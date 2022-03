Сhkhomtchkhantkhoups: cette soupe aux châtaignes du sud de la Russie au nom imprononçable

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À la fin du printemps, dans les rues pittoresques de Maïkop (1 400 km au sud de Moscou), la capitale de la République d'Adyguée, située dans le Caucase russe, vous pouvez admirer de nombreuses fleurs de châtaigniers, les soi-disant « bougies blanches ». Pour beaucoup, cette région est un marigot tranquille au milieu de nulle part. C'est en partie vrai, car l'Adyguée est célèbre pour la beauté de sa nature intacte, en particulier, ses paysages de montagne.

Les propriétés saines et bénéfiques des châtaignes sont connues depuis longtemps. Elles sont riches en vitamines E, C, B12 et en minéraux. De plus, ces fruits sont tout simplement délicieux.

Tout le monde sait que la châtaigne fait la fierté de la cuisine française. Cependant, pas seulement ! Toute l'année, les habitants de la République ensoleillée d'Adyguée cuisinent une soupe aux châtaignes épicée appelée « chkhomtchkhantkhoups ». Malgré son nom imprononçable, elle est facile et rapide à préparer.

La cuisine locale ne peut être imaginée sans épices et assaisonnements. Si les Tcherkesses font frire du poulet (tchatlibzh) ou font cuire des rouleaux au fromage, ils ajoutent obligatoirement de la coriandre. S'ils préparent une sorte de saucisse (nekoutl), ils la font cuire avec du poivron rouge.

Cependant, l'assaisonnement préféré des habitants de cette région est le sel d'ail. Multicolore, avec l'ajout d'aneth, de coriandre, de fenugrec, de sarriette et d'autres herbes, on le trouve sur toutes les tables. Si vous n’en avez pas, remplacez-le par des ingrédients individuels, au moins de l'ail et du sel.

Votre langue sera nouée lorsque vous essaierez de prononcer le nom de cette recette pour la première fois – la chkhom-tchkhan-khoups. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu la même expérience. Mais quand j'ai découvert ce que c'était, j'avais hâte de la cuisiner. Elle s'avère être une soupe très savoureuse, surtout si vous la préparez avec des pains plats traditionnels tcherkesses.

Ingrédients pour 6 portions de soupe :

Olga Brovkina Olga Brovkina

haricots blancs – 80-100g

châtaignes – 300g

1 oignon

1 gousse d'ail

1 pincée d'aneth

sel adyguéen, ou juste sel de mer – 25g

épices et herbes selon vos envies

Préparation :

Rincez les haricots, faites-les tremper dans de l'eau froide pendant quelques heures, puis faites-les bouillir dans la même eau jusqu'à ce qu'ils soient à moitié cuits.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez les oignons en petits cubes et faites de même avec l'ail.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Faites cuire l'oignon haché dans une poêle pendant quelques minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pelez les châtaignes de la peau supérieure et faites-les bouillir quelques minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sortez-les pour enlever la seconde peau, laissez-les refroidir, puis hachez-les.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez l'oignons frit dans la poêle avec les haricots, mettez-y progressivement les châtaignes et le sel. Cuisez le tout encore 10-15 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

À la fin, saupoudrez la soupe de coriandre ou d'autres herbes selon vos envies.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Priatnovo appetita !

