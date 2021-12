Pourquoi le léopard des neiges porte-t-il sa queue entre ses dents?

L’irbis, comme on l'appelle en Russie, est le félin qui possède la queue la plus longue. Souvent, sur les photographies, vous pouvez même le voir avec sa queue dans sa bouche.

Habituellement, les chats aiment être perchés le plus haut possible - ils se sentent ainsi en sécurité et peuvent observer les autres. Le léopard des neiges, alias irbis, bat tous les félins dans ce sens. Ce chat tacheté sauvage a choisi pour cadre de vie les montagnes rocheuses d'Asie centrale : on le rencontre à une altitude de 1 500-6 000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans le Tien Shan, le Pamir ou l’Himalaya. En Russie, le léopard des neiges vit dans le sud de la Sibérie, dans les monts Saïan oriental et dans l'Altaï. Il n'y a que quelques milliers de spécimens dans le monde - partout ils sont protégés par l'État.

En raison de l'inaccessibilité de leur habitat, on ne sait pas grand-chose sur les léopards des neiges, et l'un des mystères est lié à leur queue. Sur les photographies des réserves naturelles et des zoos, ce chat sauvage est souvent capturé avec sa queue entre les dents.

Pourquoi a-t-il une telle queue ?

Le léopard des neiges n'est pas un très gros félin - moins d'un mètre de long pour environ 50 kg. Il est plus petit qu'un léopard, beaucoup plus petit qu'un tigre et même légèrement plus petit qu'un lynx des forêts. Mais sans sa queue. Sa queue est vraiment imposante : massive, duveteuse et elle égale la longueur de son corps. C’est la queue la plus longue parmi les félins ! Et il en a besoin non pas pour être beau, mais pour sa survie - pour courir sur les rochers et les gorges, il a besoin d'une certaine habileté et d'une certaine grâce. Et c'est sa queue qui l'aide à maintenir l'équilibre en montagne.

Il suffit de regarder le léopard traverser les falaises abruptes ! Il ne regarde même pas ses pieds.

Pour lutter contre le froid

Dans les moments de repos, le léopard, comme un chat ordinaire, se roule en boule et prend sa queue duveteuse dans sa gueule. L'une des raisons pour lesquelles il fait cela est qu’il cherche à se réchauffer. Il fait plutôt froid dans les montagnes, et bien que le léopard des neiges porte un « manteau de fourrure » bien chaud pour l'hiver, il fait encore plus chaud avec sa queue duveteuse. Les femelles couvrent également les chatons nouveau-nés avec leur queue afin qu'ils ne gèlent pas.

Parfois, les léopards des neiges se prennent la queue entre les dents en marchant. Le fait est qu’elle est assez lourde, et que notre matou se fatigue à marcher comme ça.

Pour s'amuser

La queue n'est pas seulement une « couverture » et un « gouvernail ». La maman utilise sa queue pour apprendre aux chatons à chasser et à jouer. Lorsque le léopard des neiges s'ennuie, il peut se divertir en poursuivant sa queue ou celle de d’un de ses congénères. Ils adorent aussi se vautrer dans la neige et dévaler les collines.

Les léopards des neiges ont un caractère très joueur, et les caméras des réserves filment régulièrement de jeunes chats s’amusant à se battre dans les moments les plus inattendus. Par exemple, ces jeunes léopards de la réserve naturelle de Saïano-Chouchenski :

Fait intéressant, les léopards des neiges ne peuvent pas rugir ou miauler, seulement ronronner comme les chats domestiques. Voilà ce que ça donne :

Dans cette autre publication découvrez sept animaux de Russie qui résistent le mieux au froid.

