Dix plats du Nouvel An traditionnels chez les peuples minoritaires de Russie

La Russie compte plus de 190 peuples autochtones, de sorte que la table du Nouvel An peut varier considérablement dans les différentes régions du pays. Cela dépend des traditions et des produits locaux.

Achraï

Dans la République d’Adyguée et la région de Krasnodar, dans le Caucase, est cuisiné pour les fêtes l’achraï. C’est une soupe épaisse à l’oignon avec du lait, des haricots et de la farine de maïs. Les haricots sont cuits dans un bouillon de viande pendant une heure et demie, et la soupe est diluée avec du lait, du kéfir ou du petit-lait, tandis que le mélange d’oignons est ajouté avant la consommation. Quel que soit le nombre de plats présents sur la table de fête, l’achraï est un incontournable. Il est préparé en grande quantité, puis distribué aux voisins. On croit que plus cette soupe est servie, plus la famille sera touchée par la prospérité.

Zour belich

Au Tatarstan, les jours de fête, l’on cuisine toujours des tartes : zour belich, etchpotchmaki, goubadia. La principale tarte décorée de façon festive avec un couvercle est le zour belich, traduit du tatar par « grande tarte ». Pour la farce classique, l’on prend du bœuf, mais lors d’occasions spéciales, on le remplace par du canard ou de l’oie, ou on prépare un mélange de plusieurs sortes de viande. En accompagnement, l’on propose des pommes de terre, des céréales, du potiron ou du chou. Retrouvez la recette du zour belich par ici.

Goubadia

Cette tarte sucrée est populaire au Tatarstan, en Bachkirie et en Tchouvachie. Au réveillon du Nouvel An, elle est le plus souvent réalisée avec une pâte sans levure et une garniture sucrée. Cette dernière est composée de riz, d’œuf et de tvorog (fromage cottage) rouge à base de lait et de katyk (lait fermenté caractéristique des peuples turciques). Le fromage blanc à base de riajenka (lait fermenté russe au léger goût caramélisé) convient également. Des fruits secs comme les raisins, les abricots et les pruneaux sont également ajoutés.

Stroganina

En Iakoutie, région habitée la plus froide du monde, la stroganina, des morceaux de poisson ou de viande congelés coupés en fines tranches, est servie sur la table de fête. Pour le poisson, l’on utilise le nelma, le muksun, l’omоul, l’esturgeon, ou les corégones blanc et tachir. Pour la viande, l’on a recours à du poulain.

Koman melna

Ce plat est préparé dans la République de Mari El. Un pain plat composé de trois types de farine différents est cuit au four. Ensuite, une boule de tvorog est placée sur le dessus comme symbole du Soleil. Il est servi avec des sauces salées et sucrées.

Oualibakh

En Ossétie, ces trois tartes au fromage sont obligatoires pour la table de fête. Le chiffre trois symbolise Dieu, les cieux et le soleil, ainsi que la Terre. En outre, une pièce de monnaie ou un bijou est placé à l’intérieur à l’occasion de la nouvelle année. On croit que celui qui reçoit la surprise aura de la chance l’année suivante.

Libja

Il s’agit de poulet cuit à l’étouffée dans une sauce à base de crème aigre et de farine. Il est servi avec une sauce épaisse à base de maïs et de semoule ou de farine et d’oignons. La libja est populaire dans de nombreuses régions du Caucase du Nord.

Ryjem zazeg

En Oudmourtie, le principal plat chaud de la table du Nouvel An est le ryjem zazeg, qui signifie « oie rôtie » dans la langue locale. Auparavant, lorsque les Oudmourtes étaient païens, ce plat était préparé lors des grandes fêtes en guise de sacrifice aux dieux. Aujourd’hui, on le trouve non seulement lors des fêtes de famille, mais aussi dans les restaurants locaux. L’oie de fête est farcie de champignons et de céréale, comme l’orge perlé.

Pelmenis, buuzy, kourzé

Les pelmenis (ravioles russes) sur la table du Nouvel An sont une tradition dans de nombreuses familles sibériennes. Tout comme le « pelmeni chanceux » avec une surprise à l’intérieur. La famille entière les prépare par centaines, voire par milliers, et les congèle ensuite. Les recettes varient – certains ajoutent de la glace, d’autres les cuisinent avec trois sortes de viande ou avec de l’élan.

En dehors de la Sibérie, des ravioles locales sont préparées pour la fête dans de nombreuses régions : au Daghestan, il s’agit des kourzé (on ajoute des tomates à la farce), et en Bouriatie, des buuzy ou pozy (avec du lard dans la farce).

Makhsyma

De nombreuses familles célèbrent la nouvelle année avec du champagne. Les Adyguéens du Caucase du Nord préfèrent quant à eux la makhsyma, une boisson peu alcoolisée. Elle est composée de farine de maïs et de millet avec du miel, du houblon et des épices.

