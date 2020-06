Pirojkis: de délicieux chaussons aux fruits pour un pique-nique à la russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Jadis, les Russes préparaient de grosses tourtes fourrées, appelées piroguis, qui étaient partagées avec toute la famille. Il était plus rapide de préparer une grosse tourte. Plus tard, les femmes au foyer ont commencé à faire de petits chaussons séparés. Il était beaucoup plus facile de distribuer les pirojkis aux membres de la famille de cette façon ; le pirojki était idéal pour faire plaisir aux enfants ou en donner au mari afin qu’il les emmène dans les champs pour travailler.

Selon la saison, les chaussons peuvent être farcis de différentes façons : poisson ou viande, fromage cottage, champignons et légumes ; même le sarrasin et d'autres types de céréales conviennent. En été, les Russes utilisent des fruits et des baies frais, ainsi que des confitures comme garniture.

Chaque cuisinier désireux d’impressionner ses convives a sa propre façon de réaliser ces chaussons : ronds, ovales, carrés, triangulaires, avec un trou sur le dessus…. Ma grand-mère avait l'habitude de faire des pirojkis ronds ; ma mère formait de longues pointes de chaque côté. J'utilise principalement la forme ovale, celle qui s'appelle « lodotchka », qui signifie « petit bateau » ; ou « iolotchka » (sapin), ovale avec une sorte de zigzag sur le dessus.

Voici trois garnitures d'été classiques avec quelques touches de saveurs modernes et deux formes possibles.

Ingrédients :

Pâte :

Farine - 485 g

Lait - 250 ml

1 œuf

Sucre - 4 cuillères à soupe

Sel - 1 cuillère à café

Levure instantanée - 7 g

Noix de muscade - 1/4 cuillère à café

Arôme vanille

Garniture aux pommes :

Trois pommes

Une grosse poire

Beurre - 50 g

Graines ou poudre de vanille 1/2 cuillère à café

Cannelle - 1/4 cuillère à café

Sucre - 3 cuillères à soupe

Jus de citron ou 1/2 citron

Zeste de citron ou 1 citron

Amidon de maïs - 2 cuillères à soupe

Garniture aux cerises :

Cerises - 250-300 g

Zeste de citron vert

Anis étoilé - 2

Sucre - 2 cuillères à soupe

Cognac - 2 cuillères à soupe

Amidon de maïs - 2 cuillères à soupe

Garniture aux baies sauvages :

Fraises - 150 g

Myrtilles - 150 g

Sucre - 3 cuillères à soupe

Eau de rose - 1/2 cuillère à café

Zeste de citron

Amidon de maïs - 2 cuillères à soupe

Glaçage:

1 œuf mélangé à 2 cuillères à soupe de lait

Préparation :

Mettez tous les ingrédients destinés à la pâte, sauf l'huile, dans le bol de votre mélangeur et commencez à mélanger à la vitesse la plus basse. Augmentez la vitesse après 2 minutes et laissez tourner pendant encore 5 minutes. Vous pouvez également le pétrir avec les mains.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Réglez à nouveau sur la vitesse la plus basse et ajoutez l'huile. Il peut sembler qu'il y a trop d'huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laisser tourner 10 minutes - tout sera incorporé dans la pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrir la pâte avec du film et laisser reposer 30 minutes à température ambiante. Plus tard, mettez la pâte au réfrigérateur pendant 1,5 à 2 heures.Vous pouvez commencer à préparer les garnitures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retirez les cœurs des pommes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pelez la poire.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retirez les noyaux.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couper les pommes et les poires en cubes de 1 cm, mettez-les dans un bol et ajoutez le jus de citron pour éviter que la masse ne s'assombrisse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter la poudre de vanille, la cannelle et un zeste de citron.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez du sucre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faire fondre le beurre dans une louche.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettre à feu doux et laisser mijoter 10 minutes. Les cubes doivent ramollir mais conserver leur forme. Ajoutez une cuillère d'amidon de maïs vers la fin et laissez la masse de fruits épaissir. Retirez du feu et laissez refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retirez les noyaux des cerises.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez-les dans un bol, ajoutez le zeste de citron vert, l'anis étoilé, le sucre, le cognac et mettez le tout sur le feu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laisser mijoter 10 minutes. À la fin, ajoutez l'amidon de maïs. Retirez du feu et laissez refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez les fraises en petits cubes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter le sucre, un zeste de citron, l’eau de rose et mettre sur le feu pendant 10 minutes.

À la fin, ajoutez l'amidon de maïs pour retirer le liquide excédentaire. Retirez du feu et laissez-le refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Nous avons besoin d'amidon de maïs pour épaissir la garniture car pendant la cuisson, les fruits donnent du jus. Si vous voyez que la masse est encore liquide, ajoutez un peu plus d'amidon de maïs et laissez cuire une minute de plus. Continuez à remuer après avoir ajouté de l'amidon de maïs.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Sortez la pâte du réfrigérateur. Étalez-la.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites une boule.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez-le en petites boules égales de 45 g – j’en ai obtenu 20.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placer le reste des boules sous une pellicule pendant environ 30 minutes. Elles vont gonfler un peu et arriver à température ambiante.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Aplatissez-les avec votre main sur la table. Aucune farine n'est nécessaire. La pâte est flexible et facile à modeler.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez la garniture aux pommes sur le dessus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Prenez les bords et collez-les les uns aux autres sur le dessus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Appuyez à fond le long de la ligne avec vos doigts.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Donnez une forme particulière afin de mieux fixer la garniture - vous obtenez la version « iolotchka » (sapin).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez les pirojkis sur du papier sulfurisé, le motif vers le bas - vous obtenez la forme « lodotchka » (bateau).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez le glaçage et mettez au four pendant 20-30 minutes à 190 degrés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Répétez les mêmes étapes avec la garniture aux cerises.

Yulia Mulino Yulia Mulino

J'utilise un peu moins d'une cuillère à soupe de garniture aux fraises pour pouvoir fermer facilement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

J’ai utilisé la forme « iolotchka » pour ceux-là.

Yulia Mulino Yulia Mulino

J'ai obtenu huit pirojkis aux pommes, cinq aux cerises et sept aux fraises. Il restait un peu garniture pour chacun.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Profitez de votre pique-nique à la russe !

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.