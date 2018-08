Les plus amusantes blagues russes au sujet des étrangers

Napoléon a attaqué la Russie, mais a été stoppé par le froid. Hitler a attaqué la Russie, mais a lui aussi été arrêté par le froid. Nous sommes à présent certains de savoir pourquoi a été provoqué le réchauffement climatique !

Voici une blague mettant en exergue la rivalité entre les deux capitales russes. Journal télévisé à Saint-Pétersbourg : « Les skinheads locaux continuent de causer des problèmes aux touristes étrangers. Trois autres Moscovites ont été hospitalisés la nuit dernière ».

« Pourquoi les Russes envoient-ils toujours des étrangers avec eux dans l’espace ? » « Pour qu’au moins l’un des membres de l’équipage soit sobre à leur retour sur Terre ».

Les Américains aiment dire : « Fais-le ou crève ! ». Les Russes optent généralement pour « Crève, mais fais-le quand même ! ». Car même la mort n’est pas une excuse pour un haut placé russe.

Des Russes et Allemands ont décidé d’échanger leurs voitures pour en tester la qualité. Les premiers ont donc reçu des Opel et les seconds des camions KAMAZ. Quelques années passent et les Russes reviennent en concluant : « Opel, quelle voiture de m*rde, deux ans et elle est pratiquement morte ! » Les Allemands ripostent : « KAMAZ, quels camions de m*rde. Deux ans et les routes sont pratiquement mortes ! »

L’administration de Trump a publié un communiqué, confirmant qu’elle ne voit pas la Russie comme une menace pour ses intérêts. Personne ne se souvient quand les Russes ont pour la dernière vu leurs sentiments être autant offensés.

Sur un chantier, un Russe et un Juif portent des briques. « Pourquoi le Russe porte six briques et toi une seule ? », demande-t-on au Juif. « Il est fainéant », répond-t-il. « Comment ça ? » « Il a la flemme de faire plusieurs trajets ».

