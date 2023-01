Quelles espèces de léopards vivent à l’état sauvage en Russie?

Oui, la Russie, aussi surprenant que cela puisse paraître, abrite de véritables léopards, et même plusieurs espèces! Où vivent-ils et en quoi sont-ils différents?

Nous vous avons déjà, dans cet autre article, présenté combien il est rare de croiser un tigre en Russie, mais qu’en est-il des léopards ? Il s’avère que les vastes étendues russes abritent également trois espèces de ces félins sauvages. Et elles sont toutes très rares.

Léopard de l’Amour (Panthera pardus orientalis)

Tom Brakefield/Getty Images Tom Brakefield/Getty Images

Il s’agit du léopard le plus septentrional du monde, qui préfère aux jungles tropicales la taïga impénétrable et la neige duveteuse de la région du Primorié, en Extrême-Orient russe. En apparence, il est une fois et demie plus petit que ses parents africains (il ne pèse pas plus de 50 kg), mais il n’en est pas moins gracieux et présente les mêmes taches.

Les scientifiques distinguent d’ailleurs chaque léopard par le motif individuel de son pelage.

L’espèce extrême-orientale présente des taches noires pâles en hiver, ce qui améliore le camouflage du félin (non, sa couleur vive ne l’empêche pas de chasser, car ses principales proies, les chevreuils, voient en noir et blanc).

Le léopard de l’Amour, qui doit son nom, rappelons-le, au fleuve s’écoulant dans l’est de la Russie, a longtemps été la cible privilégiée des braconniers et, bien que sa chasse soit interdite depuis 1956, l’espèce est en voie d’extinction.

Au total, l’on en dénombre environ 130 : en Russie, on compte 120 léopards, qui vivent pour la plupart dans le parc national de la Terre du léopard, les autres se trouvant en Chine, dans la région frontalière avec la Russie. Il y a parmi eux des voyageurs qui se promènent tranquillement d’un pays à l’autre sans documents. Et qui ira les leur demander ?

Léopard de Ciscaucasie (Panthera pardus ciscaucasica)

Dmitri Feoktistov/TASS Dmitri Feoktistov/TASS

Ce léopard vit dans les montagnes, privilégiant particulièrement les rochers et les placers. Jusqu’à récemment, le léopard de Ciscaucasie (Caucase du Nord) était considéré comme éteint. Il habitait le Caucase et l’Asie centrale dans les temps anciens, mais dans les années 1950, il avait presque disparu.

La réintroduction du léopard en Russie a commencé en 2006. Plusieurs couples d’animaux ont été amenés au Parc national de Sotchi depuis la faune du Turkménistan, de l’Iran (où ils sont toujours présents), ainsi que de zoos du Portugal et de Suède. Les léopards se sont donc reproduits et leur progéniture a été repérée en Tchétchénie et en Ossétie du Nord. D’ailleurs, les armoiries de cette dernière représentent cette même espèce de léopard.

Quatre léopards autochtones et sauvages vivent dans le Caucase russe, ainsi que neuf sous la supervision de zoologues : trois à Sotchi, cinq en Ossétie du Nord et une femelle en Kabardino-Balkarie.

Le léopard de Ciscaucasie est légèrement plus grand que celui de l’Amour, et en hiver, sa fourrure est très claire, avec une teinte grise. Ses taches sont brunes plutôt que noires.

Léopard des neiges (Panthera uncia)

Parc national de Saïliouguem/TASS Parc national de Saïliouguem/TASS

Le léopard des neiges, aussi appelé panthère des neiges ou encore irbis, est le plus montagneux. Certes, tous les félins aiment prendre de la hauteur, mais lui réside dans un endroit où même certains des touristes les plus aventureux ne peuvent se rendre.

Ce chat sauvage tacheté vit en effet à une altitude de 1 500 à 6 000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les montagnes du Tian Shan et du Pamir, ainsi que dans l’Himalaya. En Russie, l’irbis évolue dans le sud de la Sibérie, dans les monts Saïan orientaux et dans l’Altaï. Il n’y a que quelques milliers de spécimens dans le monde, et partout ils sont protégés par l’État.

Regardez-les donc gambader à travers les montagnes !

Comme les autres léopards de Russie, il est presque impossible de les voir à l’état sauvage, ils sont rares et très secrets. Par ailleurs, la panthère des neiges a une très longue queue – environ un mètre de long. Et une drôle d’habitude de la porter entre ses dents. Nous vous expliquions ce phénomène dans cet autre article.

Bonus : Chat forestier de l’Amour (Prionailurus bengalensis euptilurus)

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Cet adorable félin des forêts vit dans le Primorié, près du lac Khanka, à la frontière avec la Chine, et dans le parc national de la Terre du léopard. Il ressemble à un petit léopard et chasse comme un sérieux prédateur.

Les chances de voir ce chat dans la nature sont minimes, car ils sont également très rares. Cependant, ils peuvent faire leur apparition dans les lieux de peuplement, attirés par les oies ou poules domestiques. Le principal étant de ne pas tenter de les apprivoiser !

