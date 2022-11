En images: dix tours d’horloge incroyables se dressant fièrement en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tour Saint-Sauveur (Spasskaïa), Moscou

Legion Media Legion Media

Il est ici question de l’horloge principale du pays et de l’une des tours les plus reconnaissables au monde. C’est avec la tour Saint-Sauveur en fond que le président russe prononce son discours annuel du Nouvel An.

Elle a été construite par l’architecte italien Pietro Solari en 1491 et s’appelait alors Barbacane Saint-Flore (d’après l’église voisine). Près de 200 ans plus tard, l’icône miraculeuse de la Sainte-Face a été transportée à travers elle jusqu’à la cathédrale de l’Assomption du kremlin, et la tour a été renommée Spasskaïa (du Sauveur, du nom de cette icône en russe) et qualifiée de sainte : depuis lors, on ne pouvait passer sous son arche qu’à pied et seulement sans chapeau.

Legion Media Legion Media

L’horloge de la tour Spasskaïa est quant à elle apparue pour la première fois en 1625, après avoir été fabriquée par des Anglais. Elle a été modifiée plusieurs fois depuis, la version actuelle datant du début du XIXe siècle.

Clocher de la cathédrale Sainte-Sophie à Vologda

Legion Media Legion Media

Le premier clocher était ici en bois et est apparu au XVIe siècle auprès de la cathédrale Sainte-Sophie. Déjà à l’époque, en plus de 11 cloches, il possédait ce qui était alors une rareté en Russie – une horloge. Cependant, un incendie a ultérieurement ravagé l’édifice.

Erwann Pensec Erwann Pensec

Celui que nous voyons aujourd’hui a été construit en 1869-1870 sur l’étage inférieur qui a survécu. Un clocher de 73 mètres de style pseudo-gothique a été bâti, sur lequel un mécanisme d’horloge a également été installé.

Ted.ns (CC BY-SA 4.0) Ted.ns (CC BY-SA 4.0)

Tour de Neviansk

Legion Media Legion Media

La « tour de Pise » de la petite ville de Neviansk, dans l’Oural, présente une inclinaison de près de 2 mètres. Elle a été érigée en 1721-1725 sur ordre de l’homme d’affaires Akinfi Demidov. La tour a été couronnée de 9 cloches et d’une horloge à carillon de fabrication anglaise. Selon la légende, la tour aurait intentionnellement été conçue penchante : l’inclinaison dans la direction de la ville de Toula symboliserait le respect pour la cité natale de la dynastie Demidov.

Viatcheslav Boukharov (CC BY-SA 4.0) Viatcheslav Boukharov (CC BY-SA 4.0)

Au fil des ans, la tour a servi de clocher, de tour de guet, d’archives d’usine, de bureau, de laboratoire et même de prison. Aujourd’hui, elle fait partie du musée d’histoire locale de Neviansk.

Lire aussi : Cinq «tours de Pise» à découvrir en Russie

Tour d’horloge de Vyborg

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Il s’agit du clocher de la cathédrale de Vyborg, qui a été détruite pendant la guerre soviéto-finlandaise. Il était aussi le bâtiment principal de l’ancienne Vyborg médiévale – les murs du clocher sont faits de rochers et mesurent presque 2 mètres d’épaisseur à leur base. Après la guerre, la tour a dû changer de fonction : elle est devenue une tour d’horloge, ainsi que de guet pour les pompiers de la ville.

I. Nossov/Sputnik I. Nossov/Sputnik

Elle porte toujours les mêmes cloches avec l’inscription de donation, qui indiquent qu’elles ont été offertes à la ville par Catherine II il y a presque trois siècles.

Big Ben de Krasnoïarsk

Erwann Pensec Erwann Pensec

Dans les années 1960, une tour d’horloge inspirée de Big Ben a été conçue à Krasnoïarsk, une ville de Sibérie orientale. Pendant longtemps, jusqu’en 2001, le cadran de l’horloge était digital et indiquait non seulement l’heure, mais aussi la température.

Legion Media Legion Media

Lorsque le mécanisme est devenu obsolète, il a été remplacé par une horloge à cadran mécanique.

