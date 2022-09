Top 5 des boulettes de viande russes les plus insolites

Elles sont aimées par les hommes et les enfants. Chaque grand-mère russe est une professionnelle de leur préparation et elles peuvent être cuisinées à partir de tout ce qui se trouve dans la cuisine. Les boulettes sont un plat universel pour les jours ordinaires et pour les fêtes.

En Russie, on appelle « côtelette » (котлета, kotleta en russe) un plat de bœuf haché. Il est venu dans la cuisine russe depuis l'Europe à l'époque de Pierre le Grand. Cependant, au moment de son apparition en Russie, sa recette européenne traditionnelle avait subi des changements importants. Et tandis qu'en Europe la côtelette est souvent une viande bien battue et frite dans de la chapelure, en Russie il s'agit d'un petit amas de viande hachée mélangée avec des œufs et de la farine. C'est pourquoi les Européens appellent les côtelettes russes « boulettes de viande » et les habitants de la Russie appellent les côtelettes européennes « escalopes ». Sans aucun doute, la boulette russe est facile à préparer et très savoureuse, c'est pourquoi au milieu du XIXe siècle en Russie, elle était préparée à partir de presque tous les types de viande, de poisson et même de caviar de poisson.

Dans cet article, nous vous parlerons des cinq boulettes russes les plus insolites.

Boulettes d'ours

La viande d'ours est sèche et dure, les boulettes sont donc l'un des rares plats qui peuvent en être cuisinés. Elles étaient préparées principalement dans les régions froides du pays, comme la Sibérie, où le bœuf et le porc sont peu répandus. De plus, les médecins disent que la viande d'ours contient presque toutes les vitamines connues par la médecine moderne, ce qui la rend également nutritive, en particulier sur les territoires froids de Sibérie, où il est difficile d'obtenir des vitamines à partir de fruits et de légumes.

Ingrédients :

600g de viande

100g de lard

300g d'oignons

5 tranches de pain blanc

20ml de crème

sel et poivre selon vos envies

farine

Recette :

Coupez la viande et le lard en petits cubes, puis trempez le pain blanc dans la crème, retirez la croûte et mélangez à la viande. Ajoutez l'oignon finement haché. Salez, poivrez et passez le tout au hachoir.

Formez des boulettes, saupoudrez-les de farine et faites revenir dans une poêle jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

Chauffez le four à 180°C et faites cuire pendant 30 à 40 minutes

Boulettes de sanglier

Dans la Rome antique et la vieille France, les plats de sanglier n'étaient servis qu'à la table de la famille royale. Le fait est que pour chasser le sanglier féroce, on utilisait principalement des chiens, dont l'entretien était très coûteux. La chasse au sanglier était également très populaire dans la famille impériale russe, et la viande de sanglier était utilisée pour préparer divers plats, notamment des boulettes.

Ingrédients :

1kg de viande

2 oignons

1 tranche de pain blanc

100ml de lait

1 œuf

100ml de bouillon de bœuf

1 verre de chapelure

sel et poivre selon vos envies

Recette :

Coupez la viande en petits cubes. Hachez finement l'oignon, trempez le pain blanc dans le lait, mélangez-le avec la viande. Transférez le tout dans un hachoir et ajoutez-y le sel et le poivre selon vos envies.

Ajoutez l'œuf et le bouillon à la viande hachée et mélangez. Façonnez en boulettes et saupoudrez de chapelure.

Faites revenir dans une poêle de chaque côté pendant 4-5 minutes à feu moyen.

Boulettes d'élan

La viande d'élan a la saveur de l'agneau. Pour que ce plat soit savoureux, il est recommandé de faire tremper la viande dans de l'eau pendant plusieurs heures. Les boulettes originales sont préparées selon la même recette que les boulettes de viande d'ours.

Boulettes de brochet

Le brochet est l'un des poissons les plus répandus en Russie. Il est considéré comme un produit diététique aux nombreuses qualités nutritives. En fait, la viande de brochet est hypoallergénique. Et les boulettes de brochet sont très juteuses et délicieuses.

Ingrédients :

1 kg de filets de brochet

5 tranches de pain blanc

1 œuf

1 verre de lait

sel et poivre selon vos envies

farine ou chapelure

Recette :

Mettez le poisson dans un hachoir, faites tremper le pain dans le lait et ajoutez-le au poisson avec l'œuf et les épices. Mélangez bien. Formez des boulettes et roulez-les dans la farine ou la chapelure.

Faites-les revenir dans une poêle pendant 5-6 minutes de chaque côté.

Les boulettes de brochet peuvent également être faites à partir de caviar de brochet, en les faisant frire dans du vin blanc.

Boulettes de canard sauvage

La Russie a toujours abondé en gibier. Les recettes pour sa préparation étaient simples : le gibier était soit frit sur un feu, soit cuit au four. Cependant, parfois, on en préparait aussi des boulettes.

Ingrédients :

1 kg de viande de canard sauvage

0,5kg d'oignon

4 tranches de pain blanc

2 grosses pommes de terre

1 œuf

sel et poivre selon vos envies

1 verre de lait

Recette :

Faites tremper le pain dans le lait et ajoutez-le à la viande de canard avec l'oignon finement haché, les épices et les pommes de terre crues râpées. Mettez le tout dans un hachoir, mélangez l'œuf avec la viande hachée et laissez dans votre réfrigérateur pendant une nuit.

Faites revenir les boulettes à la poêle avec une grande quantité d'huile végétale pendant 5-6 minutes de chaque côté.

Dans cet autre article, retrouvez notre recette des boulettes de riz, plat végétarien le plus délicieux de la cuisine soviétique.

