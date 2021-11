Recette de l’incontournable salade russe «vinaigrette»

La vinaigrette est l'une des salades végétariennes les plus populaires en Russie. Avec des ingrédients aussi simples, il est difficile de se tromper. Pourtant, il y a quelques astuces à connaître pour obtenir les meilleurs résultats.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans ma famille, il y a une salade commune que ma grand-mère avait l'habitude de préparer principalement pendant le carême. J'aime la faire surtout en automne, pendant la saison des betteraves. Nous utilisons des ingrédients classiques : betteraves, pommes de terre et carottes bouillies, concombres marinés, petits pois et oignons. De nombreuses familles y ajoutent également du chou fermenté ou des haricots blancs. Si vous avez du bon chou fait maison, je vous recommande vivement d'essayer cette option.

Je vous montrerai de mon côté comment la préparer avec l'ingrédient supplémentaire que sont les concombres marinés, qui rendent la salade plus authentique. En dehors de la Russie, il peut cependant être difficile d’en trouver. Pour les remplacer, je fais donc des concombres maison légèrement salés. Vous pouvez les préparer rapidement et facilement (ma recette est ci-dessous).

Deuxièmement, lorsque je fais bouillir les légumes pour la salade, j'ajoute un assaisonnement supplémentaire dans l'eau. Dans ce cas, la feuille de laurier et le poivre noir sont les meilleurs.

Je trouve en outre que le goût dépend de la façon dont vous coupez les ingrédients. Prenez la taille d’un petit pois comme modèle. Tous les ingrédients doivent également être coupés en morceaux égaux. De cette façon, la salade est plus jolie et crée une texture uniforme, ce qui améliore l’expérience de dégustation.

Ma grand-mère avait l'habitude de faire la vinaigrette avec de l'huile de tournesol. J'ai utilisé celle à base de graines de tournesol grillées que j'ai ramenée de Moscou. Néanmoins, vous pouvez vous servir de n'importe quelle huile aromatisée que vous aimez ; l'huile de noix conviendrait particulièrement.

Enfin, on ajoute généralement des oignons à la vinaigrette pour lui offrir un peu de piquant. J'utilise des oignons verts frais, qui ont une saveur plus douce et rafraîchissent toute la salade par leur couleur.

Lire aussi : Trois salades « détox » russes pour vous sentir plus léger

Recette de la vinaigrette :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ingrédients :

Betterave – 2 grosses

Pommes de terre – 2

Carottes – 2

Petits pois – 1 tasse

Concombre marinés (ou légèrement salés) – 3

Concombre frais – 1

Beurre

Sel

Feuille de laurier

Poivre noir

Préparation :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez les pommes de terre, les carottes et les betteraves dans de l'eau froide avec la feuille de laurier et le poivre noir. Faites bouillir jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Veillez à ce qu'ils ne soient pas trop cuits. Vérifiez avec un couteau bien aiguisé.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Passez les légumes sous de l'eau froide pendant 30 secondes. Cela permettra d'enlever la peau plus facilement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les pommes de terre en morceaux de la taille de petits pois.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites de même avec les carottes, les betteraves et les concombres.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez tous les ingrédients dans un saladier. Ajoutez les oignons verts hachés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez la salade, assaisonnez-la de sel et d'huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Utilisez un autre saladier pour servir – cela paraîtra plus propre. Ajoutez également de petits cubes de beurre pour plus de plaisir gustatif.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Recette des concombres légèrement salés :

Ingrédients :

Pour un bocal de 800ml et 500g de concombres

Saumure : 500ml d'eau chaude + une cuillerée de gros sel

Condiments : ail, poivre, feuille de laurier, graines d'aneth, raifort et feuilles de cassis

Préparation :

Lavez les petits concombres, parez-les des deux côtés. Mettez les concombres et les condiments dans le bocal. Versez la saumure chaude (presque bouillante). Une fois refroidi, laissez le bocal au réfrigérateur pendant toute une nuit. Les concombres seront légèrement salés et ne se conserveront donc pas longtemps.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous présentions la recette d’une version moderne de la légendaire salade russe «hareng sous son manteau de fourrure».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.