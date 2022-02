Quelle est la différence entre la toundra et la taïga?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il existe huit écosystèmes terrestres en Russie, des forêts impénétrables aux véritables déserts. Toutefois, ceux occupant ici les plus vastes territoires sont la taïga et la toundra, couvrant la majeure partie du pays. Quelle est la différence entre elles ?

La taïga – de denses forêts de conifères

Dmitri Tchassovitine/Global Look Press Dmitri Tchassovitine/Global Look Press

La taïga est le plus vaste écosystème de Russie, tant en longueur qu’en largeur. Elle couvre le territoire de Pskov à Magadan ! Cet espace naturel se compose principalement de conifères et de marécages : le nord de la taïga compte davantage de pins, tandis que la partie sud est caractérisée par la prédominance des sapins. C'est ici que vivent les ours bruns, les cerfs, les cerfs musqués de Sibérie et le tigre de l'Amour. Toutefois, si vous visitez la taïga en été, vous rencontrerez certainement les représentants le plus effrayants de la faune russe – les tiques, les taons et les moustiques géants ! Voici un aperçu en vidéo.

Bien sûr, bien des villes de Sibérie et de l'Oural sont entourées de taïga, notamment Kemerovo, Krasnoïarsk, Perm, Tobolsk, mais il vaut mieux ne pas s'enfoncer trop profondément dans la forêt, surtout seul, afin de ne pas se perdre.

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

Cependant, dans différentes régions de Russie, il existe de nombreux parcs nationaux pour les amateurs de nature et ceux qui aiment se reposer de la civilisation.

kremlin.ru kremlin.ru

Camping, pêche, excursions en bateau, conversations autour d’un feu de camp – c’est ainsi que de nombreux Russes passent leurs vacances dans la taïga, même Vladimir Poutine !

La toundra – un vide infini

Getty Images Getty Images

La zone de toundra est située au nord de la taïga – à peu près là où commence l'Arctique. On y trouve peu d'arbres et ils sont pour la plupart de taille naine. Plus au nord, les arbres sont remplacés par des arbustes, des mousses et des lichens.

Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de pittoresques endroits dans la toundra – les paysages locaux sont parfois absolument fantastiques ! Les innombrables canyons, collines, cascades et lacs vous feront tomber amoureux de cet écosystème dès le premier regard. Le plateau de Poutorana et la péninsule de Kola, par exemple, sont le rêve de bien des voyageurs.

Mikhaïl Koudriavtsev/Russian Look/Global Look Press Mikhaïl Koudriavtsev/Russian Look/Global Look Press

De plus, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'arbres qu'il n'est pas difficile de se perdre dans la toundra. Il s'agit d'une illusion. L'espace plat et sans fin qui s'étend sur des centaines de kilomètres est très désorientant, surtout pour la première fois.

Dans la toundra, la lumière est diffuse et il existe une caractéristique optique intéressante : les objets éloignés semblent proches, mais les petits brins d'herbe et les monticules paraissent au contraire grands et éloignés. En outre, des orages magnétiques se produisent souvent ici, ce qui rend difficile l'utilisation non seulement des gadgets modernes, mais aussi des boussoles à l'ancienne. N'oubliez pas non plus les jours et les nuits polaires de l'Arctique, lorsqu'il est impossible de naviguer à l'aide des astres célestes. Par contre, pendant le jour polaire, lorsque le Soleil ne se couche jamais, vous pouvez vous passer de lanternes ; une maigre consolation.

Sergueï Smirnov/Russian Look/Global Look Press Sergueï Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Les touristes et habitants expérimentés peuvent suivre les traces, car elles persistent même après une tempête et peuvent permettre de retrouver son chemin ou une autre personne. Il y a peu de routes ici – seulement des directions.

L'agriculture dans la toundra est assez problématique, mais les humains s'adaptent à tout. Il y existe même de grandes villes comme Norilsk, Doudinka, Mourmansk, Salekhard, Narian-Mar, ou encore Vorkouta, où des milliers de personnes vivent et travaillent. La toundra regorge en outre de minerais, notamment du fer, du charbon et des métaux non ferreux.

Pavel Lissitsyne/Sputnik Pavel Lissitsyne/Sputnik

La toundra est également habitée en dehors des zones urbaines – en règle générale, il est question des peuples autochtones nomades qui se sont historiquement consacrés à l'élevage de rennes : Evenks, Khantys, Mansis, Tchouktches, Nénètses, Dolganes…

En fait, les rennes sont les animaux les plus souvent rencontrés dans cet écosystème, de même que les renards arctiques, qui pénètrent fréquemment dans les zones résidentielles, comme des chiens errants.

La toundra forestière – zone frontalière

Pavel Lissitsyne/Sputnik Pavel Lissitsyne/Sputnik

Il n'y a pas de contraste net dans la nature qui sépare un écosystème d'un autre. Ainsi, les forêts de la taïga ne sont pas immédiatement remplacées par des lichens. Cela se produit progressivement : plus l’on se dirige vers le nord, plus les arbres se font bas, moins il y a de marécages et plus le sol est pierreux. Cette zone frontalière est appelée toundra forestière. Elle ressemble à une forêt éparse de conifères, avec des marais et des lacs, ainsi qu’une quantité abondante de mousses. Elle s'étend sur 20 à 100 kilomètres de large dans presque tout le nord de la Russie et est incroyablement pittoresque.

