Quinze faits géographiques intéressants sur la Russie

Extrêmes climatiques

1. En Russie, les températures varient, selon les périodes de l’année, de -67° à +45° !

À Oïmiakon Vadim Skriabine/TASS Vadim Skriabine/TASS

Deux localités russes – Oïmiakon et Verkhoïansk – se disputent le titre de l’endroit habité en permanence le plus froid du monde. Au cours de différentes années, la température dans ces deux points de peuplement a chuté à -67 degrés. Tous deux sont situés en Iakoutie, dans la zone climatique subarctique.

2. La plus grande ville du monde située au-dessus du cercle polaire est Mourmansk, où vivent plus de 270 000 personnes. Elle abrite l’un des plus grands ports du pays.

3. La ville la plus septentrionale du monde comptant plus d’un million d’habitants se trouve également en Russie : il s’agit de Saint-Pétersbourg. À la même latitude, se trouvent la côte sud de l’Alaska et les capitales norvégienne et suédoise, Oslo et Stockholm.

Sotchi Legion Media Legion Media

4. Située en zone subtropicale, Sotchi est également unique : c’est la ville où les précipitations sont les plus élevées de Russie.

L'adobe d'or du bouddha Shakyamuni, temple bouddhiste d'Elista, capitale de la Kalmoukie Erwann Pensec Erwann Pensec

5. La température maximale absolue en Russie a été enregistrée en République de Kalmoukie, au nord de la mer Caspienne. À la station météorologique d’Outta, le 12 juillet 2010, le thermomètre local a affiché +45,4°.

Plans et cours d’eau

Baïkal Legion Media Legion Media

6. Les eaux de surface couvrent environ 12,4% de la superficie de la Russie. Le réservoir d’eau douce le plus profond du monde se trouve à la frontière de la région d’Irkoutsk et de la République de Bouriatie : il s’agit du légendaire lac Baïkal. Il contient un cinquième de toutes les réserves de notre planète. Sa profondeur absolue attestée est de 1 642m : c’est comme deux gratte-ciel Burj Khalifa empilés l’un sur l’autre !

7. Non loin du Baïkal, se trouve le réservoir artificiel d’eau de Bratsk, le deuxième au monde en termes de volume (169 300 millions de mètres cubes). Il a été formé sur la rivière Angara, la seule à s’écouler du lac. Le réservoir a été formé en 1967 et sa surface est située à plus de 400m au-dessus du niveau de la mer.

8. Le plus vaste marécage de la planète – celui de Vassiougan – s’étend sur quatre régions : celles de Tomsk (la plus grande partie), de Novossibirsk et d’Omsk, ainsi que le district autonome des Khantys-Mansis. Sa superficie est de 53 000km², soit plus que la Bosnie-Herzégovine ou le Costa Rica.

Mer Baltique dans la région de Kaliningrad Ilia Galakhov/Global Look Press Ilia Galakhov/Global Look Press

9. La Russie est baignée par 12 mers appartenant à trois océans, ainsi que par une mer fermée – la Caspienne, qui est en fait le plus grand lac sans écoulement de la planète.

Colonnes de la Léna Legion Media Legion Media

10. Le plus long fleuve de Russie est la Léna, longue de 4 400km. Son bassin se trouve entièrement à l’intérieur du pays, en Sibérie orientale. Le plus grand fleuve d’Europe, la Volga (3 500km), n’est en réalité que le troisième plus long de Russie.

Relief

Elbrous Legion Media Legion Media

11. Les zones montagneuses couvrent environ 30% du territoire russe. Le point culminant de la Russie et de l’Europe est le mont Elbrous. Ce stratovolcan (heureusement en sommeil) fait partie du système montagneux du Grand Caucase. Il compte deux sommets : de 5 642m et 5 621m.

12. Les monts Oural constituent la plus longue chaîne de montagnes du pays. Ils traversent le territoire du nord au sud et s’étendent sur 2 000 km. L’on considère qu’ils marquent la frontière entre l’Europe et l’Asie. Environ les trois quarts du territoire russe sont ainsi situés en Asie.

13. Le titre de plus vieille montagne du monde est attribué au minuscule mont ouralien Karandach, situé dans la région de Tcheliabinsk. Sa hauteur n’est que de 610m, mais selon les scientifiques, il a 4,2 milliards d’années (alors que l’âge de notre planète est d’environ 4,75 milliards). Le mont Karandach est constitué d’izrandites, qui seraient les vestiges d’un supercontinent qui existait déjà il y a 2 milliards d’années. Le massif de l’Oural est donc l’un des plus anciens de la planète.

Klioutchevskoï Legion Media Legion Media

14. Le plus haut volcan actif d’Eurasie est situé en Extrême-Orient russe, sur la péninsule du Kamtchatka. Il s’agit du Klioutchevskoï, qui culmine à 4 850 mètres. Il est considéré comme l’un des volcans les plus actifs du monde.

Mine Oudatchnaïa Alexandre Stapanov (CC BY-SA 3.0) Alexandre Stapanov (CC BY-SA 3.0)

15. Le mine d’Oudatchnaïa est la quatrième carrière la plus profonde du monde. C’est le plus grand gisement de diamants du pays en termes de volume de diamants bruts et de taille du corps minéralisé. Sa profondeur est de 640m.

