Les dix meilleures combinaisons de saveurs de la cuisine russe

Nous avons choisi des combinaisons et des plats qui sont depuis longtemps devenus des classiques en Russie: pommes de terre sautées aux champignons, blinis au caviar et, bien entendu, la vodka accompagnée de concombre mariné.

Purée de pommes de terre et kotlety

Il s’agit d’un plat de résistance classique pour un déjeuner ou un dîner copieux, que vous pouvez acheter dans n’importe quelle cantine en Russie. Cela dit, ce mets est tellement apprécié qu’il est également préparé à la maison pour la famille ou pour l’arrivée d’invités.

Pour que les pommes de terre bouillies soient nourrissantes, on y ajoute du beurre et du lait, tandis que les kotlety (boulettes de viande allongées) sont composées de viande hachée (porc et bœuf), oignons, lait et pain (facultatif). Ce plat peut être accompagné de légumes frais ou marinés.

Pommes de terre sautées et champignons

Il s’agit simplement de pommes de terre, de champignons, d’oignons, d’huile et d’épices dans une poêle, mais le résultat est un plat savoureux et appétissant, tout simplement irrésistible. Il est particulièrement délicieux avec des cèpes ou des girolles.

Bouillie de sarrasin et viande en conserve

C’est une option économique pour un repas lorsque vous n’avez plus de viande fraiche à la maison, mais aussi le plat de randonnée le plus populaire. C’est un repas rapide à préparer et nourrissant : le sarrasin est riche en vitamines et en minéraux, et la viande en protéines et en fer.

Le sarrasin est bouilli dans de l’eau salée, la viande frite avec des oignons, puis le tout est mélangé, et le dîner est prêt.

Brochettes de viande et légumes

La viande rôtie sur des brochettes avec des légumes frais et de la verdure (oignons verts, aneth, persil, coriandre) est le meilleur repas pour la datcha (maison de campagne) ou une excursion en forêt. Parfois, les brochettes sont accompagnées non seulement de tomates et de concombres frais, mais aussi de morceaux d’aubergines, de courgettes, de poivrons ou de tomates embrochés et rôtis.

La viande (porc, agneau, bœuf ou poulet) est marinée dans du vinaigre, du kéfir, de la mayonnaise ou de l’eau minérale quelques heures avant la cuisson. Cela la rend tendre et parfumée. La sauce tomate, l’adjika au poivre ou la moutarde conviendront parfaitement pour y être associées.

Blini et caviar

Les crêpes russes traditionnelles à base de farine, de lait et d’œufs sont excellentes avec du caviar et de la crème aigre. Le caviar salé apporte une saveur (et une couleur) éclatante aux blinis, tandis que la crème aigre rend le plat plus juteux.

Pain de seigle et hareng

Un sandwich très masculin consiste en une tranche de pain de seigle Borodino, quelques morceaux de hareng légèrement salé et une rondelle d’oignon (rouge ou non). Ajoutez des herbes fraîches, du persil ou de l’aneth sur le dessus. Le casse-croûte est prêt.

Rassolnik et pirojki

Comme son nom l’indique, le rassolnik est préparé avec de la saumure de concombre et des cornichons, ce qui donne un goût aigre à cette soupe et aux céréales et légumes qu’elle contient. Pour équilibrer le tout, des pirojki (petits pains fourrés) sont donc préparés avec une garniture de pommes de terre ou de viande.

Brioche et lait

Il suffit d’un verre de lait et d’une brioche chaude fraîchement sortie du four pour retomber en enfance. Et cela sera encore meilleur s’il s’agit d’une brioche à la confiture ou à la cannelle, une pliouchka de Moscou ou une sloïka de Sverdlovsk.

Pelmeni et crème aigre

Les pelmeni (ravioles russes) sont faits de pâte farcie de viande hachée, de sel, d’épices et parfois d’oignons. Certains aiment les manger avec du bouillon. Au Tatarstan, l’on prépare même de la soupe avec de petits pelmeni, tandis que d’autres y ajoutent de la crème aigre. Cette dernière rend le plat plus juteux.

Vodka et cornichon

Le concombre mariné (de préférence entier !) est un accompagnement traditionnel de la vodka. Cependant, il ne s’agit pas seulement d’un stéréotype – il y a en réalité un souci de santé derrière cette association. Le concombre facilite en effet la digestion et permet à l’organisme d’éliminer plus rapidement les toxines.

Il est également préférable de ne pas jeter la saumure du concombre tout de suite, mais de la laisser pour le lendemain matin. On pense que la saumure salée du concombre est similaire à la saumure physiologique et qu’elle aide donc le corps à récupérer plus rapidement. Avec ou sans saumure de concombre, la consommation d’alcool doit toutefois être modérée.

