Où trouver les meilleurs burgers végétariens de Moscou?

Alors que les consommateurs du monde entier prennent conscience des effets dévastateurs des protéines carnées sur l'environnement et le bien-être animal, des «viandes» à base de plantes apparaissent sur les menus des restaurants moscovites, et pas uniquement dans les établissements strictement végétaliens.

Au four, grillé ou fumé, le Gorynytch s’adonne à toutes les cuissons possibles. Bien sûr, on imagine beaucoup de viande sur le menu d'un tel endroit, mais en réalité, il comprend une section végétarienne/végétarienne assez importante et trois plats avec Beyond Meat (producteur de substituts végétaux de viande) : le burger végétarien « Sans pêché » (690 roubles – 7,60 euros), les pelmenis végétariens Cacio-e-Pepe (690 roubles – 7,60 euros), ainsi que les crêpes à la viande végétale et à la crème fraiche (550 roubles – 6 euros). Et ils sont tous servis avec le meilleur plat d’accompagnement qui soit : une vue sur les vieux boulevards de Moscou à travers les grandes fenêtres panoramiques.

Tout comme le Gorynytch, Raketa fait partie de la White Rabbit Family, le groupe de restaurants dirigé par le chef le plus célèbre de Russie, Vladimir Moukhine. Cette chaîne de mini-burgers se trouve dans les principales gares de Moscou (gares de Leningrad, de Paveliets, de Koursk et de Biélorussie). Vous pouvez donc vous procurer rapidement un burger Beyond Meat juteux avec piment, cheddar, oignon rouge et sauce barbecue au menu pour seulement 469 roubles (5,20 euros).

Pour tous vos besoins en matière de junk food et d'ambiance de bar berlinois, rendez-vous dans ce nouveau pub qui est déjà devenu un lieu de prédilection pour les hipsters et les geeks de la bière locaux. Deux de ses hamburgers de marque – l’American Classic (390 roubles – 4,30 euros) et Malina Kush (770 roubles – 8,50 euros) – et les hot-dogs peuvent être commandés respectivement avec des steaks ou des saucisses Beyond Meat. En outre, les pains de tous les hamburgers et hot-dogs (végétaliens et à base de viande) sont désormais 100% végétaliens. En commandant les plats de Beyond Meat chez Underdog, non seulement vous rendez service à vous-même, à la planète et aux vaches, mais vous apportez aussi directement vos roubles durement gagnés à Tvoio Sobachié Delo, un groupe de bénévoles aidant les refuges canins, avec qui le bar collabore régulièrement.

Mission, le premier pub entièrement végétalien de Moscou, est un espace éthique et un bar situé près de la station de métro Baoumanskaïa. Il y a 16 tireuses avec de la bière pression, du cidre et du kombucha ainsi que des canettes et des bouteilles de breuvages végétaliens soigneusement sélectionnés. Sur le plan alimentaire, la cuisine est un mélange de différents pays dans une interprétation végétalienne. En plus d'une gamme de galettes de légumes pour les burgers (tofu, lentilles et seitan), on y trouve aussi un juteux burger Beyond Meat accompagné de légumes frais, de cornichons, d'oignons, de fromage et d'une sauce spéciale, ainsi que d'une salade de chou.

TGI Friday's, l'une des chaînes de restauration rapide les plus reconnues au monde, propose une version végétalienne (725 roubles – 8 euros) de son célèbre burger, qui est tout aussi délicieux que l'original. La galette Beyond Meat est grillée, assaisonnée et garnie de laitue, de tomates, d'oignons rouges, de cornichons, de moutarde et servie entre deux petits pains Challah. Vous pouvez déguster cela avec l'un des cocktails signés TGI Friday’s, mais n'oubliez pas de demander à ce qu’il soit servi sans paille !

Si vous pensez que vos hamburgers ne sont pas moins délicieux que ceux des restaurants les plus branchés de Moscou, vous pouvez acheter un paquet avec deux galettes Beyond Meat sur la boutique en ligne d’Azbouka Vkousa, chaîne de magasins russe. Bean Sprout, une toute nouvelle start-up russe, est en outre sur le point de lancer la vente de sa gamme de galettes de burger et de fallafels entièrement biologiques à base de betteraves, de haricots, de céréales, de champignons et de diverses épices. Ces produits auront également un prix beaucoup moins élevé que ceux de Beyond Meat.

