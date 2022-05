Comment vit le desman de Moscovie, l'animal le plus rare et le plus étrange de Russie  

Cet animal à l’apparence étrange a environ 30 millions d'années et aujourd'hui, il ne survit qu'en Russie. Et même cela s’avère de plus en plus difficile.

Le desman de Moscovie ne ressemble à aucun autre mammifère. Il est aveugle, comme une taupe, mais vit dans l'eau et a des membranes, comme un ornithorynque. Il a un nez en trompe inhabituel, qui remplace sa vue et l’aide à renifler le chemin menant à sa tanière. Dans le même temps, la queue du desman ressemble à celle d'un rat, mais elle est plus épaisse à la base et a une particularité - elle dégage une forte odeur musquée. Si forte que se trouver près de cet animal est une épreuve pour les narines.

Le desman n'est pas résistant au stress : il peut mourir de peur, d'un bruit trop fort, de la perspective de se battre avec un proche, ou de l'odeur de colle.

Réserve naturelle d'Oka I.Evsioukov/Sputnik I.Evsioukov/Sputnik

Enfin, c'est le seul mammifère, au nom duquel l’épithète « russe » peut être ajouté sans risque d’erreur. L'animal est apparu sur Terre il y a environ 30 millions d'années. Le genre se composait de cinq espèces, et quatre d'entre elles ont disparu il y a plus d'un million d'années. Seul le desman de Moscovie a survécu, et on ne le trouve qu'en Russie.

Fossile vivant

Le desman est très exigeant en matière d’habitat. Il ne peut vivre que dans les réservoirs des plaines inondables. Ce sont des lacs situés dans le lit des rivières, qui sont inondés au printemps, débordent de leurs rives et s'unissent avec la rivière pour former un plan d'eau commun. L'animal profite de cette période pour se reproduire : la population se mélange, les individus apprennent à se connaître et fondent des familles.

Dans le même temps, il est très important que le réservoir ne gèle pas en hiver et ait de hautes berges : le desman de Moscovie y creuse un réseau de trous avec une entrée par l'eau. Les terriers sont utilisés à différentes fins : dans certains cas, l'animal y porte sa progéniture, dans d'autres, il se repose sans cette dernière, dans d'autres, il émerge pour respirer, car il ne peut pas rester sous l'eau plus de 5 minutes.

Leur nez allongé doté de vibrisses (longs cheveux raides) et l’odeur spécifique que dégage la glande musquée de la queue (pour marquer leur chemin) aident les desmans à se déplacer dans ce dédale souterrain. Avec son nez en trompe, il « aspire » également les fonds boueux à la recherche de nourriture – insectes, larves et mollusques.

Des preuves paléontologiques suggèrent que le desman n’a pas beaucoup changé au cours de millions d’années. Ces animaux sont aussi qualifiés de fossiles vivants. Mais il en reste très peu : en 2020, il n’y avait que six mille individus dans la nature et leur habitat se limite uniquement aux bassins de la Russie centrale. L’espèce est répertoriée dans le Livre rouge et figure dans la catégorie 1, « en danger ». Ensuite on ne trouve que la catégorie zéro, « probablement disparue ».

Qui veut la peau du desman

Une vue faible et sa lenteur rendent le desman très vulnérable face aux prédateurs, mais ces derniers préfèrent éviter cet animal à cause de son odeur musquée. Cependant, c'est cette odeur qui a forcé l'animal à se battre pour l'existence depuis le Moyen Âge - et tout cela à cause de l'homme. Le desman était chassé pour sa glande musquée, les queues étaient coupées, séchées et placées dans des armoires à linge comme antimites.

Le docteur de l'Académie des sciences Ivan Lepekhine écrivait dans ses notes en 1768 : « La substance visqueuse contenue dans les vésicules du cône de queue a une odeur si forte qu'il faut avoir une habitude particulière pour la supporter. Il me semble qu'il dépasse largement les castors. Du moins pour moi, l'odeur était si déconcertante que je ne pouvais pas tenir un desman entre mes mains pendant cinq minutes sans avoir mal à la tête ». Cependant, un tel remède contre les mites avait aussi son revers : une forte odeur imbibait le linge, et, comme l'écrivait Lepekhine, il n'était possible de s'asseoir à côté de « desmans » (ceux qui utilisaient les queues de desmans) qu'en ayant un mauvais rhume.

Legion Media Legion Media

Le docteur mentionne également que personne ne s'intéresse à la peau du desman de Moscovie, car elle sent aussi très fort. Mais au XIXe siècle, cela a changé. La fourrure du desman devient une décoration précieuse des vêtements - elle est brillante, épaisse et hydrofuge, avec une structure de poil différente - compactée non pas à la base, mais au bout. Cela permet à l'animal de sortir de l'eau, de se secouer et de devenir instantanément sec et duveteux. Sa fourrure avait plus de valeur que le castor et était chère. De plus, à cette époque, sa sécrétion était fournie à la France pour l'industrie de la parfumerie comme fixateur d'odeur. Les peaux et les parfums ont été à l'origine de la capture incontrôlée de l'animal, et pour la première fois la menace d'extinction a commencé à planer sur lui.

