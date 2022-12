Sans yeux, mais aux dents acérées: les terribles rats-taupes géants de Russie en cinq faits

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La plupart des rats-taupes, ou slepychi en russe (c’est-à-dire littéralement « aveugles ») vivent en Europe de l’Est et en Asie. En Russie, on les retrouve même dans les zones de permafrost.

Les plus grands rats-taupes

Illustration d'un rat-taupe de la mer Noire, 1837 SSPL/Getty Images SSPL/Getty Images

Deux espèces de rats-taupes (spalax) vivent en Russie : le grand (ou commun) et le géant. Toutes deux sont plus grandes que leurs congénères : le grand atteint un poids de 700 grammes, tandis que le géant peut atteindre plus d’un kilo. C’est 10 fois plus qu’une taupe moyenne !

Il n’a pas besoin d’yeux

Legion Media Legion Media

Les rats-taupes géants sont répandus dans la région de la Volga, le Caucase du Nord et les steppes du sud de la Russie. On les trouve non seulement là, mais aussi dans les zones montagneuses de l’Oural, y compris dans les territoires du pergélisol. Certains scientifiques distinguent ces derniers comme une espèce distincte de rat-taupe ouralien.

En le regardant, on a l’impression que le rat-taupe vient de fermer les yeux, mais il en est en réalité totalement dépourvu, bien qu’il y ait un endroit où ils pourraient être placés.

Il n’a toutefois pas besoin d’yeux, car il vit sous terre en permanence, se nourrissant de racines. Tout ce dont il a besoin pour vivre, c’est de ses oreilles externes, cachées sous sa fourrure grise, et de ses énormes dents avant, qu’il utilise pour creuser et manger.

Architecte par nature

Legion Media Legion Media

Et imaginez que cette bête passe pratiquement toute sa vie sous terre, à creuser des trous. Ils vivent en solitaire et chaque rat-taupe creuse non pas un seul terrier, mais tout un système de ramifications souterraines. Le plus souvent, leurs trous se composent de deux niveaux : le supérieur est profond d’environ 20 centimètres et les rats-taupes y collectent leur nourriture et l’apportent dans les réserves du niveau inférieur, à une profondeur de 3-4 mètres. En moyenne, un animal fait jusqu’à 10kg de réserves en hiver.

Terreur des jardiniers

Legion Media Legion Media

Les rats-taupes aveugles font très occasionnellement apparition à la surface. Parfois, les chiens peuvent creuser leur terrier et vous serez extrêmement surpris de trouver un tel habitant dans votre jardin !

Et maintenant, imaginez qu’une population de jusqu’à 20 rats-taupes puisse vivre sur un seul hectare de terrain, chacun creusant de grands passages et des entrées et sorties. Ils ne vivent généralement pas sur les terres labourées, car ils évitent le bruit et les vibrations des machines agricoles, mais ils peuvent s’installer dans un jardin. Et vous pourrez alors dire adieu à votre récolte de pommes de terre, de carottes, d’oignons – oh, et à vos tulipes, car ils mangeront tout !

Certains sont protégés

Legion Media Legion Media

Les grands rats-taupes sont une espèce incroyablement commune. Les amateurs de jardinage les combattent constamment et échouent souvent. Ils n’ont peur de rien, sauf des bruits, si bien qu’aujourd’hui encore, l’on utilise uniquement des appareils émettant des sons et des vibrations.

Quant au rat-taupe géant, il est rare dans la nature (et dans les jardins) – il figure même dans le Livre rouge des espèces menacées de Russie.

Bien sûr, il ne faut pas les attraper ou essayer de les apprivoiser – comme tous les animaux sauvages, ils n’aiment pas les gens, peuvent mordre et être porteurs de maladies dangereuses.

