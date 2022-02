Quelles espèces d'ours vivent en Russie?

La Russie est un vrai pays d'ours! Elle concentre le plus grand nombre de ces animaux au monde. Et il n'y a pas qu'une seule espèce sur le territoire russe, mais trois.

Les Russes plaisantent en disant qu'il existe un moyen simple de déterminer quel type d'ours est à vos trousses : si vous courez, grimpez à un arbre et que l'ours grimpe à côté de vous, c'est un ours brun. Si vous courez, grimpez à un arbre et qu'un ours le secoue, c'est un ours noir. Si vous courez, mais qu'il n'y a PAS d'arbres, c'est probablement un ours polaire.

Les ours vivent presque partout dans le pays, du Caucase à l'océan Arctique. Selon le ministère russe des Ressources naturelles, plus de 286 000 spécimens ont été dénombrés en 2020 dans le pays et leur nombre augmente chaque année. La plupart d'entre eux ont été recensés en Extrême-Orient (113 000) et dans le Nord de la Russie, ainsi que dans les régions d'Arkhangelsk (18 000) et de Vologda (11 000).

Ours bruns

Legion Media Legion Media

C'est l'espèce la plus répandue en Russie et dans le monde. Au total, environ 200 000 ours bruns vivent sur la planète et plus de la moitié d'entre eux se trouvent en Russie. Beaucoup vivent également aux États-Unis et au Canada. Les ours se trouvaient autrefois en Europe occidentale, mais actuellement on en voit rarement, sauf dans les forêts de Scandinavie, dans les Alpes et dans les Carpates en Europe de l'Est.

Les ours bruns aiment les forêts denses et les fourrés infranchissables. Cette espèce peut être de différentes tailles. Les plus petits représentants vivent dans le Caucase, tandis que les plus grands se trouvent dans le Nord.

Ici, par exemple, un ours à Krasnaïa Poliana (une station de ski près de Sotchi, dans le sud de la Russie) :

Cet ours a reçu des friandises offertes par des conducteurs sur une autoroute de la région de Mourmansk (nord de la Russie).

Comme tous les animaux sauvages, ils n'aiment pas la compagnie des humains, préférant vivre dans leur propre monde, mais, de temps en temps, ils viennent à la rencontre des hommes. En règle générale, ce sont de jeunes animaux qui visitent les lieux de peuplement et empruntent les routes uniquement par curiosité, ou en période de famine, lorsqu'ils ne trouvent pas de nourriture dans la forêt. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux de bébés ours mendiant de la nourriture aux chauffeurs. Bien sûr, les gens ont pitié de ces animaux affamés, mais mieux vaut ne pas leur donner de bonbons ! Les ours, surtout s’ils ont été réveillés pendant l'hibernation, font partie des animaux les plus agressifs (en Russie, l'hibernation des ours dure de novembre à mars).

Ours polaires

Là où commence la toundra, les ours bruns cèdent la place aux ours polaires. Au total, il y a 25 000 à 30 000 ours blancs dans le monde et environ 5 000 à 7 000 d'entre eux vivent en Russie. Principalement près des mers de Kara et de Barents (3 000 à 5 000), 2 000 - près de la mer de Tchoukotka et environ 1 000 près de la mer de Laptev. Les scientifiques pensent qu'il s'agit de trois populations différentes.

Legion Media Legion Media

L'ours polaire est le plus grand prédateur parmi les mammifères, il atteint une longueur de 2 à 3 mètres et pèse jusqu'à 500 - 1 000 kilos. Heureusement, ils vivent sur les îles de l'océan Arctique et pénètrent rarement profondément dans la toundra, bien que, parfois, ils puissent être vus dans la partie continentale de la Russie, par exemple dans le nord de Iamal, de la Tchoukotka et de la Iakoutie.

Cet ours est tombé sur des explorateurs polaires sur l'île Stolbovoï en mer de Laptev, en Iakoutie.

Et voici comment s’occupent les ours polaires sur l'île Kolioutchine en Tchoukotka, où subsiste une station météorologique soviétique abandonnée (plus de photos ici)

La vidéo d'ours polaires volant un camion Kamaz a fait un carton sur Internet.

Soit dit en passant, contrairement aux ours bruns, les ours polaires n'hibernent pratiquement pas, à l'exception des femelles enceintes, car ils ont suffisamment de nourriture en hiver.

Ours noir de l'Oussouri (ours noir d'Asie)

Legion Media Legion Media

Cet ours préfère le climat chaud de l'Asie (d'où son nom), mais, en Russie, on le trouve aussi en Extrême-Orient. Il vit dans le territoire de Khabarovsk, dans le Primorié et dans le sud de la Yakoutie. Il est même représenté sur les armoiries de la ville de Khabarovsk ! Au total, environ 6 500 spécimens vivent en Russie.

Comment le reconnaître ? Très facile : il est relativement petit (1,5 mètre de long et 120 kg) et possède une bande blanche en forme de V sur la poitrine. Pour cette raison, on l'appelle parfois ours à poitrine blanche ou ours lunaire. Les ours noirs mangent de la végétation, des baies et des noix, mais ils peuvent « craquer » pour certains petits animaux comme les grenouilles.

Dans les réserves d'Extrême-Orient, les pièges photographiques « capturent » souvent des vidéos d'ours se grattant le dos contre un arbre comme Baloo du Livre de la jungle !

Les jeunes ours n'ont pas peur des gens et on les voit souvent traverser les routes. Il vaut mieux ne pas entrer en communication avec eux, cependant !

