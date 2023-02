Recette d’une pizza soviétique à la garniture on ne peut plus abondante

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La pizza italienne est l’un des plats qui a été adapté par les chefs d’URSS, puis refait selon leur propre interprétation. Notre chère pizza soviétique était épaisse, juteuse, de la taille d’une petite assiette, avec du poulet, des champignons, du fromage épicé et de la sauce tomate.

Les premières pizzas sont apparues dans les restaurants de Moscou et d’autres grandes villes juste avant les Jeux olympiques de 1980. L’Union soviétique avait besoin de restaurants proposant une cuisine moderne qu’il ne serait pas gênant de présenter aux invités étrangers.

Certains Moscovites se souviennent avec nostalgie d’une pizzeria aux plats « italiens » et aux nappes à carreaux rouges et blancs qui a ouvert ses portes dans le centre-ville, rue Gorki (aujourd’hui rue Tverskaïa, axe central de la capitale). Outre les pizzas et les pâtes, l’on y servait également du vin mousseux Lambrusco, qui n’était vendu nulle part ailleurs.

Cependant, de nombreux citoyens soviétiques n’ont pas goûté pour la première fois à la pizza à Moscou, mais plutôt dans les stations balnéaires de l’URSS – à Sotchi, Yalta et Simferopol, en particulier dans les cafés près de la plage. Cette pizza était la plus délicieuse – les garnitures fraîches comprenaient des tomates, du poulet et des champignons (beaucoup de champignons !), et du fromage épicé mélangé à de l’aneth et du persil. Il y avait toujours de longues files d’attente pour ces délices.

Au fil du temps, les chefs ont imaginé des expériences culinaires : pizza au jambon et à l’œuf, au poulet et aux champignons, ou aux bâtonnets de crabe. Elle ressemblait davantage à une tarte ouverte à pâte épaisse.

Dans les années 1990 et au début des années 2000, la pizza soviétique comptait facilement parmi les déjeuners les plus vendus dans les cantines scolaires, car elle était délicieuse, copieuse, juteuse, et à un prix raisonnable. Tous les enfants ayant vécu en URSS se souviennent probablement d’avoir fait une longue queue pendant la pause déjeuner pour l’obtenir.

Malgré le fait que l’URSS n’avait pas de bannières publicitaires avec des pizzas, et qu’il était impossible de commander une livraison comme nous le faisons aujourd’hui, tout le monde savait ce qu’était une pizza. De nombreuses ménagères cuisinaient ce plat étranger exotique à la maison selon leurs propres recettes d’inspiration soviétique. Or, aujourd’hui, je vous propose d’essayer de cuisiner nous-mêmes ces pizzas maison.

Ingrédients pour 4 pizzas :

Pour la pâte :

Farine – 250g

Eau – 130g

Œuf – 1 pièce

Huile végétale – 20g

Levure – 5g

Sucre – 1 cuillère à soupe

Sel – ½ cuillère à café

Pour la garniture :

Champignons – 200g

Filet de poulet – 200g

Tomate – 1 pièce

Fromage – 150g

Sauce tomate – 50g

Crème épaisse – 50g

Aneth (optionnel)

Préparation :

Faites chauffer l’eau jusqu’à une température de 37-38℃. Versez-la dans une assiette, ajoutez le sucre et la levure. Remuez et laissez reposer pendant 10 minutes.

Dans un saladier, tamisez la farine, ajoutez le sel et l’œuf. Versez petit à petit l’eau et la levure. Ajoutez l’huile végétale.

Pétrissez la pâte pour qu’elle soit épaisse et légèrement collante. Couvrez le saladier avec la pâte à l’aide d’une serviette, et laissez-le dans un endroit à température ambiante pendant 1 à 2 heures.

Préparez la sauce : mélangez la sauce tomate, la crème épaisse, ainsi que vos épices préférées (basilic, sel et poivre).

Maintenant, préparons la garniture. Coupez le filet de poulet en petits morceaux et faites-le frire dans une poêle avec l’ajout d’une petite quantité d’huile. Salez et poivrez. Vous pouvez également ajouter vos épices favorites.

Lavez les champignons et coupez-les finement.

Râpez le fromage (je vais utiliser de la mozzarella) et ajoutez l’aneth (dans mon cas, de l’aneth séché), puis mélangez.

Coupez la tomate en fines tranches.

Pendant ce temps, la pâte va augmenter de volume de deux ou trois fois. Avant de l’utiliser, votre masse doit être bien pétrie et divisée en morceaux égaux. Ma famille étant petite, quatre pizzas d’un diamètre de 18-20cm suffiront pour nous deux.

Étalez un morceau de pâte pour obtenir une tortilla ronde assez épaisse.

Posez cette tortilla sur une plaque à pâtisserie et percez la pâte avec une fourchette.

Tartinez généreusement la future pizza avec de la sauce tomate.

Mettez les champignons dessus, puis le poulet, et enfin les tomates. Saupoudrez le fromage et l’aneth sur le dessus.

Préchauffez le four à une température de 200°C ; si vous utilisez un four électrique, sélectionnez le mode haut-bas. Faites cuire la pizza pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce que le fromage brunisse et fonde.

Servez la pizza prête à l’emploi immédiatement à table ; elle est bonne lorsqu’elle est consommée tout de suite, encore chaude.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette du tabani, une galette russe à mi-chemin entre crêpe et pizza.