Filets mortels

D'autres facteurs anthropiques ont également impacté la population : l'assèchement des plaines inondables, la construction de centrales hydroélectriques (les endroits où vivait l’animal ont été inondés), la déforestation, le pâturage, la pollution des plans d'eau et les changements climatiques. En 1920, le gouvernement soviétique a interdit l’exploitation du desman afin de rétablir la population. Cela a fonctionné et l'interdiction a été levée, après quoi ces rongeurs ont recommencé à mourir en masse. En 1957, les animaux furent à nouveau placés sous protection. Mais une autre menace pesait sur elle.

« Jusqu'aux années 1990, la population de desmans comptait environ 70 000 individus et était plus ou moins stable, explique Alexeï Zimenko, directeur du Centre pour la conservation de la faune sauvage. Mais ensuite, elle a été détruite par des filets forestiers chinois, que les braconniers utilisaient pour attraper du poisson. Les filets sont souvent jetés, ils sont emportés par les inondations […] à cause d'eux, au début des années 2000, le nombre de desmans était tombé à 25 000 individus ».

I.Evsioukov/TASS I.Evsioukov/TASS

Après l'interdiction d'importer des filets prêts à l'emploi et des cannes à pêche électriques, la situation s'est ralentie, mais ne s'est pas inversée.

Un animal fragile

L'une des façons de reconstituer la population de desmans est de le placer sous protection dans des zones spéciales, dans des sanctuaires fauniques et des réserves naturelles, ou d'en faire croître la population dans des pépinières. Mais cette dernière option pose un gros problème. Le fait est qu'un desman en captivité peut être terrassé par presque n'importe quoi.

« Les desmans sont très sensibles au stress, un animal est mort avec moi simplement parce que je l'avais pris entre mes mains. Un jour, je forais quelque chose dans le sous-sol, et un couple de desmans, probablement effrayé par le vacarme, est tombé malade et est mort. Il y a eu un cas où j'ai collé quelque chose et l'animal est mort à cause de l'odeur », explique Maria Onoufrenia, qui avec son mari étudie cet animal depuis 1975 et essaie de l'élever en pépinière.

Le desman ne peut pas être attrapé par le corps, uniquement par la queue. Vous devez la nourrir au même endroit et de la même manière, car au moindre changement, l'animal devient nerveux, commence à se battre avec ses voisins ou tombe malade. Il peut tomber malade car la nourriture ne lui convient pas, perdre du poids et mourir. « Quand un animal est malade, son pelage devient humide, il devient léthargique, perd du poids. Il est évident qu'il est malade. Et à chaque fois, il faut déterminer ce qui s'est passé. S'il s'agit d'un trouble métabolique, vous pouvez lui donner des vitamines, des minéraux. Mais il arrive que rien ne soit clair du tout », explique Marina Routovskaïa, docteure en sciences biologiques.

Avant de se battre avec un proche, le desman se dresse sur ses pattes arrière. Un combat peut être mortel sans jamais avoir lieu. « Une fois, deux mâles adultes sont tombés dans un piège. Nous avons commencé à retirer la cage, et l'un d'eux s'est levé sur ses pattes de derrière pour se précipiter sur l'autre. Mais il n’a pas eu le temps de le toucher – ce dernier est tombé raide mort », explique Onoufrenia.

La principale difficulté associée au desman est qu'il refuse de se reproduire en captivité. Et si cela se produit, un autre défi pour les scientifiques est de sauver les petits. En raison du stress, un individu peut simplement manger ses enfants. Et les desmans sont monogames et choisissent un partenaire pour la vie : si l'un meurt, le second sombrera dans le malheur et, en fin de compte, risque de mourir aussi.

Réserve naturelle de la Khopior Iouri Diakonov/TASS Iouri Diakonov/TASS

Depuis 2010, les scientifiques se contentent de surveiller la population (pour la compter et la maintenir dans de bonnes conditions dans les réserves), et non de capturer et de déplacer des animaux vers d'autres zones. En 2020, par exemple, ils ne comptaient que 190 individus sur 120 lacs, ce qui est extrêmement peu. Personne ne veut risquer de perdre le moindre animal. Et il arrive que lorsqu'ils partent en expédition à la recherche d'un desman de Moscovie, les scientifiques et les volontaires n’en trouvent pas, même pendant la saison. Il existe une blague amère dans la communauté à ce sujet : « Le desman de Moscovie existe-t-il vraiment ? ».

Dans cette autre publication, découvrez sept animaux qui n’existent probablement plus à l’état sauvage en Russie.

