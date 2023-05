Pourquoi en Russie cette montagne est-elle considérée comme la plus vieille au monde?

Dans la région de Tcheliabinsk (Oural du Sud), se dresse la montagne Karandach. Elle ne fait que 610 mètres de haut et les habitants locaux la considèrent comme la plus vieille au monde. Quoique... ce n’est pas tout à fait correct.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

C’est la roche izrandite, trouvée sur ses pentes, qui a permis d’évaluer l’âge de la montagne. Découverte en 1958 par le géologue soviétique Lev Ovtchinnikov, elle a été appelée du nom de la rivière Izranda, qui jaillit des lieux où la roche a été découverte. Ensuite, l’âge approximatif de l’izrandite a été évalué à 3,512 milliards d’années, alors que l’âge de la Planète bleue est de 4,5 (selon d’autres données 4,75) milliards d’années.

En 2016, les géologues ont évalué à 2,375 milliards d’années l’âge d’un échantillon d’izrandite prélevé au sommet de Karandach. Selon eux, ces roches ne sont rien d’autre que des restes d’un supercontinent qui aurait existé il y a 2 milliards d’années. Cependant, dans la conscience populaire, les premières découvertes en matière de géochronologie avaient déjà fait de Karandach la montagne la plus vieille au monde.

Pourtant, le Livre Guinness des records répertorie les montagnes de Barberton Makhonjwa comme détentrices de ce titre – leur âge est évalué à 3,6 milliards d’années.

Valentina Plotnikova (CC BY-SA 4.0) Valentina Plotnikova (CC BY-SA 4.0)

Les monts Oural, dont Karandach fait partie, sont effectivement plus jeunes que les montagnes africaines citées. Ils ont commencé à se former il y 350 millions d’années, et ce processus a duré jusqu’à il y a 200 millions d’années. La présence d’izrandite peut s’expliquer par le processus d’orogenèse. Le supercontinent en question s’est d’abord sectionné, formant une dépression, puis une puissante collision s’est produite entre ses débris, ce qui a donné lieu à un relief. Les roches brisées ont ainsi constitué les fondations des monts Oural, et, avec le temps, ont commencé à surgir à la surface.

Par conséquent, Karandach n’est point la montagne la plus ancienne, mais il est impossible de dissuader les habitants de l’Oural du contraire.

Dans cet autre article, nous vous révélions que le centre géographique du continent asiatique se trouve en Russie!

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.