Dix moyens simples de découvrir la Russie depuis chez vous

1. Lisez Guerre et Paix

Si vous n'avez pas encore eu la chance de dévorer ce « pavé » en quatre volumes, c'est le moment ! Vous passerez directement de la réalité monotone de la quarantaine au monde flamboyant de la Russie du XIXe siècle, avec ses bals de cour et ses histoires de familles nobles, et découvrirez les premiers amours de ses héros, la guerre avec Napoléon, et bien sûr la trahison et la mort. Vous apprécierez non seulement une intrigue passionnante, mais y découvrirez également les idées philosophiques de Tolstoï sur la nature humaine et le sens de notre vie. De plus, c’est un exemple classique de cette grande littérature russe dont nous sommes si fiers.

2. Regardez Le Miroir d'Andreï Tarkovski

Le réalisateur russe Andreï Tarkovski figure au Panthéon du cinéma russe. Ses œuvres sont inscrites dans toutes les listes de films à voir absolument et ont glané des dizaines de prix internationaux. Les images lentes et les paysages épiques, les grands espaces et les champs figurant dans ses œuvres reflètent la vie russe, tout aussi lente et mesurée. Et en même temps, Tarkovski donne à voir la célèbre toska russe, ce mot intraduisible désignant une sorte de désespoir que les étrangers peinent à comprendre. Les intrigues de ses sept films se produisent dans des lieux et à des époques différentes, mais elles sont extrêmement pertinentes et renvoient à la vie russe actuelle.

3. Regardez le ballet Le Lac des cygnes

La danse des quatre petits cygnes est probablement la partie la plus connue du Lac des cygnes composé par Piotr Tchaïkovski. Le célèbre ballet est l'une des productions les plus célèbres et les plus populaires des compagnies de ballet russes. En période d'auto-isolement, l'incroyable chorégraphie, la conception des scènes et la musique inoubliable fascineront les spectateurs du monde entier via YouTube. Suivez le programme des diffusions en ligne du théâtre Bolchoï et du théâtre Mariinsky ou regardez la version complète du Ballet du Kremlin.

4. Apprenez à dire « Bonjour » en russe

La langue russe est difficile et l’apprendre constitue un défi. Mais il existe de nombreuses façons d’étudier le russe gratuitement et si vous avez le temps et l'envie, tout est possible. Vous pourriez apprendre quelques mots et les phrases les plus faciles pour étonner vos amis ! Et si vous connaissez déjà le russe, voici quelques phrases intéressantes que vous pouvez apprendre pour briller en société.

5. Explorez le plus grand musée souterrain

Circuler dans le métro de Moscou est (et a été) une routine quotidienne pour des millions de Moscovites ; mais pour les touristes, c'est un véritable palais souterrain. Observez ses superbes mosaïques et sculptures et faites une visite virtuelle des vingt plus belles stations choisies par Russia Beyond.

6. Voyagez au lac Baïkal avec Russia Beyond

La Russie est célèbre non seulement en raison de Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi pour sa nature unique. L'une des plus grandes merveilles est le Baïkal, le lac le plus profond de notre planète et lieu incroyablement pittoresque. Regardez un film passionnant de Russia Beyond sur le lac Baïkal et découvrez ces images à couper le souffle réalisées en hiver par notre rédacteur en chef.

7. Laissez-vous surprendre par les églises russes en bois uniques

Le Nord russe est célèbre pour son architecture en bois. Jetez un œil à ces églises anciennes absolument uniques. Vous ne le croirez pas, mais, toutes ces églises ont été construites sans un seul clou et ont tenu jusqu’à nos jours !

Un autre endroit qui regorge d'églises anciennes, principalement en pierre, est l’itinéraire touristique de l'Anneau d'or à environ 200 km de Moscou. Ces villes envoûtantes vous surprendront par leurs dômes dorés et leurs monastères pittoresques et vous donneront sûrement envie de planifier votre prochain voyage en Russie pour le parcourir.

8. Essayez de faire un borchtch

Chaque femme au foyer ou grand chef russe a sa propre recette et son secret pour préparer cette soupe populaire. Nous avons concocté le guide ultime pour la préparation du borchtch avec des instructions photo étape par étape. Alors achetez de la betterave et accrochez-vous !

9. Apprenez à boire de la vodka

De nombreux étrangers qui visitent la Russie sont impatients d'essayer la vraie vodka, car le liquide qui est vendu à l'étranger appelé vodka n'a rien de commun avec le nôtre, à part son nom. Découvrez comment déguster de la vodka sans se saouler : voici la liste des principaux accompagnements (zakouski) de la vodka, car vous devez toujours manger en la buvant. Et enfin, découvrez les principaux toasts pour impressionner vos amis internautes en buvant un verre. Attention ! L’abus d’alcool nuit à la santé !

10. Dansez sur des chansons de Little Big

L'un des groupes russes les plus populaires, Little Big, obtient des millions de vues YouTube avec ses fabuleuses vidéos et chansons au rythme endiablé. Ils étaient censés se produire au concours Eurovision cette année… mais coronavirus oblige, nous devrons nous contenter de leurs vibrations en ligne. Ici, nous avons rassemblé les compositions les plus cool de Little Big.

