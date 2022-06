En images: le meilleur de la première Moscow Fashion Week

Russia Beyond

Récemment, la toute première Moscow Fashion Week s'est tenue dans la capitale russe, mettant en vedette de nombreux et talentueux créateurs nationaux. Retour en images!

Moscou a désormais son propre événement de l'industrie de la mode à grande échelle. Du 20 au 26 juin, la première Moscow Fashion Week, au cours de laquelle le public a pu assister à 69 défilés de mode et se familiariser avec les œuvres de 120 des meilleurs créateurs russes, s'est déroulée dans la capitale du pays. Pour ceux qui étaient directement liés au monde de la mode, un programme d'affaires chargé a été préparé. Les organisateurs ont placé des podiums spéciaux partout dans la ville, mais ils ont mis un accent particulier sur le parc Zariadié, situé près du Kremlin, qui est devenu le lieu le plus important de la Moscow Fashion Week. Plongez avec nous dans l'ambiance de cet événement lumineux grâce à cette galerie photos.

La Moscow Fashion Week a été ouverte par Slava Zaïtsev, la figure de proue du monde de la mode russe, et son défilé de mode ouvert.

En plus des défilés en plein air, des expositions de mode ont eu lieu en intérieur. Ci-dessous, des modèles audacieux vêtus de vêtements de style urbain de la marque DAS, inspirés de la fête païenne slave d’Ivan Koupala.

Et ci-dessous, un hommage à la mode tricotée soviétique par la créatrice russe Victoria Andreyanova.

Les tenues romantiques et sophistiquées de la créatrice de mode Sasha Gapanovich semblent nous emmener dans un conte de fées hivernal ! Pas étonnant, car elle a grandi dans le Grand Nord, et toutes ses œuvres sont empreintes d'amour pour lui.

Le représentant russe de l'industrie de la mode d'origine grecque IANIS CHAMALIDY, qui fait partie des 100 meilleurs créateurs de mode selon Vogue, a montré au public sa vision de la mode d'auteur, empreinte d'une passion pour l'innovation, le déconstructivisme et le fonctionnalisme.

La marque russe de vêtements et d'accessoires COSHÈ, comme toujours, parie sur les formes minimalistes, le raffinement des lignes et la haute qualité des textures.

Les défilés de mode les plus impressionnants se sont déroulés en plein air. La collection de la célèbre designer russe Alena AKHMADULLINA de Saint-Pétersbourg s'est tenue sur le quai de la rivière Moskova. Selon son site officiel, créant ses collections basées sur les contes de fées russes et étrangers, Alena donne aux femmes modernes la possibilité de ressentir de la féérie dans la vraie vie.

Pendant la première Moscow Fashion Week, au parc Zariadié, situé près du Kremlin, l’on a pu apprécier des œuvres des diplômés de la METRICS Branding and Design Academy, plateforme en ligne russe dont le but est d'enseigner comment créer et promouvoir une marque dans l'industrie de la mode.

Roscosmos (l'agence spatiale russe) et DNK.Russia ont dévoilé dans le célèbre parc VDNKh le fruit de leur collaboration, s'inspirant de l'équipement des cosmonautes et des vêtements quotidiens du commun des mortels.

Fondée en 1998, la maison de couture russe CHAPURIN a présenté sa collection haute couture Anthologie au même endroit, devant la fontaine de l'Amitié des Peuples.

Le défilé du célèbre styliste russe Valentin Ioudachkine sur le pont flottant du parc Zariadié (avec en toile de fond la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou) est devenu un magnifique acte final de la première Moscow Fashion Week, qui a rassemblé des représentants de l'industrie de la mode nationale et a donné un nouvel élan à son développement.

