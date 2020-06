Les choses les plus russes... selon les lecteurs de Russia Beyond

Nous avons demandé à nos lecteurs ce qu’ils considèrent comme la ville, le trait de caractère, le proverbe, etc. les plus russes… Jetez un œil à leurs réponses et dites-nous si vous êtes d’accord avec eux!

Récemment, nous avons demandé à nos rédacteurs, éditeurs et contributeurs de nous dire ce qu’ils considéraient comme les choses « les plus russes » et avons partagé les résultats sur notre site Web. Nous avons également prié nos lecteurs de participer à un sondage similaire pour qu’ils aient leur mot à dire. Nous avons reçu un certain nombre de réponses – les voici :

1. La ville la plus russe

Les opinions de nos collaborateurs étaient partagées entre Moscou et Souzdal. Et, sans surprise, nos lecteurs ont également choisi Moscou. En effet, la capitale de la Russie, avec son Kremlin et ses cathédrales, est digne de ce titre.

Cependant, nous ne pouvons pas ne pas mentionner d’autres réponses intéressantes : Iaroslavl, Nijni-Novgorod, Serguiev Possad, Kazan, Tioumen, Volgograd, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Vladivostok. Pour être honnête, nous avons été agréablement surpris que nos lecteurs connaissent tant de villes russes - et que certains les aient même visitées !

« Sans hésiter : les villages, car le cœur de la Russie ne se limite pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg », a répondu un lecteur - et nous ne pouvons qu’abonder en son sens !

2. Le trait de caractère le plus russe

Nos employés avaient considéré que c'était la sincérité, et nous avons été ravis de voir que nos lecteurs la mentionnent également. Cependant, la réponse la plus fréquente était l'hospitalité. N'est-ce pas merveilleux ? Les Russes aiment vraiment les invités et les accueillent à bras ouverts… avec du pain et du sel !

Nous avons également constaté avec satisfaction que l'honnêteté, le courage, la sincérité et la loyauté figuraient également parmi les réponses fréquentes à cette question.

Certains autres traits mentionnés n'étaient pas aussi élogieux : par exemple, être direct/grossier (selon la situation), la trop grande proximité, la méfiance et le fait de ne pas montrer d'émotions.

Parmi les autres réponses intéressantes, mentionnons les troubles de l’esprit ou une propension excessive à la réflexion. Eh bien, on dirait que certains ont trop lu Fiodor Dostoïevski ! Mais c’est vrai, parfois le « malheur d’avoir trop d'esprit » ne nous épargne pas !

3. L'émotion la plus russe

Ici, nous avons trouvé ce que nous attendions : désespoir et mélancolie. Tout comme notre personnel l'avait dit. Cliquez ici pour en savoir plus sur la « toska » russe – ce désespoir sans raison.

4. Le plat le plus russe

Tout comme dans le sondage de notre personnel, blinis et bortsch se sont partagé la première place. Mais il était agréable de voir mentionnés la salade Olivier, les pelmenis (ravioles), les pommes de terre au hareng, ainsi que les syrnikis et le caviar parmi les réponses. Ca y est, vous salivez ?

Quelqu'un a laissé une réponse pleine d'esprit en disant qu’il s’agit des pizzas et des sushis - et vous savez, cela pourrait être vrai dans certaines des plus grandes villes, comme Moscou, car les Russes urbains aiment ce type de nourriture (ainsi que la bière tchèque et le vin italien !).

5. Le geste le plus russe

Notre personnel est sûr que c’est le fait de passer votre doigt sur votre cou (comme dans le GIF ci-dessous).

Nos lecteurs semblent également connaître ce geste, mais en ont nommé plusieurs autres, notamment le haussement d'épaules, le signe indiquant la folie (en faisant un mouvement circulaire de l'index sur l'oreille ou la tempe), le geste de l'argent (frottant pouce, index et majeur)

et le signe de la figue (en poussant le pouce entre l'index et le majeur).

6. Le mot le plus russe

Notre personnel a estimé que c'était « davaï », un mot délicat qui peut être utilisé dans toutes les circonstances de la vie, et certains de nos lecteurs l'ont également mentionné, aux côtés de « spassibo », « babouchka » et « na zdorovié » (mais le dernier est un mythe ! Voici pourquoi).

7. L’habitude la plus russe

Notre personnel et nos lecteurs étaient à l'unisson en disant que c’était le fait de ne rien jeter - ou, en d'autres termes, de stocker. Il semble que vous nous connaissiez déjà trop bien !

