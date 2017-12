Festin de tsar: cinq recettes somptueuses du Nouvel an à base de caviar

La fête du Nouvel an est une époque où les Russes rivalisent pour acheter le plus délicieux caviar. Imaginez: c'est la fin décembre et le frère d'un ami vous propose le meilleur caviar de Sakhaline. Cependant, il vend son caviar seulement en grandes quantités. Finalement, vous vous retrouvez avec un kilo decaviar, et n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire avec un tel volume et comment le préparer. Russia Beyond a une solution: découvrez nos recettes.

La façon classique de préparer le caviar est de faire des petits sandwichs avec du pain blanc, puis du beurre et d’ajouter du caviar sur le dessus. Parfois, ils sont ornés d'aneth, une herbe omniprésente dans la cuisine russe. Russia Beyond suggère plusieurs autres recettes originales que vous pouvez facilement répéter.

1. Œufs farcis au caviarrouge et au fromage

Ingrédients :

5 œufs de poule

50-70 g de fromage dur

70-80 g de caviar rouge

mayonnaise

sel au goût

verdure

Pelez les œufs bouillis, coupez-les en deux et enlevez les jaunes. Râper le fromage et ajouter la mayonnaise aux jaunes. Mélanger. La masse résultante doit garder sa forme, il est donc préférable de ne pas mettre trop de mayonnaise. Mélanger et ajouter un peu de sel. Remplissez les moitiés d'œuf avec cette masse. N’en mettez pas trop d'un coup. Placez le caviar sur le dessus.

Vous pouvez également utiliser des œufs de caille, mais la cuisson de leur prendra un peu plus de temps.

2. Crackers ou chips au caviar

Presser du fromage à la crème sur les craquelins, et placer le caviar sur le dessus. Vous pouvez le décorer avec des herbes, et également utiliser des chips. Un petit secret - mangez cette collation rapidement de sorte que les chips n'aient pas le temps de devenir humides. De même, vous pouvez servir le caviar sur les concombres.

3. Crêpes au caviar

Pour ce plat, vous devez d'abord cuire les crêpes, ou faire une omelette aux œufs mince. Remplissez ensuite chaque crêpe de fromage à la crème et roulez. Coupez chaque rouleau en plusieurs morceaux et placez-les verticalement sur un plat. Placez le caviar sur le dessus.

Vous pouvez également faire cuire des draniki, de petites crêpes de pommes de terre, et mettre un peu de fromage à la crème sur chacun, et le caviar sur le dessus.

4. Rouleaux au saumon et au caviar

Émincer le saumon salé ou fumé en fines lanières longues ou acheter directement des tranches de poisson. Mettez une cuillère à café de beurre, réalisez des rouleaux et placez-les verticalement sur une assiette plate. Pour un plat plus raffiné, roulez un rouleau avec un oignon, et placez le caviar rouge sur le dessus.

5. Salade Tsarski

Ingrédients :

calmar - 300 g

fromage - 200 g

pommes de terre bouillies - 6

œufs - 6

caviar rouge - 160 g

mayonnaise, sel - au goût

Préparation :

Vous devez d'abord nettoyer et faire bouillir le calmar pendant au maximum cinq minutes, jusqu'à ce qu’il soit blanc. Puis coupez le calmar en lanières, et découpez les œufs et les pommes de terre. Le fromage doit être râpé sur une râpe moyenne. Tous les ingrédients doivent être déposés en couches sur l’assiette dans cet ordre: calmars, pommes de terre, œufs et fromage. Couvrez les couches de mayonnaise et de sel. Décorer la couche supérieure avec du caviar rouge.

