En images: sept jeunes marques de vêtements russes à suivre de près

Les créateurs russes suivent les tendances mondiales tout en ajoutant magistralement une note traditionnelle locale et leur propre vision non conventionnelle.

Sasha Gapanovich

Sasha Gapanovich, originaire de la ville polaire de Mourmansk, qualifie ses créations de « vêtements féminins du Grand Nord ». Ses tenues douillettes sont adaptées au froid, elle utilise beaucoup de laine et de tricotage à la main et s'inspire des motifs russes et du vintage.

Elle photographie ses collections avec pour toile de fond des paysages nordiques d'une beauté saisissante. Par exemple, à Teriberka, un village arctique à l’ambiance unique de la région de Mourmansk, où a été tourné le film culte d'Andreï Zviaguintsev, Léviathan.

Site internet : sashagapanovich.ru

Coshè

Svetlana Coshè a fondé sa marque de vêtements et son atelier haut de gamme en 2015. Ses collections comportent beaucoup d'articles en cuir. En outre, ce matériau apparaît également comme un détail dans une large variété de vêtements – comme liseré sur des robes, des vestes, des costumes en lin ou, par exemple, un trench-coat classique.

La marque fabrique également de coûteux manteaux de fourrure sur mesure – oui, il s’agit encore d’un vêtement d'actualité pour le froid russe. Elle dispose également de sa propre ligne d'accessoires – casquettes, sacs en cuir et cravates.

Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou

Site internet : coshe.ru

White Crow

Le cœur de la marque est constitué de vêtements de style urbain inspirés de l'esthétique japonaise. T-shirts, sacs shopper, sweatshirts et sweats à capuche – White Crow arbore des formes simples, des couleurs laconiques et des textures de tissu.

Les créateurs de la marque, les designers Nata et Anton, privilégient la commodité et le minimalisme. Et même les petites expérimentations avec les formes – par exemple, les combinaisons et les pantalons à coupe kimono – semblent être une option élégante et abordable pour tous les jours.

La marque aide également les entreprises à créer leurs propres produits dérivés, tout en style, dans son centre de production à Moscou.

Site internet : storewhitecrow.com

EQ.ONA

Les vêtements de la marque EQ.ONA sont toujours synonymes de féminité et d'élégance, ainsi que d'une silhouette qui met en valeur la personne les portant. La philosophie des créateurs est l'image d'une femme confiante et autonome qui en sait beaucoup sur les choses de qualité.

Les trenchs aux imprimés inhabituels, ainsi que les manteaux en alpaga et en cachemire, qui, selon les designers, conviennent même au froid russe, méritent une attention particulière.

L'une des dernières collections, « Énigme Orientale », s'inspire des aquarelles et des motifs chinois et japonais.

Site internet : eqona.ru

DISOBEDIENCE

Cette jeune marque de Saint-Pétersbourg fabrique des vêtements rebelles et citadins dans le style punk. La palette de couleurs est principalement le noir et le blanc, avec l'ajout de kaki.

Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou

La gamme, bien que réduite, offre plus d'un look street style : sweats à capuche, T-shirts aux imprimés audacieux, pantalons cargo, blousons bombardiers, robes aux épaules dénudées et même baskets.

La dernière tendance distinctive de la marque est le « masque d'intimité », un masque qui recouvre entièrement le visage. Selon les concepteurs, le matériau permet de voir et de respirer sans montrer son visage.

Site internet : disobedienceaac.ru

Osipova Dasha

Depuis 2016, Daria Ossipova crée des vêtements pour les « fillettes adultes ». Elle utilise des couleurs délibérément bariolées et des imprimés infantiles avec des fleurs et des papillons.

La coupe des vêtements est souvent simple, mais suit les tendances. L’on trouve dans son catalogue des pyjamas oversize avec des shorts, ainsi que des robes à capuche volumineuses avec des corsages sur le dessus.

Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou

Daria n'est pas seulement designer mais aussi illustratrice. Elle décrit les vêtements de sa marque comme des « pièces douillettes et vraiment individuelles », tandis que les imprimés hauts en couleur et naïfs sont destinés à briser toutes les règles et à « résister à la grisaille quotidienne ».

Site internet : osipovadasha.com

Studio 29

Il est ici question d’une toute nouvelle marque de vêtements créée par la Sibérienne Tania Fomitcheva, une jeune femme originaire d'un petit village de la région d'Irkoutsk.

Studio 29 propose beaucoup de vêtements basiques dans des couleurs neutres, mais il y a aussi des teintes audacieuses, des imprimés et des motifs vifs. Les tailleurs pantalons et les chemises en coton sont la signature de la marque.

Fomitcheva s'inspire de la nature de sa terre natale. Par exemple, les imprimés de la nouvelle collection « Vue du dessus » font référence aux paysages observés du hublot d'un avion au-dessus de la Sibérie : mosaïque de champs et de villages, cimes des arbres, formes des montagnes et lignes sinueuses des lits de rivière.

Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou Photographie de presse de la Semaine de la mode de Moscou

Site internet : studio-29.ru

