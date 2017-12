Dix citations de grands écrivains sur le mystère de l'âme russe

« Je suis loin d'admirer tout ce que je vois autour de moi... mais je jure sur l'honneur que pour rien au monde je ne voudrais changer de pays ou ont avoir une histoire différente de l'histoire de nos ancêtres, telle que Dieu nous l'a donnée ».

Alexandre Pouchkine

« L'humour est l'ornement de la nation. Dans les années les plus sauvages, les plus désespérées, la blague russe sarcastique et amère, simple et complexe n'est pas morte. Et l'on voudrait penser - tant que nous sommes capables de plaisanter, nous resterons un grand peuple ! »

Sergueï Dovlatov

« Et quel Russe n’aime pas la course rapide ? Pourrait-il en être autrement, alors que son âme aspire à s’étourdir, à voltiger, à dire parfois : +Que le diable emporte tout ! » Pourrait-on ne pas aimer cette course, lorsqu’on y éprouve un merveilleux enthousiasme ?+ »

Nikolaï Gogol, Les Âmes mortes

« Nous Russes n'avons pas beaucoup de systèmes d'éducation colorés. Nous ne sommes pas numérotés, nous ne développons pas les futurs défenseurs et propagandistes de ces fondations ou d'autres bases sociales, mais nous laissons simplement croître comme l'ortie pousse près de la clôture. Par conséquent, il y a très peu d'hypocrites entre nous et il y a beaucoup de menteurs, de saints vides et de diseurs de mots insensés. Nous n'avons pas besoin d'être hypocrites pour des raisons sociales, car nous ne connaissons pas de tels fondements, et aucun d'eux ne nous recouvre. Nous existons assez librement, c'est-à-dire que nous végétons, mentons et faisons des discours vides, naturellement, sans fondement ».

Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine

« Il est effrayant de constater dans quelle mesure le Russe est un esprit libre, dans quelle mesure sa volonté est forte ! Jamais personne ne s'est autant séparé de sa terre natale, comme il a parfois dû le faire, et ne s'est tourné si fortement dans la direction opposée, en raison de sa conviction ! »

Fiodor Dostoïevski

« L'homme russe se distingue par la propension à dépenser ses derniers deniers dans tous les types de fioritures, quand les besoins les plus urgents ne sont pas satisfaits ».

Anton Tchekhov

« Il est triste et joyeux, par une nuit d'été tranquille, parmi une forêt silencieuse, d'écouter une vive chanson russe. Ici la tristesse est sans fin, sans espoir, la force est invincible, le sceau du destin est fatal, la prédestination est de fer, l'un des principes fondamentaux de notre nation, qui peut expliquer beaucoup de choses, est que la vie russe semble incompréhensible. Et que ne peut-on pas entendre dans la longue chanson de la nuit d'été et de la forêt silencieuse ! »

Alexeï Tolstoï

« Une tâche infiniment difficile qui fait face au peuple russe est celle consistant à concevoir et organiser son vaste territoire. L'immensité de la terre russe, l'absence de frontières et de limites se sont exprimées dans la structure de l'âme russe. Le paysage de l'âme russe correspond au paysage de la terre russe : la même infinitude, la même absence de forme, la même recherche d'infini, la même largeur ».

Nikolaï Berdiaïev

« Dans les jours de doute, dans les jours de réflexion douloureuse sur le sort de mon pays - toi seul est mon soutien, ô grande, puissante, véridique et libre langue russe!... Impossible de croire qu'une telle langue n'ait pas été donnée à un grand peuple ! »

Ivan Tourgueniev

« Telle est notre indifférence russe - ne pas sentir les devoirs qui nous imposent nos droits, et donc nier ces obligations ».

Léon Tostoï

Découvrez, grâce à notre article, les citations qui illustrent la présence de l'hiver dans la littérature russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.