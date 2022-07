Où admirer la floraison des lotus en Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vallée du lotus dans la région d'Astrakhan

Réserve d'Astrakhan Réserve d'Astrakhan

Dans le delta de la Volga et sur la côte de la mer Caspienne pousse une espèce rare - le lotus caspien. Les fleurs sont surveillées par les travailleurs de la réserve d'Astrakhan.

E.Polonski/Réserve d'Astrakhan E.Polonski/Réserve d'Astrakhan

Les scientifiques suggèrent que la « plante sacrée » a été amenée ici par des oiseaux migrateurs venus d'Inde et de Chine. Les graines de lotus se retrouvent dans leur intestin, et si elles se retrouvent dans des plans d'eau, elles peuvent germer. Il existe d'autres versions – le lotus aurait été apporté par des tribus nomades, ou la plante serait apparue localement.

Delta de la Volga en Kalmoukie

Lotus fleurit activement dans la République de Kalmoukie (sud-ouest), et dans l'une des branches du delta de la Volga, il y a des champs entiers parsemés de lotus. La floraison de la « fleur de Bouddha » est la carte de visite de la république - pour les bouddhistes de Kalmoukie, le lotus est sacré. Selon la légende, des fleurs de lotus sont tombées du ciel telle une pluie à la naissance du Bouddha, puis sont apparues à l'endroit où le pied du petit Bouddha avait marché.

Une fleur de lotus blanche est même représentée sur le drapeau de la République de Kalmoukie.

Domaine public Domaine public

Les cinq pétales supérieurs du lotus personnifient les cinq continents, les quatre pétales inférieurs - les quatre points cardinaux, symbolisant la soif d'amitié et de coopération avec le monde des peuples de la république.

Lac des Lotus dans la région de Volgograd

Redboston (CC BY-SA 4.0) Redboston (CC BY-SA 4.0)

Il existe un autre endroit situé sur la Volga où pousse le lotus. Le lac des Lotus est situé dans la plaine inondable de la Volga et de la rivière Akhtouba. Cet endroit incroyablement beau a été découvert en 2007 par les habitants du petit village de Krasny Bouksir, situé à proximité.

Sergei Poproshayev (CC BY-SA 4.0) Sergei Poproshayev (CC BY-SA 4.0)

Des débats entourent l'apparition des lotus à cet endroit ; selon une légende romantique, un habitant des environs aurait offert le lac fleuri à sa femme, mais l'histoire ne dit rien sur la façon dont il a semé et cultivé des lotus.

Vallée des Lotus dans le territoire de Krasnodar

Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

Le lotus fleurit également abondamment sur la péninsule de Taman, dans le territoire de Krasnodar (sud). À la fin du XVIIIe siècle, sur ordre de Catherine II, les cosaques se sont installés dans la péninsule, mais les terres se sont avérées infertiles et il n'y avait pas assez d'eau douce. Au XIXe siècle, les cosaques ont creusé une nouvelle branche dans le delta du Kouban - Kazatchi Erik. Il reliait le fleuve au réservoir d'Akhtanizovski, le remplissant d’eau douce.

Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

C'est dans ce réservoir d'eau douce qu'au XXe siècle, après de longues expériences, les scientifiques ont pu faire pousser des lotus. Les premières fleurs ont germé dans les années 1980, et maintenant la vallée des Lotus atteint une superficie de 2 km carrés. Cependant, vous ne pourrez atteindre ce lieu enchanteur qu'en bateau.

Lac aux lotus dans la région de Koursk

Le lotus est une plante qui aime la chaleur et fleurit principalement dans le sud ; dans la région de Koursk (ouest) se trouve le point le plus septentrional de sa floraison. Dans un petit village nommé en l’honneur du maréchal Joukov, des lotus rose pâle ont été remarqués pour la première fois en 2015 et depuis lors, ils fleurissent ici chaque année, attirant l'attention des scientifiques et des touristes.

Viatcheslav Verioutine Viatcheslav Verioutine

Selon une hypothèse, des graines de la plante ont été versées dans le lac par un habitant local, qui n’espérait même pas qu’elles germeraient.

Territoire du Primorié

Anton Balachov/Sputnik Anton Balachov/Sputnik

Une importante population de lotus « vivent » en Extrême-Orient, et si le lotus caspien est commun dans le sud de la partie européenne de la Russie, dans la partie asiatique, le lotus d’Orient, ou comme on l'appelle aussi le lotus de Komarov, figure dans le Livre rouge des espèces menacées.

Anton Balachov/Sputnik Anton Balachov/Sputnik

L'un des endroits les plus pittoresques est le lac Karassinoïe près de la centrale thermique d'Artemovskaïa. Cet endroit est situé dans le territoire du Primorié, non loin de Vladivostok.

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Des plantations entières de lotus fleurissent également sur le lac près de la ville d'Oussourisk.

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Et sur un lac situé près du village de Yakovlevka, dans le territoire du Primorié, il y a même un festival du lotus.

Anton Balachov/Sputnik Anton Balachov/Sputnik

Territoire de Khabarovsk

Iouri Zolotarev/Sputnik Iouri Zolotarev/Sputnik

Non loin de la frontière chinoise et de la ville de Khabarovsk, dans le hameau de Galkino, se trouve un autre lac célèbre, le lac des Lotus. Soit dit en passant, le lotus de Komarov aime les étés pluvieux et chauds, et en aucun cas ses fleurs ne doivent être cueillies, sinon la plante mourra.

Iouri Zolotarev/Sputnik Iouri Zolotarev/Sputnik

Les lotus d'Extrême-Orient sont conservés ici depuis les temps immémoriaux. Les scientifiques pensent que même avant la période glaciaire, lorsque le climat était plus chaud, des lotus poussaient déjà dans l'Amour, l'Oussouri, la Toungouska et d'autres rivières.

Région de l'Amour

Denis17012005 (CC BY-SA 4.0) Denis17012005 (CC BY-SA 4.0)

Une autre région d'Extrême-Orient où vous pouvez voir la « fleur de Bouddha » est celle de l'Amour. Il y a plusieurs lacs dispersés dans toute la région où fleurissent les lotus, et les autorités locales dressent même une carte montrant les lotus qui ont déjà fleuri et ceux qui fleuriront bientôt.

La réserve de Khingan est particulièrement célèbre pour ses lotus. Vous pourrez en admirer sur le lac Dolgoïe et le lac Krivoïe. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même voir les grues très rares qui nichent dans la réserve.

Étang dans la région de Belgorod

En 2015, pour la première fois, des fleurs de lotus ont également fleuri dans un étang proche du village de Bykovka, dans la région de Belgorod. Les énormes fleurs de lotus ont immédiatement attiré l'attention des journalistes et photographes amateurs.

Valeri Morev/Sputnik Valeri Morev/Sputnik

Les graines de cette plante exotique ont été apportées ici par Anatoli Bakanov d'Extrême-Orient, d'où il a déménagé avec sa famille il y a plusieurs années. Il a essayé de faire pousser la fleur dans plusieurs autres réservoirs, mais la plante très sensible n'a pris racine qu'ici.

