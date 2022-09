Quatre plats russes cuits au poêle traditionnel que vous pouvez cuisiner à la maison

Le poêle russe non seulement chauffait les maisons, mais permettait également de cuisiner des plats délicieux, sains et parfumés. De nos jours, ils peuvent être préparés dans un four conventionnel.

Le four en argile est capable de conserver la chaleur pendant longtemps. On dit que cette méthode de cuisson lente est plus bénéfique que la friture dans l'huile.

Viktoria Bogdanova s'apprête à publier un livre avec des recettes de plats préparés au tandoor, dont certains étaient autrefois cuits au poêle russe. Elle a partagé avec Russia Beyond quatre d'entre elles, qui peuvent être répétées à la maison dans un four ordinaire, ainsi que dans un tandoor, s'il s’en trouve soudainement à portée de main. Le principe de préparation de chaque plat est le même : on le met dans un four préchauffé à 250°C. Seule la durée de cuisson varie.

Bouillie de millet aux raisins secs et au miel cuite dans une citrouille

Coupez le dessus d'une citrouille de taille moyenne (1-1,2kg) et conservez-le pour plus tard, il servira de couvercle. Ôtez le cœur de la citrouille à la cuillère, hachez finement une partie de la pulpe dénoyautée (environ 100g). Lavez 200g de millet à l'eau claire. Mettez 100g de raisins secs et sa propre pulpe dans la citrouille, versez du lait bouilli (500g), ajoutez du sel selon vos envies, du miel (50g) et du beurre (30g). Recouvrez avec le dessus de la citrouille. La citrouille doit être cuite au four pendant 1,5 à 2 heures à 170°C.

Rôti braisé à la russe

Pour préparer le plat, vous aurez besoin de : côtes de porc (1kg), pommes de terre (1kg), oignons (500g), carottes (300g), champignons frais (500g) et ail (20g) – tous coupés en morceaux. Tous les ingrédients sont placés dans un plat de cuisson en céramique. Ajoutez également 50g de beurre, des grains de poivre et du sel selon vos envies. Versez-y de l'eau bouillie froide (1l), couvrez avec un couvercle ou avec du papier d'aluminium, puis faites cuire pendant 2 heures à 170°C. Le rôti doit être servi avec de la crème aigre et des herbes.

Chtchi (soupe au chou) avec côtes de porc et canneberges séchées (une portion)

Hachez finement une côte de porc (60g). Сoupez une pomme de terre (30g), de l’oignon (10g), de la carottes (10g), ajoutez-y du chou fermenté (40g), des canneberges séchées (10g), de l'ail (10g), du sel et du poivre selon vos envies. Mettez tous les ingrédients dans un pot en argile, versez-y de l'eau bouillie froide (250g), couvrez avec un couvercle ou avec du papier d'aluminium et faites cuire pendant 2 heures à 170°C. Servez avec de la crème aigre et des herbes.

Tarte au chou et à la viande hachée

Mélangez du chou frit (400g) avec du porc haché (300g), salez et poivrez selon vos envies. Étalez une partie de la pâte levée (300g) et posez-la au fond d'un moule de 30-32cm de diamètre, les bords de la pâte doivent dépasser du moule. Répartissez la garniture uniformément. Étalez la deuxième partie de la pâte (200g), couvrez le dessus, décorez les bords, badigeonnez d'un œuf battu. Mettez le moule au four et faites cuire jusqu'à ce que la tarte soit dorée pendant 20-25 minutes à 180°C. Badigeonnez de beurre après cuisson.

