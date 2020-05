En images: les dix plus beaux bâtiments et sites de Sotchi

Tom Shuklin (CC BY-SA 4.0); George Zakharchuk/Global Look Press; Legion Media; George Dolgopsky (CC BY-SA 3.0)

Son mélange d'architecture soviétique et moderne fait de cette station balnéaire sur la mer Noire l'une des plus belles villes de Russie.

Port de Sotchi

Getty Images Getty Images

La mer Noire est sans doute la principale attraction de Sotchi. Et le principal joyau architectural de la ville est son port maritime commercial.

Pour ceux qui connaissent Saint-Pétersbourg, la flèche centrale du port de Sotchi leur rappellera le bâtiment de l'Amirauté de la « capitale du Nord ». Elle en est justement inspirée.

Comme de nombreux autres bâtiments soviétiques emblématiques, le port maritime de Sotchi - construit en 1955 - est un exemple du style architectural Empire stalinien. Le port ne gèle jamais et est capable de recevoir des navires de croisière faisant jusqu'à 300 mètres de long.

Sanatorium Ordjonikidze

George Zakharchuk/Global Look Press George Zakharchuk/Global Look Press

C'est l'un des bâtiments les plus emblématiques de Sotchi et une attraction architecturale pour les habitants et les touristes. Construit en 1937, le sanatorium est actuellement abandonné et offre donc aux visiteurs une atmosphère unique que certains décrivent comme un « voyage dans le temps à l’époque soviétique ».

Sous l’URSS, il accueillait des travailleurs qui avaient eu la chance de recevoir des « bons de vacances » dans la ville ensoleillée par le biais du syndicat.

Gare

George Zakharchuk/Global Look Press George Zakharchuk/Global Look Press

Sotchi était une ville côtière très populaire parmi les vacanciers de l'URSS, mais aussi l'un des endroits favoris de Joseph Staline. On sait que le dictateur préférait voyager en train plutôt qu'en avion, et la construction d'une gare solide et moderne était donc primordiale à l'époque.

La gare - qui a été construite en 1952 - est située dans le centre-ville et à quelques pas du port maritime de Sotchi et du littoral de la ville.

La joyau de la gare est sa tour de l’horloge. En 1975, la gare de Sotchi est devenue un monument architectural d'importance fédérale.

La tribune principale de l'Autodrome de Sotchi

Legion Media Legion Media

Le circuit de l’Autodrome de Sotchi est un tout nouveau circuit qui accueille chaque année le Grand Prix de Russie de Formule 1 depuis sa création en 2014.

Sa tribune principale - avec un luxueux salon pour les invités VIP - est un imposant bâtiment moderne situé le long de la ligne d’arrivée de la course. Un toit géant protège les visiteurs de la tribune des éléments et de la lumière du soleil, mais revêt également une fonction esthétique.

Château-hôtel Bogatyr

Legion Media Legion Media

Cet hôtel est conçu dans le style d’un château médiéval et représente un élément architectural central d'une attraction locale plus large : le parc à thème de Sotchi, qui explore le patrimoine culturel de la Russie d'une manière moderne et divertissante.

L'hôtel quatre étoiles Bogatyr a ouvert ses portes en 2014, pour l'arrivée des invités des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi.

L'Église de la Sainte-Face (alias Église olympique)

Legion Media Legion Media

Au pied de ce lieu de culte remarquable - construit en 2014 - se trouve une pierre extraite sur le site des fouilles d'une ancienne église du IXe siècle qui était située dans la région.

L'Église olympique est conçue dans le style architectural néo-byzantin qui plonge ses racines à Constantinople (aujourd'hui Istanbul) et combine le style byzantin avec l'architecture chrétienne orthodoxe.

À tous les autres égards, il s'agit d'un bâtiment moderne attrayant, d'autant plus qu'il est magnifiquement entouré de routes reliant le centre-ville au quartier Adler.

Stade olympique Ficht

Arne Müseler (CC BY-SA 3.0) Arne Müseler (CC BY-SA 3.0)

Nommé d'après le mont Ficht situé dans les montagnes du Caucase occidental, ce stade a été construit juste à temps pour accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014. Plus tard, le stade a été reconverti pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie.

Curieusement, le toit du stade a été conçu pour ressembler à des sommets enneigés, élément typique du paysage de la région. Le toit du stade s'ouvre au nord et au sud, offrant une vue dégagée sur les montagnes de Krasnaïa Poliana et la mer Noire, respectivement.

Casino de Sotchi

Legion Media Legion Media

Ce bâtiment chic de deux étages - inauguré en 2017 - abrite le casino le plus en vogue de la zone de jeu de Krasnaïa Poliana, l'une des quatre de Russie.

Luxueux à l'extérieur comme à l'intérieur, le casino est l'un des premiers bâtiments que les visiteurs arrivant à Krasnaïa Poliana aperçoivent lorsqu'ils entrent dans la station en voiture.

Le bâtiment extravagant et attrayant abritant le casino jouxte le bâtiment de l'hôtel Sochi Marriott qui était, curieusement, classé comme l'un des bâtiments les plus laids de Russie.

Pont suspendu de A.J. Hackett

Legion Media Legion Media

L'un des ponts suspendus les plus longs du monde - 439 mètres de long - a été construit par une entreprise internationale basée en Nouvelle-Zélande. Il traverse la vallée de la rivière Mzymta à Sotchi. Ceux qui y marcheront profiteront d'une vue magnifique sur les montagnes et la mer Noire à plus de 200 mètres au-dessus du sol.

Le pont est équipé de deux plateformes élastiques et offre d'autres divertissements pour les accros à l'adrénaline.

La mairie de Roza Khoutor

Legion Media Legion Media

Roza Khoutor est la principale station de ski de Russie. Il s'agit d'un ensemble d'hôtels, de maisons d'hôtes, de places, de téléphériques et de stations de ski situés dans une gorge entre deux montagnes.

L'hôtel de ville, le plus haut bâtiment de l’ensemble, est le cœur symbolique de la zone : il est souvent utilisé comme point de repère dans la station car il est visible de loin. Il possède une haute tour d'horloge et le signe « Roza Khoutor » peut être vu sous l'horloge.

L’ensemble, avec la mairie, ressemble fortement à un village alpin typique, ce qui pourrait faire oublier un instant aux visiteurs qu'ils sont en Russie, et non en Europe.

