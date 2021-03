Blinis colorés: des crêpes à essayer absolument pour Mardi Gras!

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Savez-vous comment colorer vos crêpes sans utiliser de colorants artificiels ? J'utilise des épinards, de la citrouille et de la betterave. À proprement parler, seule cette dernière peut être qualifiée de véritable légume russe ; quoi qu’il en soit, les blinis n’étaient jamais préparés de cette façon dans le passé.

Pourquoi ces légumes précis ? Ils sont faciles à préparer et donnent un effet de couleur parfait. En plus, ces légumes sont très sains et bénéfiques pour notre corps, surtout à la fin de l'hiver.

Les blinis aux épinards sont mes préférés. Les épinards sont une source importante de minéraux. Alors si vous voulez améliorer vos cellules sanguines et réguler votre métabolisme, les blinis aux épinards sont faits pour vous !

>>> Oladis à la levure: une crêpe très russe avec une garniture secrète

Pas étonnant que la betterave améliore la digestion, tout en éliminant les toxines et le cholestérol, quand on connaît le grand nombre de minéraux qu’elle contient. Après avoir expérimenté les blinis aux betteraves, j'ai découvert que ce légume cuit à la vapeur préserve non seulement plus de vitamines, mais donne une teinte plus intense. La betterave bouillie confère une couleur plus pâle au blini.

La citrouille apporte une sensation de chaleur et de soleil, et c'est un puissant antioxydant. La citrouille contient beaucoup de carotène, qui enrichit votre corps en vitamine A et est également bénéfique pour la vue.

Les trois types de blinis peuvent être servis avec de la crème fraîche, de la crème aigre ou du yaourt. Et voici mes garnitures préférées : les blinis aux épinards sont délicieux avec du fromage à la crème et du saumon fumé ou du caviar. Les blinis à la betterave se marient à merveille avec du jambon ou le fromage bleu et une salade fraîche. Les crêpes à la citrouille sont parfaites pour les variations sucrées : miel, confiture, baies. Essayons-les !

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

kéfir - 500 ml

farine - 250 g

lait - 200 ml

œufs - 2

sucre - 2 cuillères à soupe

sel - 1/2 cuillère à café

bicarbonate de soude - 1 cuillère à café

huile végétale - 2 cuillères à soupe

citrouille - 60 g (45-50 g une fois cuite)

betterave - 1 (60 g, 45-50 g une fois cuite)

épinards frais - 50 g

>>> Délicieuse recette d’antan des blinis au levain et tvorog vanillé

Préparation :

Lavez, épluchez et coupez en quartiers la betterave et le potiron.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites cuire les légumes à la vapeur. Faites cuire la citrouille pendant environ 15-20 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuire la betterave à la vapeur pendant 10 minutes supplémentaires (soit 30 minutes au total). Le temps dépend de la taille des morceaux. Ils doivent être mous mais garder leur forme.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez le kéfir tiède, les œufs, le sucre, le sel et le bicarbonate de soude avec un fouet.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter la farine et bien mélanger.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Réchauffez le lait. Il devrait être presque bouillant. Versez le lait dans la pâte en remuant. Ajouter l'huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Versez 250 ml de pâte dans un grand verre et ajoutez les épinards frais. Mélangez jusqu'à consistance lisse et homogène. Il y aura assez de pâte pour trois morceaux.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuire les crêpes sur une poêle chaude en ajoutant un peu d'huile. Soyez prudent lorsque vous les retournez. Ces crêpes peuvent ne pas être aussi fermes que les crêpes classiques.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Répétez le même processus et ces proportions avec la betterave et la citrouille. Il vous restera de la pâte pour quelques blinis classiques.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez les blinis encore chauds avec du yaourt et vos garnitures préférées. Bon appétit !

Vous en voulez encore ? Voici deux autres recettes : des blinis à la bière et ceux de la femme de Léon Tolstoï.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.