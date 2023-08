En quoi le jour polaire diffère-t-il des nuits blanches?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Festival des diplômés Voiles écarlates à Saint-Pétersbourg Roman Pimenov/TASS Roman Pimenov/TASS

La principale différence réside dans le fait que, lors du jour polaire, le Soleil ne disparaît pas derrière l’horizon. D’habitude, cela se produit aux latitudes situées au-delà du cercle polaire arctique (66°33′) et plus on approche du pôle, plus le jour polaire est long. À Norilsk (69°20′), le Soleil ne se couche pas pendant 68 jours, du 19 mai au 25 juillet. À Mourmansk (68°58'), le jour polaire dure 62 jours, du 22 mai au 22 juillet. Dans l’une des communes les plus septentrionales, celle de Dikson (73°30′), ce phénomène a lieu du 5 mai au 10 août et à Salekhard, qui est pratiquement situé sur le cercle polaire, du 7 juin au 7 juillet.

Jour polaire à Norilsk Anna Sorokina Anna Sorokina

En revanche, pendant les nuits blanches, le Soleil se couche, même si pour une courte durée, et l’on peut observer la pénombre. Elles ont lieu dans les latitudes supérieures à 60°34′, notamment à Iakoutsk (62,0°), où elles débutent vers la mi-mai pour durer jusqu’à juillet, ou Arkhangelsk (64,5°), du 17 mai au 26 juillet. Du 11 juin au 2 juillet, les nuits blanches ont lieu à Saint-Pétersbourg, même si cette ville fondée par Pierre le Grand est située un peu plus au sud.

Jour polaire à Mourmansk Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Cependant, les nuits blanches ont lieu même dans l’Arctique, juste avant et après l’avènement du jour polaire ! À Norilsk et à Mourmansk, elles durent près d’un mois avant et après. À Dikson, elles débutent le 18 mars pour durer jusqu’au 27 septembre avec le jour polaire au milieu.

Dans cet autre article, découvrez où observer les plus belles nuits blanches en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.