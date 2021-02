Gretchotto: une kacha russe à la saveur italienne

Le risotto au sarrasin est un bon exemple de mariage entre les traditions culturelles russes et italiennes, qui surprendra agréablement les gourmets des quatre coins du monde.

Les cuisines russe et italienne semblent très différentes ; cependant, les apparences sont trompeuses. Du moins, avec mon mari italien, nous avons réussi à trouver beaucoup de points communs. Au début de notre relation, je ne cuisinais pas. Mon gastronome d’époux ne me croyait pas capable de préparer correctement des plats italiens. De l’autre côté, il n’avait pas une grande confiance en la cuisine russe…

Néanmoins, grâce à mes compétences culinaires décentes, j'ai pu apprendre beaucoup avec ma famille italienne. Des ingrédients inhabituels, des combinaisons de goûts originales, des techniques différentes - tout cela constituait un nouveau monde culinaire pour moi. En fin de compte, j’y suis parvenue. De plus, j'ai appris à combiner les traditions culinaires russes et italiennes. Par exemple, mélanger des ingrédients russes avec des techniques italiennes.

Un exemple frappant est le risotto au sarrasin, ou gretchotto. Ce nom est une synthèse du mot russe pour sarrasin, « gretchka », et du « risotto » italien. Reine de la table en Russie, la kacha (« porridge » ou gruau de céréales) ressemble au risotto avec sa structure crémeuse.

Ce plat est devenu une excellente solution pour présenter l’idole gastronomique nationale russe, le sarrasin, à mon mari italien d’une manière qui lui était familière. Et le succès a été au rendez-vous !

J'ai choisi des cèpes comme ingrédient principal car ils se marient parfaitement avec le sarrasin et car ce sont les champignons préférés de mon époux. De plus, ma grand-mère cuisinait de la kacha de sarrasin avec des champignons secs pendant les périodes de jeûne religieux, et je voulais donc également apporter cette tradition dans notre famille.

Il y a certains aspects à considérer pour réussir le gretchotto. Premièrement, il est important de choisir le bon sarrasin. Il doit être brun et grillé ; aucun grain vert ne fera l'affaire. Deuxièmement, le met doit être crémeux. Assurez-vous donc d'avoir suffisamment de bouillon, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas l'Amour comme ingrédient principal !

Ingrédients (pour deux portions) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

sarrasin brun (grillé) - 125 gr

cèpes (surgelés) - 200 gr

cèpes (secs) - 3-4

oignon - 1

carotte - 1

ail - 3 gousses

céleri - 1

beurre - 100 gr

vin blanc - 50 ml

fromage (dur) - 150 gr

huile d'olive

feuilles de laurier

sel

poivre noir

persil

Préparation :

Pour préparer le bouillon, lavez les cèpes surgelés. Pelez une carotte et coupez-la en gros morceaux. Mettez le céleri, la carotte, une moitié d'oignon, de l'ail, une feuille de laurier, du poivre noir et du sel dans une casserole. Remplissez la casserole d'eau et placez-la sur la cuisinière. Une fois que l’eau commence à bouillir, baissez le feu et couvrez.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Prenez quelques cèpes secs et réduisez-les en poudre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dans une autre poêle, faites revenir un demi-oignon et l'ail avec des cèpes secs dans une généreuse quantité d'huile d'olive à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le sarrasin et remuez constamment pendant 2 à 3 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Augmentez le feu et ajoutez le vin - il va arriver à ébullition et éclabousser, alors soyez prudent ! Continuez à remuer jusqu'à ce que le vin soit absorbé.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez un peu de bouillon chaud et continuez à remuer jusqu'à ce qu'il soit absorbé par les grains de sarrasin.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Continuez à ajouter le bouillon jusqu'à ce que le sarrasin devienne mou ; ce processus prendra environ 15 à 20 minutes. (Basez-vous sur la consistance que vous souhaitez donner au gretchotto).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pendant la cuisson du gretchotto, placez les cèpes bouillis dans une poêle chaude avec une gousse d'ail, un peu de beurre et une feuille de laurier. Ajoutez quelques champignons au sarrasin. Mettez le reste de côté pour servir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Une fois le risotto au sarrasin prêt (comme décrit ci-dessus), baissez le feu et mélangez le persil, le fromage, le bouillon, le beurre et l'assaisonnement de sel et de poivre. Remuez votre gretchotto pendant encore 1 à 2 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez le gretchotto chaud, garni des cèpes restants, du fromage, de poivron rouge et d'un peu d'huile d'olive.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnogo appetita !

