Ces chats sauvages qui vivent dans les forêts et steppes de Russie

Les félins sauvages ne sont pas nécessairement gros. En plus des lynx, des léopards et des tigres, il existe plusieurs types de chats qui vivent à l'état sauvage et ressemblent presque à un animal de compagnie. Imaginez que vous vous promenez dans une forêt russe et que, tout à coup, vous rencontrez un petit matou tigré. Ne le considérez cependant pas comme perdu ou sans abri – ce chat n'a peut-être pas besoin (ni envie) de votre compagnie et préfère chasser seul.

Chat sauvage du Caucase (Felis silvestris caucasica)

Vous avez vu des chats de cette couleur un million de fois. Néanmoins, pouvez-vous imaginer que ce chat sauvage (un parent du chat sauvage d’Europe, Felis silvestris silvestris) est l'un des prédateurs les plus dangereux des forêts de montagne du Caucase ? Il vit au Daghestan, en Ossétie du Nord, en Kabardino-Balkarie et dans d'autres régions du Caucase russe. Comme tout chat, il aime grimper, mais contrairement aux chats domestiques, il préfère non pas les placards, mais les sommets des montagnes, jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. Il existe de nombreux endroits de ce genre dans le Caucase du Nord, et c'est là que cette bête pelucheuse trouve sa nourriture.

Imaginez maintenant que ce chat chasse non seulement les souris et les oiseaux, mais aussi les petits lapins et les poissons, si nécessaire. Il sait d’ailleurs attaquer en embuscade. Il tue ses victimes rapidement et sans regret, mordant dans l'artère carotide, puis mange des organes vitaux : le cœur, le foie, les poumons. En un mot, celui qui le rencontre n'a aucune chance.

Le chat sauvage du Caucase diffère des chats domestiques par son poids important (jusqu'à 4-6 kg) et son apparence sévère. Bien sûr, comme tout animal sauvage, il évite les humains, mais pendant la saison des amours, il peut se croiser avec des chats domestiques s'ils se trouvent à proximité.

Personne ne connaît la population exacte du chat sauvage du Caucase, mais leur nombre varie de 3 000 à 40 000 individus. L'animal est inscrit dans le Livre rouge des espèces menacées de Russie.

Chat ganté (Felis silvestris lybica)

Ce chat beau et élégant est considéré comme le véritable ancêtre de tous les chats domestiques modernes. Les scientifiques pensent que ce sont les chats gantés (aussi appelés chats sauvages d’Afrique) qui ont progressivement été domestiqués il y a environ 9 000 ans au Moyen-Orient, puis ont commencé à accompagner les navires lors de longs voyages, combattant les souris et les rats, et se sont ainsi répandus dans le monde entier. Le plus souvent, ces chats sauvages vivent en Afrique et en Asie.

En Russie, les chats sauvages des steppes, comme ils sont nommés ici, ont commencé à être enregistrés il y a seulement 30 ans. Ils vivent dans les steppes de Kalmoukie, d'Astrakhan et dans celles de Nogaï au Daghestan. Cette espèce est rare et également inscrite dans les Livres rouges de ces régions. De plus, il est probable que certains spécimens soient un hybride entre le chat ganté et le chat domestique.

Le chat des steppes a un pelage plus léger que son cousin du Caucase et un corps plus élancé avec de longues pattes. Il n'est par ailleurs pas si pelucheux. Il aime l'eau, contrairement aux autres félins, mais déteste la neige. La plupart du temps, ce chat sauvage vit dans les crevasses rocheuses.

Les employés de la réserve naturelle des Terres noires, en Kalmoukie, publient souvent des vidéos de chats des steppes venant s'abreuver aux points d'eau ou regardant des antilopes saïgas, se faisant passer pour des tigres. Ils regardent alors le gros gibier avec un intérêt gastronomique considérable.

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Ce chat ressemble vraiment à un mini léopard, surtout quand il est chaton ! Le chat forestier de l’Amour est une sous-espèce septentrionale du chat du Bengale, qui vit dans les tropiques d'Indonésie et dans les îles du Japon. Le chat forestier de l'Amour aime l'eau et choisit comme habitat les rives du grand lac Khanka situé dans l'Extrême-Orient russe, entouré de forêts, ainsi que le parc national de la Terre du Léopard. Ce chat est un excellent nageur et peut grimper aux arbres et aux rochers où il peut organiser des embuscades.

Les chances de voir ce chat à l'état sauvage sont moindres que celles d’apercevoir un tigre, même si ces deux félins sont voisins. Le chat forestier d'Extrême-Orient est répertorié dans le Livre rouge des espèces menacées d'extinction et est considéré comme si rare que les scientifiques ont du mal à calculer combien il en reste. Cependant, les habitants de la région pensent que leur nombre a augmenté ces dernières années.

Chat de jungle (Felis chaus)

Il a plusieurs noms – « chat roseau », « chat des marais », « lynx des marais » ou tout simplement « chat de la jungle ». En règle générale, ces chats vivent en Chine et en Asie centrale. En Russie, on ne les trouve que dans les plaines du Daghestan. En tout, il n'en reste qu'environ 500 à l'état sauvage (moins que les tigres de l'Amour !) et ils sont, bien sûr, également inclus dans le Livre rouge de la Russie.

Il se distingue des chats domestiques par sa grande taille (son poids atteint 8 à 12 kg) et sa queue plutôt courte. Comme son nom l'indique, il aime les roselières et les roseaux, tout en évitant les grands espaces et les montagnes. Le chat de jungle n'a pas peur des serpents et aime pêcher. Regardez comme il saute ! Un vrai champion !

Bonus

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Le manoul, ou chat de Pallas, est l'un des plus grands introvertis parmi les animaux. Il vit dans les steppes inhabitées de Transbaïkalie et des parties de la Mongolie bordant cette région. Le chat de Pallas est considéré comme le chat le plus pelucheux du monde ! Cependant, il déteste une chose plus que toute autre : les gens ! Cliquez sur ce lien pour découvrir pourquoi, ainsi que d'autres faits intéressants sur le chat de Pallas.

Dans cet autre article, nous vous présentions comment les Russes ont créé le caracat, plus grand chat domestique du monde.

