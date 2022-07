Recette du zour belich, tourte tatare traditionnelle à la surface sculptée

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les Tatars constituent numériquement le deuxième groupe ethnique en Russie. Ils sont très hospitaliers : ils aiment se rendre visite le week-end, cuisiner différents plats pour faire plaisir à leurs invités, et préparent souvent le zour belich, un gâteau dont le nom se traduit littéralement « grosse tourte ». C'est un plat traditionnel local de pâte sans levain ou au levain farcie de morceaux de viande grasse (agneau, bœuf, oie, canard) et de sarrasin ou de pomme de terre. Si le zour belich est petit, alors on l'appelle « vak belich ».

De nos jours, comme garniture pour cette tourte, les Tatars n'utilisent principalement que du bœuf, des pommes de terre et des oignons, alors qu'autrefois il en existait plusieurs variétés. Quand venait le moment d'abattre les oies, toute la famille se rassemblait dans un même endroit et cuisinait le zour belich avec des abats d'oie et des pommes de terre. La garniture était généreusement versée avec du beurre fondu et de la graisse d'oie. Bien qu'il s'agisse d'un plat assez lourd pour l'estomac, le goût de cette tourte dépasse toutes les espérances ! Dans certaines régions de la République du Tatarstan, les femmes au foyer préparent le zour belich avec du sarrasin – elles le mettent dans la pâte avec le reste des ingrédients – les céréales absorbent tout le jus et la graisse de la viande.

Le zour belich est plus que de la nourriture; c'est aussi l'occasion de se retrouver avec toute la famille. Aujourd'hui, on le découpe en portions, qui sont disposées sur des assiettes. Autrefois, les proches se réunissaient autour de lui et le mangeaient tous ensemble avec des cuillères en menant des conversations décontractées et sans hâte.

Si la tourte était préparée à l'occasion d'un mariage, alors, selon son goût, les personnes âgées prédisaient à quoi ressemblerait la vie familiale du jeune couple. Par conséquent, les mères des jeunes mariés essayaient d'utiliser les meilleurs ingrédients lors de sa préparation.

Ingrédients pour 8 portions :

farine – 450g

crème aigre – 150g

kéfir – 150g

levure chimique – 1 cuillère à café

beurre (pour graisser la tourte finie) – 15g

pomme de terre – 700g

oignon – 200g

bœuf – 600g

poivre noir moulu, sel – selon vos envies

Préparation :

Commençons par préparer la viande. Rincez et mettez les morceaux de viande dans une casserole d'eau et faites-les cuire pendant quelques heures. Pendant la cuisson, salez-les et poivrez-les à votre convenance.

Il est maintenant temps de préparer la pâte. Mélangez la crème aigre, le kéfir, 0,5 cuillère à café de sel, ajoutez la farine mélangée à la levure chimique et pétrissez la pâte. N'ajoutez pas toute la farine d'un coup, vous pourriez en avoir besoin de plus ou moins.

La pâte doit être souple et très agréable au toucher. Laissez-la pendant 30 minutes sous un film ou une serviette.

Pour remplir la tourte, coupez la viande bouillie en petits cubes.

Épluchez les pommes de terre et les oignons et hachez-les finement en petits cubes.

Rassemblez les ingrédients de la garniture – viande, oignons, pommes de terre, sel, poivre – et mélangez soigneusement.

Séparez un morceau de 150-170 grammes de la pâte. Ce sera le « couvercle » de notre tourte. À partir de la pâte restante, formez un pain-plat, mettez-le sous un moule graissé de sorte que ses bords dépassent légèrement des bords.

Placez uniformément la garniture dans le moule.

Prenez 100g de la pâte restante, roulez-la en cercle avec un diamètre légèrement inférieur au diamètre du moule. Mettez-le au milieu de la garniture et fixez la pâte en cercle. Pincez les bords.

Prenez maintenant environ 15 à 20g de pâte pour former un « bouchon ». Étalez toute la pâte qui reste à notre disposition en un cercle fin du diamètre de notre « couvercle », nous en ferons une décoration. À l'aide d'un rouleau ou d'un couteau, faites dans le cercle de pâte des ouvertures, comme indiqué sur la photo.

Ensuite, placez ce morceau de pâte sur le « couvercle » et reliez les ouvertures ensemble pour obtenir un motif, comme indiqué sur la photo.

Faites un trou d'environ 1,5-2cm de diamètre au centre du « couvercle » de la tourte, fermez-le avec le « bouchon » et enfournez le zour belich à 180°C pendant environ 2 heures. Après 40-50 minutes, ouvrez le « bouchon » et versez-y un peu de bouillon. Baissez ensuite la température à 150-160°C et enfournez la tourte à nouveau.

Retirez le zour belich du four et badigeonnez-le de beurre. Couvrez-le d'un papier sulfurisé (ou d'un papier d'aluminium) et d'une serviette, laissez-le reposer 15-20 minutes à température ambiante. Cette tourte peut devenir un déjeuner ou un dîner copieux à part entière. Vous pouvez le déguster avec des légumes frais et des herbes.

Priatnovo appetita !

