Guide des meilleurs bars à vin de Moscou

En matière de bars à vin, Moscou rattrape actuellement à une vitesse phénoménale son retard. À présent, il y existe en effet de nombreux endroits où l’on peut déguster ce nectar des Dieux dans un cadre hors du commun et avec quelques amuse-gueules savoureux. Russia Beyond vous propose un tour d’horizon de ces établissements très en vogue.

Beer & Brut

Bière pour ces messieurs et pétillant pour ces dames ! Beer & Brut, sur la rue Pokrovka, est un pub animé où vous trouverez exactement ce que vous aimez, que ce soit un rouge corsé, un blanc légèrement boisé ou un pétillant aux notes citronnées. La carte des vins a été conçue par le sommelier en chef Andreï Arbatov, une figure emblématique de la scène viticole moscovite.

Selon lui, c’est la crème de la crème (on y trouve du Nicolas Feuillate, du Markus Molitor Sekt ou encore du Vida al Camp), et si les prix proposés sont accessibles, la qualité ne s’en retrouve aucunement compromise. Le menu des plats peut quant à lui se targuer d’une large variété de mets appétissants accompagnant à la perfection bières et vins. D’ailleurs, les vedettes ici, ce sont les pizzas.

Khleb i Vino (Pain et Vin)

Cette mini-chaîne possède quatre sites en plein centre de Moscou : rue Maroseïka, les Étangs du Patriarche, rue Tverskaïa et la rue 1905. Son nom reflète parfaitement le concept : une cave à vin où l’on peut choisir une bouteille à ramener à la maison ou, pour le même prix, la déguster sur place tout en appréciant quelques délices d’un menu en perpétuelle extension. Sont ainsi proposés tapas, salades, soupes, pâtes, risottos, viandes, poissons, et bien d’autres plats de street food. L’atmosphère y est décontractée et parfaitement mesurée pour ne pas perturber les clients absorbés par leur dégustation et la compagnie de leurs amis.

Vinny Bazar

L’idée d’ouvrir un bar non pas avec une carte des vins, mais plutôt rempli d’étagères de bouteilles, vendues à des prix de grandes surfaces, est venue à Evguenia Kachalova en 2014, et c’est ainsi qu’est né le Vinny Bazar, sur la perspective Komsomolski. Les Moscovites ont accueilli de manière extrêmement positive ce nouveau concept, et s’y rassemblent volontiers entre amis, pour goûter de nouveaux vins et amuse-gueules. Il y a à présent quatre Vinny Bazar à Moscou : perspective Komsomolski, boulevard Nikitski, boulevard Petrovski et rue Bolchaïa Sadovaïa. Le chef-cuisinier Ilya Loustine a mis au point un époustouflant menu pour accompagner ce divin breuvage, et chaque plat y figurant est un véritable succès. Comme dans tout bon bar à vin qui se respecte, l’ambiance et l’intérieur sont vraiment propices aux conversations nocturnes entre amis.

Magnum Wine Bar

Les créateurs du Torro Grill et du Boston Seafood & Bar ont renforcé leur emprise sur les environs de la très en vogue place Belaïa, en inaugurant leur Magnum Wine Bar. Avec une atmosphère typique des bars européens, y sont proposés plus de 100 types de vins (dont la moitié peut être servie au verre), de délicieux plats et des prix tout-à-fait raisonnables. Cet établissement a connu un succès immédiat auprès des amateurs de vins moscovites. Et ce n’est pas étonnant, puisqu’il se distingue grâce à ses brunchs du week-end, où l’on peut trouver du Cava à 150 roubles (2,20 euros), du Prosecco à 250 roubles (3,70 euros) et du champagne à seulement 350 roubles (5,20 euros) ! Surveillez également leur page Facebook, pour vous tenir au courant de tous les événements de dégustations et autres qui y sont organisés.

Litro

Le talentueux Giuseppe Davi (chef du Semifreddo et du Butler) opère à présent dans la cuisine ouverte du Litro, un nouveau restaurant italien sur la rue Bolchaïa Grouzinskaïa, qui se spécialise plus particulièrement dans le vin. Ici, vous pouvez commander une bouteille, entière ou demie, ou seulement un verre, de vins venant de toutes les régions possibles et inimaginables (même du Luxembourg, d’Israël ou de Crimée), et à des prix abordables. De plus, chaque mercredi l’établissement propose une réduction de 50% sur les vins d’un thème précis (qui change chaque semaine) et le dimanche, toutes les bouteilles peuvent être achetées à moitié prix, alors pourquoi hésiter ?

