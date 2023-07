En images: les sept déserts les plus étonnants de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cela peut sembler incroyable, mais il est possible de voir des dunes de sable même en Sibérie.

1. Sables de Tchara

Ted.ns (CC BY 4.0) Ted.ns (CC BY 4.0)

La nature a choisi un endroit très inhabituel pour y créer un désert : dans le nord du territoire de Transbaïkalie, en Sibérie. Imaginez des forêts denses entourées des montagnes enneigées du massif de Kodar, et au centre un véritable désert de 5 km sur 10. Le paysage est tout simplement enchanteur !

Les experts pensent que ce sable provient des sédiments situés au fond d’un ancien réservoir de l’ère glaciaire. Certaines de ses dunes atteignent 80 mètres de haut.

Les Sables de Tchara sont l’un des déserts les plus septentrionaux du monde ; il y fait très chaud en été, mais les lacs environnants restent frais.

2. Désert Ryn

Legion Media Legion Media

Ce désert est situé dans le sud de la Russie, à la frontière de la région d’Astrakhan et du Kazakhstan, et s’étend sur 160 km. Les dunes atteignent 13 mètres de haut, et de véritables tempêtes de sable s’y produisent. Dans les sables eux-mêmes, on trouve des coquillages (il y a 70 000 ans, un grand lac s’étendait ici).

Le désert Ryn est un endroit populaire pour les promenades en jeep. Dans le même temps, il convient de rappeler que la région d’Astrakhan est l’une des plus chaudes de Russie et qu’en été, le mercure affiche constamment plus de 30°.

3. Terres noires

Legion Media Legion Media

Voici le seul désert d’Europe apparu à la suite de l’activité humaine. Les « terres noires » de Kalmoukie se trouvaient à l’origine dans une zone semi-désertique, mais à la suite du labour des sols sablonneux et du pâturage non réglementé au milieu du siècle dernier, les territoires ont commencé à se désertifier rapidement. Chaque année, plus de 40 hectares de Kalmoukie se transformaient en désert. Il n’a été possible de ralentir ce processus que dans les années 1990 à l’aide de la phyto-amélioration.

À ce jour, les Terres noires occupent un peu moins de la moitié de toute la Kalmoukie. Sur une partie des terres désertiques, une réserve portant ce nom a été créée. Il y vit l’un des animaux les plus étonnants du monde - le saïga.

4. Sables d’Artchedinsko-Donskié

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Vous aimez les rallyes ? Si tel est le cas, ces endroits vous devraient vous sembler familiers. Pendant plusieurs années, l’itinéraire du rallye Silk Way a longé les sables d’Artchedinsko-Donskié.

Ce paysage désertique situé à proximité du fleuve Don offre un spectacle plutôt inhabituel ! Les pentes sablonneuses occupent environ 2 000 kilomètres carrés dans la région de Volgograd et la hauteur des dunes atteint 7 mètres. Certes, on y trouve aussi un peu de végétation. Les sables sont très probablement issus des dépôts du fond de la rivière - dans des temps anciens, le lit du Don était beaucoup plus large qu’aujourd’hui.

À l’époque soviétique, on a essayé de planter des arbres et des arbustes dans cette zone. Jusqu’à présent, les écologistes locaux entretiennent des étangs qui freinent la désertification.

5. «Sahara du Don»

Les habitants appellent cette zone déserte située près de Voronej « Sahara du Don ». Elle est également située à proximité du fleuve Don, mais un peu au nord que les sables d’Artchedinski. Cette zone relativement petite mesure moins de 5 km de long. Le plus surprenant est son voisinage avec des champs, des forêts et des lacs. Au début du XXe siècle, le « Sahara » s’est étendu, causant moult désagréments, notamment des tempêtes de sable.

Aujourd’hui, la croissance du « Sahara » a été freinée grâce à des aménagements paysagers complexes.

6. Saamys-Koumaga

Legion Media Legion Media

En Iakoutie, la région la plus froide (et la plus grande) de Russie, on trouve beaucoup de choses exotiques. Par exemple des glaciers qui ne fondent jamais, même quand il fait chaud ! Il y a aussi un vrai désert au milieu de la taïga, désigné par le mot toukoulan (« sables » en iakoute). Vous pouvez le voir dans la réserve des Colonnes de la Lena, sur les rives de l’un des fleuves les plus grands de Sibérie. Il s’agit probablement d’anciens dépôts issus du fond de ce cours d’eau.

Le « toukoulan » s’étend sur 5 kilomètres et la hauteur des pentes atteint 50 mètres.

7. Sary-koum

Кnrim (CC BY-SA 4.0) Кnrim (CC BY-SA 4.0)

Sary-Koum, ce qui veut dire « sable jaune », est situé dans la partie centrale du Daghestan, dans le sud de la Russie, et ne fait que 3 km de long. C’est ici qu’a été tourné l’« Eastern » (pendant soviétique des Westerns d’Hollywood) Le Soleil blanc du désert.

À Sary-koum, il ne fait jamais froid et en été il y règne une chaleur épouvantable.

Son origine a été étudiée à la fin du XIXe siècle et les scientifiques sont arrivés à la conclusion que le désert était apparu à la suite de l’effritement du grès des montagnes locales.

