Carottes à la coréenne: une recette de collation soviétique aux saveurs asiatiques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Depuis l'enfance, je me souviens de cette saveur épicée-sucrée avec des notes d'ail, qui m'est parvenue lorsque je me promenais au marché le long des étals de produits marinés. Parmi les têtes rouges d'ail et les longues boucles d'ail des ours, j'ai toujours été attirée par les carottes finement tranchées. C'étaient les « carottes à la coréenne » ou la « salade aux carottes à la coréenne ».

Ce plat a été inventé par des immigrants coréens dans l'Empire russe. Tout le monde sait que dans la cuisine coréenne traditionnelle, il est de coutume de mariner les radis, le poisson et la viande. Les Coréens de la Russie impériale ont ainsi pris le légume le plus courant du pays, les carottes, et les ont marinées avec leurs épices préférées. C'est ainsi que les « carottes à la coréenne » ont vu le jour.

Yulia Mulino Yulia Mulino

>>> Une collation végétarienne russe qui surprendra même votre belle-mère

Cependant, à l'époque de Staline, la plupart des Coréens ont été déportés d'Extrême-Orient vers l'Asie centrale. Le plat a migré avec leurs familles et est devenu populaire dans tout le pays, car les femmes au foyer coréennes ont commencé à le vendre sur les marchés soviétiques.

Au fil du temps, le plat a été adapté aux goûts des citoyens d’URSS. C'est-à-dire qu'il est devenu moins épicé. Et maintenant, les carottes à la coréenne font partie intégrante des menus festifs et quotidiens.

De nombreuses femmes au foyer russes essaient de cuisiner ce plat à la maison. Ainsi, pendant un siècle, de nombreuses variantes de celui-ci sont apparues dans le pays, et certaines astuces pour sa préparation ont également été inventées.

Pour couper correctement les carottes, vous aurez besoin d'une râpe ou d'un outil spécial. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez couper les carottes en fines tranches à la main. Le travail est dur, mais en vaut la peine !

Pour préparer la marinade, on utilise généralement du sucre, du vinaigre, des épices comme le poivre et la coriandre, et l'ail est nécessairement pressé. Certaines recettes ajoutent de la sauce soja, ainsi que des graines et de l'huile de sésame. Les carottes sont aspergées principalement avec de l'huile chaude. Pour plus de saveur, vous pouvez y faire revenir des oignons.

Servez des carottes à la coréenne en entrée ou en accompagnement. De plus, ce plat sera toujours un excellent ajout aux wraps, aux sandwichs ordinaires ou aux salades.

Ingrédients pour 10 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

grosses carottes – 1kg

sucre – 1 cuillère à café

sel – 1 cuillère à café

vinaigre – 2 cuillères à soupe

poivre selon vos envies

coriandre – ½ cuillère à café

paprika rouge – ½ cuillère à café

curcuma – ½ cuillère à café

marjolaine (origan des jardins) – ½ cuillère à café

cumin – ½ cuillère à café

ail – 5 gousses

oignon – 1 tête

huile de tournesol – 80-90ml

Préparation :

Épluchez les carottes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez-les en fines tranches. Une râpe plate ordinaire ne fonctionnera pas. Si vous ne disposez pas d'un ustensile de cuisine adapté, coupez les légumes à la main.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Yulia Mulino Yulia Mulino

Salez les carottes et écrasez-les avec vos mains pour qu’elles deviennent tendres et juteuses.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites chauffer l'huile et ajoutez-y de gros morceaux d'oignon et les graines de coriandre – ils donnent sa saveur à l'huile. Après cela, l'oignon et les épices doivent être retirés de l'huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Versez le sucre au milieu du saladier avec les carottes. Ajoutez-y les épices et l'ail pressé.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Versez de l'huile chaude au milieu de l'ail et mélangez soigneusement la salade avec vos mains. Ajoutez-y le vinaigre et remuez le tout à nouveau. Traditionnellement, l’on utilise du vinaigre ordinaire, mais j'ai opté pour le vinaigre de riz. Pour une version plus saine de ce plat, essayez d'utiliser du vinaigre de cidre de pomme.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez les carottes dans un récipient et fermez hermétiquement afin que toutes soient recouvertes de jus. Vous pouvez également les mettre dans un bocal. Laissez les carottes mariner pendant au moins trois heures. Il est préférable de laisser les légumes dans le récipient pendant la nuit. Conservez les carottes au réfrigérateur pendant 2 semaines.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez le plat fini sur la table en apéritif, si désiré, en le décorant de graines de sésame.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de ravioles russes aux orties et à l'oseille pour booster votre immunité.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.