Mais certains ont également répondu parmi les habitudes russes boire du thé, lire, s'asseoir avant un voyage, enlever ses chaussures avant d'entrer chez soi et porter des tapotchki (pantoufles) à la maison - et avoir un sac en plastique pour mettre d'autres sacs à la maison. Tout cela est vrai !

Et une réponse mentionnait la procrastination... mais les Russes ne sont pas les seuls concernés, pas vrai ?

8. Le film le plus russe

La plupart des répondants ont décidé que c'était L’Ironie du sort et nous ne pouvons que leur donner raison. C'est vraiment l'un des films russes les plus populaires, et probablement l'un des plus connus à l'étranger.

Cependant, il est agréable de constater que vous connaissez aussi de grands films comme Moscou ne croit pas aux larmes (lauréat d’un Oscar), Officiers (un grand drame de guerre) et Brat [Frère] (un film sur les « sauvages années 90 » en Russie).

Le Docteur Jivago a également été mentionné deux fois dans la liste par nos lecteurs américains. Ce film américain légendaire avec Omar Sharif n'est pas très connu en Russie, mais nous sommes heureux qu'il soit populaire aux États-Unis, car il s'agit d'une adaptation du grand roman de Boris Pasternak, grâce auquel il a reçu le prix Nobel de littérature.

9. Le livre le plus russe

Guerre et Paix, ou même « quoi que ce soit de Tolstoï » était la réponse la plus populaire de nos lecteurs. Mais nous sommes heureux que vous n'ayez pas oublié des grands noms comme Eugène Oneguine et les contes d'Alexandre Pouchkine, Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov ainsi que Les Frères Karamazov et Crime et châtiment de Fiodor Dostoïevski.

10. Le dicton le plus russe

Nous avons été stupéfaits par le nombre de proverbes et dictons russes que nos lecteurs connaissent ! Nous les publions ici sans commentaire. Connaissez-vous la signification de chacun d'eux ?

Не все то золото, что блестит - Tout ce qui brille n'est pas or

Тише едешь, дальше будешь – Qui veut aller loin ménage sa monture

Семь пятниц на неделе - Sept vendredis dans une semaine (au sujet d'une personne change d'avis très souvent)

Поживем - увидим – Qui vivra verra

Семь раз отмерь, один раз отрежь - Mesure sept fois, coupe une fois (sur l’importance d’une bonne préparation)

Не имей сто рублей, а имей сто друзей – Mieux vaut avoir cent amis que cent roubles

Хотелось как лучше а получилось как всегда - Nous voulions le meilleur, mais tout s’est passé comme toujours

Доверяй, но проверяй - Aies confiance, mais vérifie.

На Бога надейся, да сам не плошай – Aide-toi, et le ciel t’aidera

Работа не волк, в лес не убежит - Le travail n'est pas un loup, il ne s'enfuira pas dans la forêt

Ce dernier est celui que la plupart des collaborateurs de Russia Beyond avaient cité.

Bonus – La personne la plus russe

Ici, tout comme notre personnel, la plupart des gens ont dit : « Vladimir Poutine. » Parmi les autres réponses, citons Alexandre Pouchkine, Léon Tolstoï, Maxime Gorki, Iouri Gagarine, Valentina Terechkova, Fiodor Dostoïevski, une babouchka typique et même Roman Abramovitch.

Les personnes qui ont participé au sondage étaient âgées de 17 à 85 ans (!) et venaient du monde entier : principalement des États-Unis, mais aussi du Sri Lanka, de Suède, du Royaume-Uni, d'Inde, du Canada, des Pays-Bas, de Croatie, d'Australie et de nombreux autres pays. Environ 80% d'entre eux n'ont indiqué aucune racine russe ou relation avec la Russie - nous avons été surpris de voir à quel point leurs réponses étaient réfléchies et justes.

Un grand merci à tous d'avoir partagé vos pensées avec nous. Nous avons également demandé si nous avions oublié certaines choses très russes, et nos lecteurs ont aimablement suggéré de creuser ce qui suit :

Le problème (quotidien) le plus russe,

le désir/rêve le plus russe,

la peur la plus russe,

la tradition la plus russe,

l’activité festive la plus russe (en soirée),

la plus grande fierté nationale russe,

la principale activité de loisir russe,

l’événement historique le plus russe,

la femme la plus russe,

le bâtiment le plus russe,

l’exploit le plus russe (personnel ou national).

