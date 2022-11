Les huit plats qui manquent le plus aux Russes expatriés

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Bien qu’ils puissent trouver la plupart de leurs aliments préférés dans les magasins russes à l'étranger, les Russes n'oublient jamais le goût des blinis de leur maman ou des pelmenis de leur babouchka ! Voici les plats qui manquent le plus aux Russes qui vivent à l'étranger.

Syrniki

Legion Media Legion Media

Ces palets à base de tvorog (sorte de fromage cottage) constituent le petit-déj des champions aux yeux de nombreux Russes. Leur préparation est un jeu d’enfant : le tvorog est sucré, pétri avec de la farine et des œufs pour obtenir une pâte, puis frit ou cuit au four. Les syrniki sont servis avec de la crème fraîche ou de la confiture. Cependant, pour les Russes qui vivent à l'étranger, le problème est de trouver du véritable tvorog. Vous pouvez certes tomber sur du fromage cottage dans de nombreux pays, comme la faisselle en France, mais il est trop mou, ce qui rend impossible la préparation de syrniki « comme à la maison ». Insupportable ! Pour Artour Khachatourian, qui vit maintenant aux Pays-Bas, les syrniki sont ce qui lui manque le plus, car ils étaient le mets préféré de son enfance.

Recette

Zapekanka aux raisins secs

Legion Media Legion Media

La zapekanka, c’est tout un monde aux yeux des Russes. Que ce soit à la cantine de l'école ou à la maison, vous pouvez en trouver partout. La zapekanka russe est un plat cuit au four composé d’ingrédients divers et variés. Et ce qu’il y a de mieux à son sujet est que vous pouvez la préparer avec presque n'importe quelle combinaison, raison pour laquelle elle est généralement considérée comme un plat idéal pour recycler les restes. Maria Grigorian, qui vit maintenant en Croatie, explique que sa zapekanka préférée est à base de tvorog et de raisins secs. Goûtez-la et vous serez accro !

Recette

>>> Les dix principaux plats de la restauration rapide soviétique

Salade aux bâtonnets de crabe

Legion Media Legion Media

Aucun crabe n'est blessé lors de la production de cette collation populaire, puisqu'elle est en fait à base… de poisson. Néanmoins, dans les années 1990, ce met est devenu si populaire en Russie que de nombreux enfants n’ont jamais pu oublier le goût des bâtonnets de crabe, même à l’âge adulte. Le plat le plus répandu est une salade composée de bâtonnets de crabe, de riz, d'œufs à la coque, de fines herbes (y compris, bien sûr, l'aneth) et de maïs en conserve assaisonné avec une généreuse dose de mayonnaise. Oleg Tchernov, qui vit aux États-Unis, explique que cela lui rappelle la période du Nouvel An en Russie.

Recette

Caviar de courgette

Legion Media Legion Media

Croyez-le ou non, en Russie, le caviar de légumes n'est pas moins populaire que celui de poisson. Le caviar de courgette (qui n'est en fait qu'une sorte de purée) est devenu populaire grâce à la femme de Nikita Khrouchtchev, et depuis, les gens apprécient cet en-cas à la fois simple et sain. Maria Stambler dit que le caviar de courgette lui manque énormément maintenant qu'elle vit en Hongrie !

Recette

Okrochka

Legion Media Legion Media

Sans aucun doute, c'est l'un des plats les plus bizarres de la cuisine russe. Imaginez simplement : il faut prendre les ingrédients de la salade Olivier et les tremper dans du kvas (boisson gazeuse à base de bain fermenté) ou du kéfir (lait fermenté). Ajoutez-y ensuite de la crème fraîche, et le tour est joué. Il s’agit de la soupe froide préférée des Russes en été. Cette combinaison semble totalement improbable, pas vrai ? Peut-être bien, mais les Russes, eux, en sont fans.

Recette

>>> Tous les types de pain d'épices russe (que vous devez essayer)

Hareng sous son manteau de fourrure

Legion Media Legion Media

Viktoria Zavialova se souvient que cet en-cas était l'un de ses préférés avant qu'elle ne déménage aux États-Unis et ne devienne végétarienne. A quoi ressemble cette salade extravagante ? C'est une combinaison élégante de filets de hareng, de carottes et de pommes de terre bouillies, le tout empilé dans des couches de mayonnaise. Un plat esthétique et absolument parfait pour n'importe quelle fête !

Recette

Kissel

Legion Media Legion Media

C’est une boisson à mi-chemin entre un jus et une soupe sucrée. Et bien qu’elle ne paie pas de mine, elle s’avère très savoureuse et saine. Les enfants en raffolent ! Le kissel est comme un jus de baies auquel on ajoute de l'amidon. Dans n'importe quel magasin russe, même à l'étranger, vous pouvez trouver du kissel sous forme solide, qu'il vous suffit de diluer avec de l'eau. Et devinez ce que les enfants aiment faire avec ? Exactement, ils sucent juste la brique de baies sèches !

Recette

Tchourtchkhela

Legion Media Legion Media

Ce dessert à base de fruits et de noix a été introduit en Russie via la Géorgie et a rapidement connu un grand succès. Désormais, il est impossible d'imaginer les stations balnéaires du Sud de la Russie sans vendeurs de tchourtchkhela sur les plages et dans les marchés. Composé de noix, de farine et de jus de raisin, le tchourtchkhela a un goût très riche et constitue une excellente alternative au chocolat et aux bonbons.

Recette

Dans cette autre publication, découvrez sept plats russes surestimés dont tout le monde est las.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.