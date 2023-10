Quinze faits qui vont vous surprendre au sujet de la Russie

Découvrez quinze faits étranges, cocasses et inattendus sur le plus grand pays du monde. C’est parti!

1. Les sushis sont aussi populaires en Russie qu'au Japon

Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

La popularité des plats japonais a explosé en Russie dans les années 1990, une époque où ils étaient considérés comme exotiques. Et plus leur diffusion a augmenté, plus les sushis sont devenus accessibles. En fin de compte, ils ont fermement pris racine dans le menu des Russes et constituent un hit de la restauration rapide. En raison de leur omniprésence, les sushis russes sont parfois toutefois très différents des classiques japonais.

2. La Russie abrite l’une des plus anciennes villes habitées

Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Il s'agit de la ville de Derbent, au Daghestan. Selon certaines sources, des gens y vivaient il y a 5 000 ans. Dans l’Antiquité, cette ville n’était qu’une forteresse appelée « Porte de la Caspienne ». Elle était habitée principalement par les Perses, qui veillaient sur l’entrée de la mer Caspienne.

3. Le Kremlin de Moscou est la plus grande forteresse médiévale d'Europe

natmint/Getty Images natmint/Getty Images

Il s’étend sur 277 000 mètres carrés et la longueur des murs du Kremlin est d'un peu plus de 2 kilomètres ! Ce vaste territoire héberge des monuments architecturaux des XIVe-XXe siècles : des cathédrales, des églises, un arsenal de l'époque de Pierre Ier, ainsi que le Grand Palais du Kremlin et le Palais du Sénat, où se trouve le bureau du Président russe.

4. La plus ancienne montagne du monde se trouve en Russie

Valentina Plotnikova (CC BY-SA 4.0) Valentina Plotnikova (CC BY-SA 4.0)

Il s’agit du mont Karandach, vieux de 4,2 milliards d’années. Ce sont des roches qui, dans un passé lointain, constituaient le manteau terrestre. À la suite de mouvements tectoniques, des roches en fusion sont sorties et ont formé une montagne. Le mont Karandach fait partie de l'Oural et est situé dans la région de Tcheliabinsk.

5. La Russie possède des monuments insolites

Grigori Sysoïev/Sputnik Grigori Sysoïev/Sputnik

Les Russes adorent ériger des monuments – on en dénombre 172 000 dans le pays ! Et certains d’entre eux sont très étonnants. Par exemple, dans la région de Stavropol, il y a un monument à la clystère (un instrument médical destiné à faire des lavements) tandis qu’à Moscou, l'on trouve un monument au fromage à tartiner.

6. Il existe plus de 1 100 villes en Russie, mais seules 15 comptent plus d’un million d'habitants.

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Rien qu’à Moscou, on comptait plus de 13 millions d’habitants en 2023. C'est la ville la plus peuplée du pays. La plupart des autres villes de plus d'un million d'habitants sont concentrées dans la partie occidentale du pays.

7. La Russie possède l'un des sports les plus inhabituels : le golf en hélicoptère.

Le principe du jeu est le suivant : un joueur à bord d’un hélicoptère doit utiliser un bâton de quatre mètres de long pour frapper une balle d'un mètre de diamètre et l’envoyer dans une zone donnée. Le premier championnat de ce sport a eu lieu en 2013.

8. Le chemin de fer le plus long du monde se trouve en Russie

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Il s'agit du chemin de fer transsibérien. Long de 9 298 kilomètres, il passe par 8 fuseaux horaires. Cette grande ligne traverse en outre 87 villes ainsi que 16 fleuves et rivières. Si vous ne descendez pas du train, le trajet de bout en bout durera 6 à 7 jours !

9. La majeure partie de la Russie est inhabitée

Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Plus de 50 % du territoire russe est constitué de taïga impénétrable et de territoires du Grand Nord. Par conséquent, la grande majorité des citoyens vivent dans l’ouest et le sud-ouest du pays.

10. Un chameau est représenté sur les armoiries de Tcheliabinsk, bien que ces animaux n’aient jamais habité dans cette région.

Domaine public Domaine public

Ceci est dû au fait que la ville a été construite sur la Route de la soie, et que les chameaux étaient jadis le moyen de transport de marchandises le plus pratique.

11. La chaude Sotchi est plus au nord que Vladivostok

Dmitri Feoktistov/TASS Dmitri Feoktistov/TASS

L'une des stations balnéaires les plus populaires du sud-ouest du pays, Sotchi, est située plus au nord que la ville la plus orientale de Russie, Vladivostok. Cependant, la différence n'est pas énorme : les deux villes sont situées à 43° de latitude.

12. Le plus ancien volcan actif est situé en Russie

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Il s'agit du Klioutchevski, dans la péninsule du Kamtchatka. Il a plus de 7 000 ans. Le volcan est considéré comme l'un des plus actifs au monde : au cours du siècle dernier, le Klioutchi est entré en éruption à plus de 30 reprises.

13. La ville de Souzdal comprend plus de 3 églises au kilomètre carré

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

La superficie de Souzdal n'est que de 15 kilomètres carrés. Cependant, son territoire abrite 53 églises orthodoxes. La plus ancienne église de la ville est la cathédrale de la Nativité, construite au XIIe siècle.

14. L’amplitude thermique en Russie est de plus de 110°

En Iakoutie Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

En Russie, les températures varient, selon les périodes de l’année, de -67° à +45° ! Deux localités russes – Oïmiakon et Verkhoïansk – se disputent le titre de l’endroit habité en permanence le plus froid du monde. Au cours de différentes années, la température dans ces deux points de peuplement a chuté à -67 degrés. Tous deux sont situés en Iakoutie, dans la zone climatique subarctique. À l'inverse, en été, dans certaines régions du sud de la Russie, le mercure peut aisément grimper au-dessus des 40°! D'ailleurs, saviez-vous que la Russie abritait également de véritables déserts ?

15 . Ekaterinbourg est inscrite dans le Livre Guinness des records pour la plus forte consommation de mayonnaise par habitant

Anna Mayorova/TASS Anna Mayorova/TASS

L'une des plus grandes usines de production de mayonnaise de Russie, située près d'Ekaterinbourg, a joué un rôle décisif dans ce record. Cette sauce étant accessible à presque tous les habitants de la ville, la mayonnaise apparaît régulièrement sur les tables locales.

