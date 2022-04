Recettes: trois délicieux plats russes de carême

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le chef du restaurant russe Matreshka Vlad Piskounov a partagé avec nous les recettes de son menu du Carême, que vous voudrez cuisiner même en dehors de cette période.

Selianka aux champignons

Restaurant Matreshka Restaurant Matreshka

Le selianka est un plat épais avec du chou et beaucoup d'ingrédients, qui est cuit dans une poêle à frire profonde. Il peut être cuisiné avec différents types de viande ou de poisson, ou vous pouvez choisir une option dite « maigre » - avec des champignons. Les champignons blancs, les champignons appelés pholiata microspora et les lactaires utilisés dans la selianka traditionnelle, mais en l’absence de champignons appropriés, vous pouvez essayer une version simple du plat avec des champignons de Paris.

Ingrédients (pour 2-3 portions) :

Choucroute - 400 g

Champignons salés - 300 g

Cèpes séchés - 50 g

Carotte - 1

Oignon - 1

Huile végétale - 50 ml (autorisée les week-ends et certains jours fériés de Carême)

Sel au goût

Préparation :

Faire tremper les cèpes séchés dans de l'eau froide. Après 10-15 minutes, égouttez l'eau et versez à nouveau de l’eau. Laisser tremper encore 2 heures, puis faire bouillir dans la même eau en ajoutant un peu de sel.

Coupez l'oignon en demi-rondelles, les carottes en cubes ou en morceaux grossiers. Faire revenir le tout dans de l'huile végétale dans une poêle à haut rebord.

Ajouter le chou et mélanger. Laisser mijoter pendant 20 minutes. Ajouter graduellement le bouillon de champignons et continuer à mijoter jusqu'à ce que le chou soit prêt.

Hachez finement les cèpes bouillis et ajoutez-les dans la poêle avec le chou. Mettez-y les champignons salés hachés. Remuer et laisser mijoter encore 10 minutes.

Le ragoût de champignons peut être servi comme collation chaude ou froide. Vous pouvez ajouter des olives, des tomates séchées ou des herbes fraîches au plat.

Escalopes pomme-carotte

Restaurant Matreshka Restaurant Matreshka

Ce plat hypocalorique sera également apprécié par les personnes férues de diététique. Les escalopes de carottes se trouvent dans les livres de cuisine soviétiques, et on en donne aux enfants dès la maternelle. C’est un plat que beaucoup de gens en Russie connaissent depuis l'enfance. Les pommes ajouteront une note aigre-douce, et le lait de soja ajoutera une texture délicate.

Ingrédients (pour 2 portions) :

Carotte - 500 g

Lait de soja - 100 ml

Oignon - 20 g

Semoule - 30 g

Pommes - 125 g

Sel - 5 g

Noix de muscade - 1 g

Cumin - 1g

Thym frais - 1 g

Chapelure - 60 g

Huile végétale - 50 ml (pour la friture)

Préparation :

Faire bouillir les carottes puis râpez.

Râpez également les pommes. Hacher finement l'oignon.

Mélanger tous les ingrédients restants, sauf la chapelure. Versez le lait de soja petit à petit en prenant garde à ce que le mélange ne devienne pas trop liquide. Formez des escalopes avec vos mains et roulez-les dans la chapelure. Faites frire.

Les escalopes de carottes peuvent être servies comme plat indépendant ou avec une purée de pommes de terre.

Tarte aux fruits secs

Restaurant Matreshka Restaurant Matreshka

En dessert durant le Carême ou juste pour un goûter en famille pendant le week-end, vous pouvez cuisiner cette tarte fermée sucrée aux fruits secs et aux noix.

Ingrédients (pour 6-8 personnes) :

Pour la pâte :

Eau - 500 ml

Levure (pressée) - 30 g

Sucre - 170 g

Sel - 15 g

Huile végétale - 150 ml

Farine - 1 200 g

Pour la garniture :

Pruneaux dénoyautés - 200 g

Abricots secs - 200 g

Poires - 200 g

Raisins noirs - 200 g

Pommes fraîches - 500 g

Jus de citron - 30 ml (ou jus d'un demi-citron)

Sucre - 100 g

Noix (pelée) - 100 g

Halva de tournesol - 500 g (Si vous n'avez pas de halva, vous pouvez augmenter la proportion de fruits secs.)

Pour le sirop de sucre :

Eau - 800 ml

Sucre - 400 g

Préparation

Pâte : incorporer l'eau tiède dans la levure et le sucre, laisser reposer 10 minutes. Ajouter l'huile et le sel. Pétrir la pâte et laisser reposer 25 à 30 minutes dans un endroit chaud sous un film ou une serviette.

Sirop de sucre : ajouter le sucre à l'eau et remuer.

Garniture : Mettez les abricots secs, les pruneaux, les raisins secs et les poires dans un sachet sous vide et versez le sirop de sucre, ficelez et faites cuire pendant une heure. Ensuite, laisser refroidir et découper.

Écrasez le halva avec une fourchette.

Pelez les pommes, hachez-les, faites-les frire avec du sucre dans une casserole jusqu'à ce qu'elles soient de couleur caramel. Après cela, tous les ingrédients de la garniture doivent être mélangés.

Mettez un peu plus de la moitié de la pâte dans un moule rond (24 cm de diamètre) et étalez-la. Répartir la garniture par-dessus.

Prenez le reste de la pâte, roulez-la en forme de tarte et recouvrez-en le dessus de la tarte. Découpez l'excédent de pâte et pincez le haut et le bas de la pâte avec vos doigts.

Cuire à 160°C pendant 35 minutes. (Si vous faites cuire dans un moule circulaire, 17 minutes après le début de la cuisson, vous devez retirer la partie latérale en métal et cuire le gâteau pendant 15 minutes de plus jusqu'à ce qu'il soit doré.)

