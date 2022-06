Cinq utilisations étonnantes de la vodka

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'une des boissons les plus emblématiques de Russie, la vodka, n'est en fait pas sa véritable boisson nationale. Pourtant, la « petite eau » est un remède populaire à bon nombre de problèmes rencontrés au quotidien par les Russes. Voici les façons les plus inhabituelles dont ils utilisent la vodka - en plus de la boire, bien sûr !

Clause de non-responsabilité : bien que les conseils santé répertoriés puissent être efficaces et aider dans des situations extrêmes, ils ne doivent en aucun cas être considérés comme un substitut à une aide médicale qualifiée.

1. Pour faire baisser une température corporelle trop élevée

elenaleonova/Getty Images elenaleonova/Getty Images

Une température corporelle élevée peut être dangereuse. En l'absence d'ambulance, d'aide médicale qualifiée ou de médicaments, la vodka peut sauver la vie. Il suffit de la frotter sur les épaules, la poitrine et les aisselles d'un patient à l'aide d'une éponge et de la laisser s’évaporer. Il s'agit d'une méthode éprouvée pour réduire temporairement la température corporelle, et éviter une issue critique dans certains cas.

>>> Boire avec des Russes: un expatrié en immersion livre ses plus précieux conseils

2. Pour rafraîchir les vêtements

Ekaterina Pereslavtseva/Getty Images Ekaterina Pereslavtseva/Getty Images

La vodka aide à neutraliser la mauvaise odeur des vêtements qui nécessitent d’être lavés. Au cas où vous n'auriez pas l'occasion de laver votre chemise usée (par exemple, si vous êtes en voyage d'affaires dans le fin fond de la Sibérie ou si votre maison est coupée de manière inattendue de l'approvisionnement en eau), mélangez simplement ¼ de vodka avec ¾ d'eau et vaporisez sur votre chemise. La même méthode peut être appliquée pour rafraîchir vos chaussures. Laissez sécher les vêtements ou les chaussures à l'extérieur et éliminez l'odeur d'alcool et vous êtes prêt pour votre réunion du lendemain matin.

3. Pour soulager les piqûres d'insectes

Suriyawut Suriya/EyeEm/Getty Images Suriyawut Suriya/EyeEm/Getty Images

Les piqûres de taons, de puces et surtout de moustiques peuvent déclencher des réactions allergiques provoquant gonflements et démangeaisons. Si votre état général est correct et que vous ne souffrez pas d'une réaction allergique grave, les démangeaisons peuvent être traitées avec de la vodka. Appliquez-en sur un coton-tige et frottez la zone de la piqure. La vodka devrait désinfecter la plaie et réduire les démangeaisons.

4. Pour désinfecter tout et n’importe quoi

FatCamera/Getty Images FatCamera/Getty Images

La vodka peut également être utilisée comme désinfectant. Vous pouvez vous en badigeonner les mains pour tuer les virus et les bactéries avant de casser la croûte dans la nature. S'il n'y a pas de médicaments disponibles, la vodka peut être une bouée de sauvetage afin de désinfecter les petites coupures et plaies. Attention, la désinfection des plaies avec de la vodka est considérée comme une méthode obsolète et certains travailleurs médicaux ne recommandent pas de le faire dans des circonstances normales. Cependant, en l'absence de fournitures médicales appropriées, la vodka peut être très utile, car mieux vaut désinfecter une plaie avec de la vodka que la laisser exposée dans un environnement non stérile.

>>> Dans quels récipients les Russes boivent-ils de la vodka?

5. Pour nettoyer les vitres

Maskot/Getty Images Maskot/Getty Images

Vous manquez de produits chimiques pour laver les vitres ? Utilisez de la vodka. Humidifiez les lingettes douces avec de la vodka et lavez ainsi vos vitres. Vous pouvez également utiliser de la vodka pour nettoyer les verres. La méthode a fait ses preuves car l'alcool élimine la saleté et sèche rapidement sans laisser d'odeur. Autrefois, les Russes utilisaient même de la vodka pour nettoyer les écrans d'ordinateur. En fait, cette méthode fonctionne toujours !

Dans cette autre publication, découvrez cinq plats qui seront meilleurs si vous y ajoutez un peu de vodka.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.