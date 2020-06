Pourquoi les Russes aiment-ils leur pays?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Russes connaissent beaucoup de poèmes et d'histoires sur l'amour de la Patrie. Chaque année depuis l'époque soviétique (au moins), les écoliers russes écrivent des essais à ce sujet, tandis que les adultes partagent leur point de vue sur le patriotisme dans les sondages. Selon le Centre panrusse d’étude de l'opinion publique (VTsIOM), en 2018, 92% des Russes se considéraient comme des patriotes, et beaucoup ont fait remarquer que cela ne signifiait pour autant pas de ne pas remarquer les défauts du pays, mais simplement de l'aimer tel qu'il est. Nous avons demandé à des Russes pourquoi exactement ils affectionnent leur nation.

Une nature fantastique

Getty Images Getty Images

« J'aime la Mère Patrie pour ses paysages, sa nature merveilleuse, la Sibérie – il y a quelque chose en elle, pas vrai ? », affirme la Moscovite Maria. Et là-dessus, il serait difficile d’être en désaccord. Il y a beaucoup de beaux endroits dans le monde, mais où ailleurs peut-on voir des forêts sans fin comme dans la région de l'Altaï, les fraîches mais romantiques dunes de sable de la Baltique, les glaciers éternels et les lacs de Iakoutie, les imposantes et majestueuses montagnes du Caucase ou les grottes de glace de l'Oural ? Tous ces lieux magiques sont situés dans un seul pays, et c'est une raison très compréhensible de l'aimer.

« Ici, même les animaux sont très indigènes : les renards, les ours, pas des lions exotiques, ou autre chose », poursuit Maria. La Russie n'est évidemment pas une patrie pour les lions, mais elle l'est pour le tigre le plus septentrional du monde – le tigre de l'Amour, ou encore pour le léopard des neiges, qui n'a pas peur des températures négatives, et pour le porte-musc de Sibérie, un cerf doté de petites défenses, ainsi que de nombreux autres espèces rares et variées.

La magnifique Moscou

Legion Media Legion Media

« Quant à moi, j'aime la Russie pour Moscou », assure Ioulia, qui y a déménagé de Nijni-Novgorod et qui considère maintenant son lieu de naissance et la capitale du pays comme le cœur de la Patrie. Mikhaïl, qui a grandi au centre de Moscou, déclare que sa patrie se trouve dans les vieilles ruelles des arrondissements Arbat et Zamoskvoretchié. Et il y a tant de raisons d'aimer Moscou ! Une architecture de différents styles et époques, le métro le plus splendide du monde, décoré de mosaïques et de marbre, d'innombrables restaurants, des cuisines du monde entier et, bien sûr, ses habitants hyperactifs car, comme on le dit souvent, Moscou ne dort jamais. En outre, il y a aussi d'autres belles villes en Russie : Saint-Pétersbourg, Kazan, Ekaterinbourg, Vladivostok – toutes sont dignes d’y laisser un morceau de son cœur !

L’âme du peuple

« J'aime ma Patrie pour le peuple, soutient Valentina de Saint-Pétersbourg. Pas uniquement mes proches, mais aussi les nombreuses personnes que je rencontre dans ma vie – parfois, elles sont tout simplement merveilleuses. Et nous avons beaucoup de personnes intelligentes et pleines d'âme qui ne vous font jamais vous ennuyer ! ».

Getty Images Getty Images

Pour les Russes, le concept d'âme est, il est vrai, très important – de nombreux écrivains, artistes et même politiciens parlent de « la mystérieuse âme russe ». Lorsque vous voyez des Russes pour la première fois, ils vous semblent souvent froids et même rudes, mais tout change lorsque vous brisez la glace. Les Russes apprécient l'amitié, la loyauté, la famille et sont toujours des hôtes chaleureux (l’hospitalité russe n’est plus à démontrer !).

« Je me sens heureuse ici, partage Sofia de Moscou. Et j'aime ma patrie pour l'atmosphère de bien ».

En voyageant en Russie, les touristes étrangers constatent d’ailleurs souvent que même si un local ne comprend pas leur langue, il cherchera toujours un moyen de vous venir en aide.

Le sentiment d'appartenance

Getty Images Getty Images

La principale raison pour laquelle les Russes expliquent leur amour de leur patrie est que c'est l'endroit qu'ils voient tout simplement comme leur maison. « Je suis née et j'ai grandi ici, ma famille est ici, tout comme mes endroits préférés et les gens avec une mentalité et des valeurs similaires », souligne Daria de Moscou.

« J'aime la Mère Patrie, parce que vous ne pouvez pas saisir la Russie avec votre esprit », répond Tamara de la région de Moscou, citant un poème de Fiodor Tiouttchev (« Vous ne pouvez pas saisir la Russie avec votre esprit ... vous ne pouvez que croire en la Russie »). Mais par-dessus tout, ils l'aiment pour le sentiment d'être chez eux. Et rien ne peut être comparé à cette sensation. « Je retourne dans ma ville – et je suis chez moi, dans ma Patrie. J'y vois des frênes sauvages qui y fleurissent depuis mon enfance, les bouleaux qui bruissent, les tilleuls qui sentent bon et même les alcooliques locaux qui sont toujours assis au même endroit ! Et je sais que tout est en ordre ».

