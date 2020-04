Le guide ultime des vrais pelménis sibériens (recette)

En Russie, on aime préparer en hiver des pelménis en grandes quantités, les stocker au congélateur et les manger pendant des mois. Nous partageons des conseils sur la façon de les cuisiner au moins aussi bien qu’un vrai Sibérien.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Le secret d’une pâte élastique

Une bonne pâte à pelménis constitue la moitié du succès. Elle ne doit pas se briser pendant la cuisson, mais ne doit pas être trop épaisse non plus. Pour un résultat idéal, tamisez d'abord la farine avant de pétrir la pâte afin qu'elle soit saturée d'oxygène et ne contienne pas de grosses particules. Deuxièmement, vous devez ajouter un peu d'huile végétale à la pâte.

2. Combien de temps faut-il pétrir la pâte ?

Pétrir la pâte à pelménis pendant au moins 10 minutes, l’étirer et la tasser à nouveau dans un bol. À la fin, la boule doit être recouverte d'un film ou d'une serviette humide et laissée à température ambiante pendant 30 minutes. Toutes ces démarches aideront le gluten à se développer.

3. Viande hachée : fraîche uniquement

Si vous voulez obtenir des pelménis juteux, alors la poitrine de porc est le choix idéal pour la garniture. Pour des options plus diététiques, optez pour du jambon ou de l’échine. Hachez la viande à travers un hachoir pas trop fin pour préserver les fibres de la viande. Vous pouvez précuire du bouillon de viande et en verser un peu directement dans la farce. Pour un résultat bien juteux, des oignons crus sont également mélangés à la viande hachée et on peut ajouter de la glace pilée.

>>> Le pelmeni dans tous ses états: les recettes des différentes régions de Russie

4. La taille compte !

Habituellement, les pelménis sibériens sont petits – de la taille d'une noix. La proportion de pâte et de farce est de 1 pour 1, mais si c’est votre première fois, il est préférable d’utiliser un peu moins de farce au départ.

5. Les pelménis aiment le gel

Les pelménis aiment être congelés. Par conséquent, mettez vos pelménis tout juste préparés au congélateur pendant au moins 10 minutes avant de les faire cuire. Il ne faut pas décongeler les pelménis ni les congeler à plusieurs reprises. La pâte peut se fissurer et la garniture dégoulinera pendant la cuisson.

6. Comment faire cuire vos pelménis ?

Les pelménis doivent être cuits dans une grande casserole afin qu’ils aient suffisamment de place. Porter l’eau salée à ébullition, mettre les pelménis dans la casserole et remuer pour qu'ils ne collent pas.

7. Comment les manger ?

Maria Afonina Maria Afonina

Les meilleurs « compagnons » des pelménis sont la crème épaisse, le beurre et les herbes fraîches.

Recette des pelménis sibériens

(80-100 pelménis)

Maria Afonina Maria Afonina

Ingrédients pour la pâte :

farine de blé de qualité supérieure - 600 g

eau - 250 ml

huile de tournesol raffinée - 2 cuillères à soupe

œuf - 1

sel - une pincée

sucre - une pincée

Ingrédients pour la garniture :

bœuf - 230 g

porc - 230 g

oignons (taille moyenne) - 1

sel - 3/4 de cuillère à café

poivre noir moulu au goût

>>> Dix plats incroyables des régions russes dont vous n’avez jamais entendu parler

Préparation :

1. Vous devez d'abord tamiser la farine sur la surface de travail pour obtenir un petit tas. Formez un trou à l'intérieur, placez-y l’œuf, l'huile de tournesol, ajoutez du sel et du sucre. Pétrissez progressivement la pâte, en ajoutant un peu d'eau, jusqu'à ce qu'elle cesse de coller aux mains et à la table. Cela prendra au moins 10 minutes.

Maria Afonina Maria Afonina

2. Formez une boule à partir de la pâte et laissez-la sous un film dans un endroit chaud pendant 30 minutes.

Maria Afonina Maria Afonina

3. Coupez le bœuf, le porc et les oignons en morceaux de taille moyenne. Passez le tout à travers un hachoir à viande pas trop fin. Salez la viande hachée, ajoutez du poivre noir moulu, mélangez le tout jusqu'à consistance lisse. Si cela vous semble un peu sec, ajoutez un peu d'eau bouillie préalablement refroidie.

Maria Afonina Maria Afonina

4. À partir de la boule de pâte, vous devez former une saucisse qui vous couperez en deux parties. Laissez l'autre sous le film (utilisez-la pour le deuxième lot de boulettes), étirez d'abord à la main, puis étalez sur une surface saupoudrée de farine avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir une fine couche.

Maria Afonina Maria Afonina

6. À l’aide d'un verre, découpez des petits cercles identiques.

Maria Afonina Maria Afonina

7. Pétrir le cercle avec vos doigts, placer la garniture au milieu de chaque cercle, pincer le long des bords et relier les deux bords. Pétrir ainsi tous les pelménis.

Maria Afonina Maria Afonina

8. Les pelménis doivent être disposés en une seule couche sur une planche à découper ou un plateau, puis saupoudrés de farine. Vous pouvez également les saupoudrer de farine sur le dessus et les mettre au congélateur pendant 40 à 60 minutes. Après cela, les pelménis peuvent être cuits ou placés dans un sac pour une congélation supplémentaire : il n’y a plus de risque qu’ils collent les uns aux autres.

Maria Afonina Maria Afonina

Maria Afonina Maria Afonina

9. Faire bouillir de l'eau légèrement salée dans une grande casserole. Vous pouvez ajouter des feuilles de laurier et un peu de poivre. Lorsque l'eau arrive à ébullition, placez-y les pelménis et mélangez pour qu'ils ne collent pas au fond. Une fois que les pelménis remontent à la surface, faites cuire encore 5-7 minutes.

Maria Afonina Maria Afonina

10. Les pelménis peuvent être consommés avec ou sans bouillon. Ils sont servis avec du beurre, de la crème épaisse et des herbes fraîches.

Maria Afonina Maria Afonina

Bon appétit !

Connaissez-vous vraiment la cuisine russe ? Nous vous invitons à tester vos connaissances.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.