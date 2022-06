Recette de crêpes russes à base de pâte à la bière et garnies de confiture de cerises

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Je recommande fortement de maîtriser cette recette aux amateurs de blinis (crêpes russes), mais surtout à ceux qui aiment les crêpes à la levure. Le fait est que l'ajout de bière non filtrée agit comme une enzyme, enrichissant la texture des crêpes et leur donnant une saveur de levure caractéristique.

Сette recette ressemble à une version moderne de la recette traditionnelle des blinis à la levure connue depuis l'ancienne Russie. L'utilisation de bière à la place de la levure accélère le processus de cuisson car vous n'avez pas à attendre longtemps pour que la levure ordinaire s'active.

La garniture dépend de vous. On peut supposer que ce genre de crêpes est souvent accompagné de garnitures salées, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût de levure des crêpes à la bière se marie également bien avec les sucrées. J'aime beaucoup servir des blinis avec ce que l'on appelle « piatimimoutka », ce qui signifie littéralement en russe « confiture en 5 minutes ».

L'astuce consiste à prendre les fruits et baies surgelés de votre choix, puis à les mélanger avec un peu de sucre et à faire bouillir pendant 5 minutes : c'est plus que suffisant pour préparer une garniture rapide et savoureuse. Je suis fan des garnitures aux baies plus acidulées, alors aujourd'hui je vais préparer de la confiture de cerises.

Ingrédients pour la pâte (pour préparer 16 blinis) :

bière non filtrée – 200ml

lait – 200ml

2 œufs

farine – 130g

huile végétale à saveur neutre – 4 cuillères à soupe

bicarbonate de soude – ½ cuillère à café

sucre – 3 cuillères à soupe

une pincée de sel

Ingrédients pour la « confiture en 5 minutes » :

cerises surgelées – 300g

sucre – 70g

Préparation :

Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre.

Versez-y le lait chaud et la bière, mélangez bien.

Ajoutez-y ensuite le sel et le bicarbonate de soude mélangés avec la farine. Je préfère tout ajouter d'un coup et fouetter jusqu'à obtenir une consistance lisse sans grumeaux.

N'hésitez pas à utiliser un fouet ou un mélangeur à main pour obtenir une texture de pâte encore plus homogène.

Ajoutez l'huile végétale, puis mélangez une dernière fois la pâte et laissez-la reposer 15 minutes.

Pendant ce temps, remuez les cerises et le sucre dans une casserole, portez le tout à ébullition et cuisez à feu vif pendant 5 minutes.

Le mélange doit bouillonner assez fortement afin d'acquérir la consistance d'une confiture dans les plus brefs délais. Laissez refroidir avant de servir et vous remarquerez que la « confiture en 5 minutes » s'épaissit en refroidissant.

Revenons à la préparation des crêpes : préchauffez une poêle antiadhésive à feu moyen et commencez à cuire les blinis comme vous le feriez normalement pendant quelques minutes de chaque côté.

Lors de la préparation de la première crêpe, je peux immédiatement dire si la pâte a la bonne consistance. Si vous la trouvez trop épaisse ou trop liquide, ajoutez simplement une autre cuillère à soupe de lait ou de farine respectivement.

Cuisez les blinis jusqu'à épuisement de la pâte; à partir de la quantité d'ingrédients ci-dessus, j'obtiens généralement 12 crêpes.

Servez les crêpes chaudes ou froides avec vos garnitures préférées et une tasse de thé noir.

Priatnovo appetita !

