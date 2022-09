La lyvja, cette soupe du Caucase que les hommes adorent

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'Ossétie est une belle république montagneuse située dans le sud de la Russie. Le manque de terres fertiles pour l'agriculture est compensé par des prairies sans fin, qui ont fait des Ossètes de fins connaisseurs de viande. Le régime végétarien n'est généralement pas le bienvenu ici. Je dois être tout à fait honnête avec vous – les hommes ossètes sont convaincus que la viande leur donne leur masculinité. Le manque de viande peut avoir des conséquences irréparables, disent-ils. Il est impossible de les dissuader de cette idée.

Quoi qu'il en soit, la soupe ossète appelée « lyvja » est également populaire auprès des femmes, car elle est très facile à préparer. Il n'y a pratiquement aucun endroit au monde où il serait difficile de trouver les ingrédients pour la préparer. Je l'ai cuisinée en France, en Italie, en Angleterre, en Chine et au Kazakhstan – à chaque fois, c'était un rappel chaleureux et délicieux de chez moi.

La recette est étonnamment simple, mais elle a un petit secret. Les scientifiques l'appellent « thymus serpyllum», ou « thym serpolet », qui pousse dans tout le Caucase. Il est très apprécié par les habitants, et pas uniquement pour sa saveur piquante. Le serpolet contient en effet du sélénium et du molybdène, qui contribuent à la production de testostérone. C'est peut-être pour cela qu'en Ossétie, on l'ajoute à divers plats, et même au thé.

Pour préparer la meilleure soupe pour un homme, il suffit de couper de la viande et des pommes de terre en morceaux, de les faire bouillir et d'ajouter du thym.

Ingrédients (pour une casserole de 4 litres) :

600-700g de bœuf

5 pommes de terre

3 oignons

3 gousses d'ail

2 carottes

huile (ou beurre) pour faire revenir l'oignon

persil et aneth

sel et poivre en grains selon vos envies

thym (bien sûr !)

Préparation :

Coupez le bœuf en gros cubes, placez-les dans de l'eau froide et portez à ébullition. Retirez la mousse. Lorsque l'eau bout, éteignez le feu. Continuez à retirer la mousse pour obtenir un bouillon clair.

Vous avez environ une heure pour préparer les légumes. Épluchez les oignons, hachez-les, ajoutez un bon filet d'huile dans une poêle et faites revenir les oignons.

J'aime que le plat soit plus coloré, alors je coupe les carottes en morceaux assez gros, mais vous pouvez les râper si vous le souhaitez.

Coupez chaque pomme de terre en 4 morceaux.

Après environ une heure, la viande est presque prête ; il est temps d'ajouter les oignons frits, les carottes, les pommes de terre et les grains de poivre. Faites-les bouillir ensemble pendant 10 minutes, puis ajoutez le sel, l'ail écrasé, l'aneth et le persil hachés et le thym.

Encore 15 à 20 minutes de patience et voilà – votre lyvja est prête ! Servez-la chaude avec de la crème aigre. Priatnovo appetita !

