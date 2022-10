Dix plats russes à base de betterave à essayer au moins une fois dans votre vie

Non seulement le bortsch et le hareng sous son manteau de fourrure sont préparés à partir de betterave, mais aussi d'autres plats et boissons russes délicieux. Nous vous présentons certains des meilleurs sans plus tarder.

Hareng sous son manteau de fourrure

Cette salade est la décoration principale de la table du Nouvel An. Du hareng haché, de la pomme de terre et de la carotte rappées, des œufs durs et des oignons finement coupés, ainsi que des betteraves râpées sont disposés en couches successives. Le plat est traditionnellement assaisonné de mayonnaise. Vous devez le laisser reposer un moment avant de servir pour que les couches soient bien saturées.

Découvrez sa recette détaillée dans cette autre publication.

Lioubovnitsa

En Russie, on dit que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. À l'époque soviétique, la salade Lioubovnitsa (Amante) était l'une de celles que les femmes soviétiques préparaient avec plaisir pour leur bien-aimé. Dans sa composition entrent betteraves et carottes bouillies, fromage à pâte dure, ail, pruneaux, raisins secs, noix et mayonnaise. La salade est disposée en couches et peut être servie en portions dans des vérines.

Vinaigrette

Le plus souvent, cette salade est préparée en hiver, lorsqu'il n'y a pas assez de légumes frais de haute qualité. Elle comprend des betteraves bouillies coupées en dés, des pommes de terre, des carottes, ainsi que du chou fermenté, des cornichons, des oignons et des petits pois. Tous les ingrédients sont mélangés et assaisonnés avec de l'huile de tournesol associée à du vinaigre.

Lisez sa recette en cliquant sur le lien.

Salade de betteraves et fromage

Il s'agit d'une simple salade aux accents caucasiens qui se compose de betteraves bouillies, de bryndza ou de feta et de noix. Elle est assaisonnée d'huile végétale et décorée d'herbes.

Bortsch

Cette soupe principale de la cuisine slave, avec le chtchi (soupe aux choux russe), se distingue par une riche couleur bordeaux, obtenue grâce aux betteraves. Elle est servie avec de la crème aigre et du pain de Borodino (au seigle). Vous pouvez également la manger à la manière ukrainienne – avec des pampouchki (produits de boulangerie ronds préparés à base de pâte à levure), de l'ail et du lard.

Vous trouverez sa recette ici.

Svekolnik

Le svekolnik (traduit du russe littéralement « betteravier ») rappelle un peu le bortsch, mais il est préparé beaucoup plus rapidement. Les betteraves sont bouillies et coupées en cubes. Les concombres, la verdure, les œufs durs et les saucisses le sont séparément. Tous les ingrédients sont versés dans du kéfir et la soupe est prête. Le svekolnik se sert froid, il est donc principalement cuisiné en été.

Essayez de cuisiner ce plat avec notre recette.

Botvinia

Il s'agit d'une vieille soupe froide à base de kvas et de betteraves. On y ajoute de l'oseille râpée, des épinards, des oignons verts et des orties. On y met également des morceaux de glace, c'est pourquoi la botvinia est si appréciable en été. De plus, cette soupe peut être accompagnée de poisson à viande rouge.

Vous pouvez facilement cuisiner cette soupe à la maison, cliquez sur le lien pour découvrir sa recette.

Blinis roses

Pour préparer des blinis (crêpes russes) de couleur framboise, en plus des betteraves, vous aurez besoin de lait, de farine de blé, d'un œuf cru, d'un peu de sucre et de sel, ainsi que d'huile végétale pour la friture. Ces blinis ont un goût très inhabituel. Si vous le souhaitez, ils peuvent toujours être complétés par une garniture au caviar ou au fromage.

Cocktail à la betterave et au raifort

Vous pouvez préparer cette boisson à partir de betteraves bouillies, de pomme verte, de carottes crues, et du jus d'un demi-citron. Tous les ingrédients sont envoyés au mixeur. Ensuite, vous devez leur ajouter ½ tasse d'eau et 1 cuillère à café de raifort râpé, puis bien battre jusqu'à l'obtention d'une masse homogène. Le cocktail nettoie parfaitement le sang et est utile pour le foie.

Betteraves en saumure

Cette recette est idéale pour les amoureux de l'hiver. Les petites betteraves sont les meilleures. Elles doivent être lavées et bouillies jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Laissez-les ensuite refroidir, pelez-les et coupez-les en cubes ou en lanières. Mettez dans un bocal stérile de l’oignon et les betteraves coupés en dés ou rondelles, ainsi que des grains de poivre. La marinade est préparée séparément : versez dans une casserole de l'eau et du vinaigre, ajoutez-y du sel, du laurier et du sucre et portez le tout à ébullition. Versez les légumes dans le bocal avec la marinade refroidie et fermez-le. Il doit être conservé au réfrigérateur pendant une journée, puis stocké dans un endroit sombre et frais pendant tout l'hiver.

