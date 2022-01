Peut-on tomber nez à nez avec un tigre en Russie?

Vous pensez qu'en Russie, seuls des ours marchent dans les rues? Ce serait oublier que le tigre le plus septentrional et le plus rare au monde, le tigre de l'Amour, vit en Extrême-Orient.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Habituellement, les tigres sont associés à la jungle et aux pays asiatiques chauds. Croyez-le ou non, ce matou sauvage se sent dans la neige comme un poisson dans l’eau. Le tigre de l'Amour est le plus septentrional de son espèce, et aussi le plus grand.

Où vit le tigre de l'Amour ?

« Minou, va te promener. Laisse-nous prendre nos cannes, on pêche » : la vidéo, dans laquelle des habitants de Primorié (Extrême-Orient) rencontrent un jeune tigre pendant leur repos est instantanément devenue virale en Russie. Le chat sauvage s'est approché très près des gens et a juste regardé ce qu'ils avaient attrapé. À la fin - regardez la vidéo, elle en vaut la peine ! – il prend un seau avec le poisson avec ses dents et s’enfuit dans la taïga.

Il existe bon nombre de vidéos de ce genre sur Internet, et souvent les gens qui y figurent sont assez émus. C'est compréhensible - la taille imposante de l'animal rendrait nerveux même les plus intrépides. Imaginez un prédateur rayé de deux mètres (plus un mètre de queue) pesant plusieurs centaines de kilos s'approcher de vous !

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Les tigres de l'Amour (aussi appelés tigres de l’Oussouri ou tigres sibériens) vivent dans l'Extrême-Orient russe, dans les forêts sauvages de la taïga des territoires de Khabarovsk et du Primorié ainsi que dans la région de l'Amour. Aujourd'hui, on dénombre un peu plus de 500 spécimens sur le territoire russe, et une vingtaine en Chine. Ce type de tigre est considéré comme très rare, et il est sous la protection des États où il vit.

>>> Le chat de Pallas, félin sauvage le plus grincheux de Russie, en dix faits

Ils diffèrent de leurs homologues du sud non seulement par leur plus grande taille, mais également par une résistance accrue au froid. En hiver, les tigres ont un épais manteau de fourrure et une couche de graisse de cinq centimètres sur le ventre.

Getty Images Getty Images

Autre caractéristique : les grandes taches blanches sur les oreilles des femelles. Lorsque les bébés voient le jour, leur mère place leurs oreilles de manière à ce que les taches soient visibles la nuit et que les enfants ne se perdent pas.

Chaque tigre a son propre « domaine » assez vaste, d'une superficie de 500 à 600 kilomètres carrés. Et selon les scientifiques, le tigre de l'Amour peut rester sur son territoire toute sa vie s'il y a suffisamment de nourriture.

Les tigres vont-ils à la rencontre des humains ?

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Bien qu’en général, les animaux sauvages n'aiment pas le bruit de la route et le vacarme, et essaient donc de rester à l'écart des gens, ils sont néanmoins « remarqués » dans les villages de temps à autre. Les habitants des petits villages voient souvent des traces de tigres près de leurs maisons, s’ils vivent près de la taïga. Les félins sont bien sûr attirés par des proies faciles – pas les hommes, mais des béliers, des moutons et même des chiens.

Dans cette vidéo, des automobilistes ont rencontré un tigre sur la route entre Vladivostok et Oussourisk. Une voie ferrée passe à proximité. Mais le tigre approche quand même de la route. « Freine. Oh ! Minou ! Regarde ça, quelle beauté ! »

« Assis à la maison sur le canapé c’est facile de dire "quel beau chat", "il est mignon", etc. Mais quand ce matou est au centre du village tapi sous un tracteur et attend quelqu'un, ce n'est pas mignon, ni beau du tout ! écrit Alena du territoire de Khabarovsk. Il y a beaucoup de cerfs, c'est juste difficile de les attraper. Il était tellement dépité qu'à 20 heures il est venu sur la route pour jeter un œil ».

Dans le territoire de Khabarovsk en 2021, les experts ont reçu plus de 280 signalements concernant l'apparition de tigres dans des zones résidentielles, dont la moitié ont été confirmés. Dans le Primorié, ce chiffre atteint une centaine. Dans chaque cas, un groupe de travail est constitué.

Konstantine Mikhaltchevski/Sputnik Konstantine Mikhaltchevski/Sputnik

« Parfois, il arrive que les gens voient une trace près d’un village et appellent immédiatement. Il s'est avéré que le tigre venait de passer », a déclaré Alexeï Sourovy, chef du département de protection de la faune du territoire du Primorié. Selon lui, les tigres attaquent souvent les animaux domestiques laissés dans la forêt et les chiens, les percevant comme des loups - leurs ennemis naturels. « Les attaques contre des personnes sont rares »,dit-il.

>>> Pourquoi le léopard des neiges porte-t-il sa queue entre ses dents?

Le Centre du tigre de l’Amour, qui publie régulièrement des vidéos de rencontres avec des tigres (et insère des « rugissements » pour couvrir les gros mots), rappelle que lorsqu'on rencontre un prédateur, il faut rester calme et ne pas céder à l'hystérie. Les tigres ressentent très fortement votre peur. Et voici une master class des travailleurs de la taïga :

« Mec, où tu vas comme ça ? Allez, dégaged'ici ! »

Dans cette autre publication découvrez sept animaux de Russie qui résistent le mieux au froid.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.