée à la conquête des éléments et au fait de surmonter la nature.

Mais ils ont un côté plus doux, faites-nous confiance : ils aiment chanter des chansons, réciter des poèmes, ou encore faire référence à des citations de films ou aux lignes d'un livre, ce qui fera fondre le cœur de toute femme se trouvant à portée de voix. Même si à l'expression de son visage on dirait qu’il vient de manger un ours tout cru, il est chaud et doux à l'intérieur.

Lire aussi : Couples mixtes: trois histoires d’amour entre France et Russie

2. Payer la note est une question d'honneur

Legion Media Legion Media

Ce point n'est pas vraiment lié à l'égalité des sexes - même si une fille invite un homme à un rendez-vous et qu’elle a plus d'argent que lui, il mettra un point d’honneur a toujours payer. Un homme russe typique sera offensé si la demoiselle avec laquelle il a rendez-vous propose de partager la note. Il ira mendier, voler, ou emprunter (s'il est fauché) pour s'assurer qu'il paie l’addition à la fin d'un repas - sinon il n’est « pas un homme » (« ne moujik »). Il en va de même pour vos billets d'opéra ou de cinéma, mais peut-être pas pour vos tickets de stationnement ou votre maquillage...

3. Il appréciera votre cuisine, peu importe ce que vous préparez

Legion Media Legion Media

Vous avez entendu parler des babouchkas russe ? Chaque gars russe en a ou en avait une, et elles s'assurent toujours que leurs petits-fils soient toujours bien nourris, même si sa cuisine n'est pas meilleure qu’une pizza à emporter vieille de trois jours.

Donc, si vous êtes moyenne à la cuisine, il ne dira jamais qu'il n'aime pas ça. Le revers de la médaille : il va s’attendre à ce que vous cuisiniez pour lui tous les jours.

Lire aussi : Sauveteurs russes: ces héros méconnus de notre temps

4. Il ne se plaindra jamais

Getty Images Getty Images

« Les garçons ne pleurent pas », l’adage est particulièrement vrai en Russie. Un gars est censé cacher ses sentiments et toujours montrer des prouesses émotionnelles et du self-control. Donc, si votre petit ami russe est ennuyé ou triste en raison de quelque chose, il va probablement le garder enfermé à moins que vous le pressiez hors de lui.

Il y a, cependant, une exception majeure : s'il attrape un rhume (ou la grippe), il va probablement agir comme s’il était sur le point de mourir. Chaque mère qui a dû soigner son petit soldat vous comprendra sûrement...

5. Il ne paniquera pas si les choses tournent mal

Bolot Bochkarev/Sputnik Bolot Bochkarev/Sputnik

Voiture cassée ? Questions hypothécaires ? La police aux trousses ? Les enfants passent des moments difficiles à l'école ? Permis confisqué ? Si quelque chose comme cela se produit, un homme russe saura probablement garder son calme et aller de l’avant. Comme vous le savez peut-être, les Russes ont l'habitude de l'eau chaude éteinte pendant l'été pendant une ou deux semaines, de survivre en ne mangeant que des nouilles pendant les jours de dèche, de marcher pour aller au travail par -20°C, et d’affronter une économie précaire. Donc, il faut vraiment quelque chose de sérieux pour inquiéter un homme venu de ce pays.

Lire aussi : Ces 10 sex-symbols qui faisaient craquer les femmes soviétiques

6. Il va le réparer (la plupart du temps)

Legion Media Legion Media

À l'époque soviétique, les Russes étaient habitués à se débrouiller avec ce qu'ils avaient sous la main. Certaines choses n'étaient tout simplement pas disponibles, donc si vous aviez besoin d'un nouvel appareil de cuisine, d’une pièce de voiture, ou d’un manteau d'hiver, il fallait tout simplement apprendre à réparer vos anciens objets à la place.

Cela n’est pas vrai pour certains gars raffinés et instruits qui passent plus de temps à lire qu’à sortir avec leurs amis (principalement dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg), mais la plupart des gars russes vont facilement réparer un pneu crevé, une prise de courant, ou assembler des meubles. Juste un conseil, ne restez pas planté sur son épaule à poser des questions.

Lire aussi : Le «vrai homme» vu par la femme russe

7. Il peut vraiment trouver un compromis avec les femmes

Getty Images Getty Images

Chaque homme russe a une femme forte et déterminée dans sa famille -une mère qui travaille dur et attentionnée, une grand-mère sage et forte, et ainsi de suite. Les femmes ont toujours été vénérées dans la société russe en tant que gardiennes de la famille et des valeurs du foyer.

De nos jours, les Russes luttent contre le fléau du divorce : environ 30 pour cent des mères élevant leurs enfants seules. Mais comme dans beaucoup de pays, même dans les familles complètes, la maman finit par passer plus de temps avec les enfants de toute façon. Ainsi, un gars russe typique est habitué à avoir une mamie ou une mère contrôlant une partie considérable de sa vie - il est donc expert en matière de compromis avec le sexe opposé.

Pourquoi tant de femmes étrangères choisissent-elles des hommes russes pour une relation amoureuse ou un mariage ? Russia Beyond a posé cette question à des femmes et copines d’hommes russes du monde entier.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.