Quatre recettes russes et simples à base de courgette

Pourquoi j'aime rendre visite à ma grand-mère au village en été ? Parce qu'elle cuisine toujours des courgettes. Il peut s'agir de caviar de courgette, d’oladis (version russe des pancakes américains) de courgette ou de courgettes farcies à la viande. Elle peut faire n'importe quoi avec ces « concombres bouillis », comme les appelle ma cousine, qui sont faciles à cultiver.

Les courgettes ne sont pas préparées pour des occasions spéciales, mais elles ont leurs propres avantages. Premièrement, même si vous ne les cultivez pas dans votre jardin, elles sont très bon marché. Deuxièmement, ces légumes sont sains et riches en vitamine C. Troisièmement, ils sont tendres et faciles à mâcher, ce qui est extrêmement important pour les plus petits et les personnes âgées. Enfin, les courgettes absorbent les saveurs des autres ingrédients. Laissez votre imagination et nos recettes vous aider à cuisiner quelque chose de délicieux à partir d'elles !

Zapekanka (gratin) de courgettes et brynza

Même ceux qui sont indifférents aux légumes adoreront les courgettes trempées dans une sauce à la crème. Si vous n'avez pas de brynza, utilisez n'importe quel fromage à pâte molle salé, comme la feta.

Ingrédients :

3 petites courgettes

50g de beurre

2 cuillères à soupe de farine

1 verre de lait

2 œufs

sel et poivre noir moulu

1 bouquet de persil

1 bouquet de basilic

200g de brynza (ou de feta)

100g de fromage à pâte dure

huile de tournesol

Préparation :

Lavez et épluchez les courgettes ; tranchez-les en cercles minces et faites bouillir pendant 3 à 5 minutes. Pendant que les courgettes refroidissent, préparez la sauce. Faites revenir la farine dans le beurre. Fouettez le lait et les œufs, puis ajoutez-les à la farine en remuant jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée. Salez et poivrez, retirez du feu.

Graissez un plat allant au four avec de l'huile de tournesol et déposez-y les courgettes. Mixez la verdure et écrasez-la avec la brynza. Déposez ce mélange sur les courgettes. Versez la sauce et saupoudrez de fromage râpé.

Cuisez au four pendant 20-25 minutes à 200°C.

Soupe-purée aux courgettes et au gingembre

Les Russes sont fous de soupes, et celle-ci est rapide à préparer et particulièrement bonne quand personne ne veut passer du temps à cuisiner. Cette simple soupe prend une toute nouvelle saveur avec un peu de gingembre.

Ingrédients :

2 litres d'eau

3-4 courgettes

3-4 pommes de terre moyennes

1 petit oignon

30g de persil

100ml de crème (22% de matière grasse)

20g de gingembre

2 gousses d'ail

sel

huile végétale

Préparation :

Faites chauffer l'huile végétale dans une casserole, ajoutez-y l'oignon et l'ail hachés et cuisez-les jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajoutez-y les courgettes, les pommes de terre et le persil hachés grossièrement, l’eau et du sel, et préparez encore 30 à 40 minutes. Ajoutez le gingembre râpé aux légumes et mélangez le tout dans un mixeur. Passez le mélange au tamis pour qu'il ne reste plus de fibres de gingembre. Portez la soupe à ébullition, ajoutez la crème et remuez constamment.

Servez la soupe avec du fromage à la crème, des croûtons, des graines de citrouille et des graines de courgette.

Gâteaux de courgettes

Cette collation dont les ingrédients sont très abordables fera briller votre table. La recette est si simple que vous pouvez la cuisiner tous les jours.

Ingrédients :

1 grosse courgette

1 cuillère à café de sel

3 cuillères à soupe de farine

3 cuillères à soupe de semoule

2 œufs

huile de tournesol

1 oignon

1 carotte

2 gousses d'ail

1 bouquet d'herbes

200g de yaourt

Préparation :

Lavez la courgette. Pelez-la, puis râpez-la. Salez et laissez reposer 10-15 minutes. Égouttez le liquide, ajoutez la farine, la semoule et les œufs. Utilisez le mélange pour faire frire des pancakes (vous devriez en obtenir 5 ou 6). Graissez un plat allant au four avec l'huile de tournesol.

Pelez et hachez les oignons et les carottes. Faites-les frire dans une petite quantité d'huile, ajoutez l'ail pressé et la verdure hachée.

Prenez un pancake, badigeonnez-le de yaourt, mettez une couche de carottes et d'oignons dessus, recouvrez d'un deuxième pancake. Répétez la procédure.

Bâtonnets de courgettes croustillants

Cette recette est tout aussi délicieuse avec du fromage à pâte molle et de la bière. Le goût peut varier selon les épices que vous utiliserez lors de sa préparation.

Ingrédients :

1 courgette

3 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café d'ail en poudre

½ cuillère à café de paprika

3 cuillères à soupe de chapelure

Préparation :

Épluchez la courgette et coupez-la en lanières de 1cm d'épaisseur. Mélangez l'huile d'olive avec le sel et les épices et faites mariner les lanières pendant 20 à 30 minutes.

Trempez-les et déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Mettez-les au four préchauffé à 200°C pendant 15-20 minutes, jusqu'à ce qu'une croûte dorée se forme sur les barres.

Dans cet autre article, retrouvez une sélection de sept desserts russes pour utiliser votre récolte de pommes.