Clocher de la cathédrale Pierre-et-Paul, Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

L’horloge sur le tombeau des empereurs russes est apparue en 1776. L’on l’a alors importée de Hollande, pays auquel tant a été emprunté lors de la construction de la « capitale du Nord ».

Nikoniko962 (CC BY-SA 4.0) Nikoniko962 (CC BY-SA 4.0)

Avec sa flèche de 40 mètres, la cathédrale Pierre-et-Paul a été le plus haut bâtiment de Russie jusqu’en 1952 (122,5 mètres).

Cathédrale de Königsberg, à Kaliningrad

Legion Media Legion Media

La tour pointue de l’ancienne église catholique principale de Königsberg, en Prusse orientale (aujourd’hui Kaliningrad, en Russie), était couronnée par une horloge à sonnerie. Elle avait été fabriquée au milieu du XVIIe siècle, mais elle n’a pas survécu jusqu’à ce jour en raison de la Seconde Guerre mondiale.

Legion Media Legion Media

Aujourd’hui, l’horloge ressemble exactement à ce qu’elle était avant le conflit, mais elle est dotée d’un mécanisme moderne et ajuste l’heure par satellite.

Lire aussi : Six faits surprenants sur la tour principale du Kremlin

Tour de Sotchi

Gueorgui Dolgopski (CC BY-SA 4.0) Gueorgui Dolgopski (CC BY-SA 4.0)

Le bâtiment de la gare de Sotchi a été conçu par Alexeï Douchkine, l’un des architectes en chef du métro de Moscou. Il a inventé une énigme pour la tour de l’horloge, qu’il est impossible de résoudre depuis un demi-siècle. L’architecte a en effet décoré le cadran avec les signes du zodiaque, mais il a supprimé ceux du Verseau, du Taureau et du Scorpion pour les remplacer par les constellations des Chiens de chasse, du Cygne et du Serpent. Il a par ailleurs mélangé tous les signes, ne laissant que le Lion, la Vierge et la Balance à leur place habituelle.

Kemal Kozbaïev (CC BY-SA 4.0) Kemal Kozbaïev (CC BY-SA 4.0)

Il existe une version selon laquelle ce choix mystérieux serait lié aux croyances des Slaves. Dans les représentations anciennes, les Chiens de chasse sont attelés au char de Dajbog, dieu des moissons et du soleil. Le serpent personnifierait quant à lui Veles, le dieu des conteurs. Enfin, Lada, déesse du printemps et de l’amour, est associée à l’image du cygne blanc dans la mythologie slave.

Selon une autre version, Douchkine, fasciné par le style architectural de l’Égypte ancienne, aurait simplement codé sur le cadran la date d’achèvement de la gare.

Tour du kremlin de Souzdal

Legion Media Legion Media

À quatre heures de route de Moscou se trouve la ville ancienne de Souzdal, dont le centre historique a conservé une grande partie de son style médiéval russe original et des bâtiments uniques. L’un d’entre eux est la tour du kremlin, dont le cadran est similaire au carillon du kremlin de Moscou. Toutefois, l’horloge de Souzdal a des lettres au lieu de chiffres.

Legion Media Legion Media

Ces cadrans étaient utilisés à l’époque antérieure à Pierre le Grand, lorsque les chiffres étaient écrits en alphabet cyrillique. Jusqu’à Pierre Ier, il y avait même des lettres sur les carillons du kremlin de Moscou, mais le tsar-réformateur a non seulement remanié et simplifié l’alphabet cyrillique, mais a également introduit les chiffres à la manière occidentale.

Château d’eau de Rauschen, à Svetlogorsk

Legion Media Legion Media

Le château d’eau de Svetlogorsk, l’ancienne cité thermale allemande de Rauschen (jusqu’en 1947), est une carte de visite de la ville. Il a été construit sur un projet de l’architecte Otto Walter Kuckuck en 1900-1908, et appartenait à un établissement thermal marin.

Legion Media Legion Media

De son côté, le célèbre cadran solaire y est apparu sous le régime soviétique en 1978. Ornée d’une illustration du Soleil et des constellations zodiacales et tellement intégrée au bâtiment, beaucoup pensent que l’horloge a toujours été là.

Dans cet autre article, découvrez les sept tours les plus extraordinaires de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web





Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.