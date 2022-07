Qu'est-ce qu'une tresse «russe»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La tresse est une coiffure féminine traditionnelle en Russie. Elle avait une signification sacrée pour les femmes et était également un signe de leur statut. Autrefois, il suffisait de regarder la coiffure pour savoir si une femme était célibataire, fiancée ou mariée (pour en savoir plus, cliquez sur ce lien). Mais quel type de tresse est qualifié de « russe » et en quoi diffère-t-elle des autres coiffures ?

À quoi ressemble une tresse russe ?

Les femmes de Russie appellent « tresse russe » la natte la plus simple, faite de trois mèches de même longueur et que vous pouvez réaliser en quelques minutes. Les brins gauche et droit sont alternativement torsadés avec celui du milieu et l'extrémité de la tresse est fixée avec un ruban. Historiquement, les femmes russes ont toujours couvert leur tête et, sur les vieux portraits, elles sont représentées portant un foulard ou un kokochnik avec une ou deux tresses dépassant en dessous. Les femmes célibataires portaient une tresse, les fiancées une tresse avec un ruban et les mariées deux tresses. Les femmes enroulaient aussi souvent les tresses autour de leur tête et les fixaient sous un foulard.

Aujourd'hui, il n’existe plus de tels liens entre la situation maritale et les cheveux, et les femmes font le nombre et le type de tresses qu'elles souhaitent. Les tresses russes sont portées lors des défilés de mode, dans la rue et au travail. Les tresses sont par ailleurs devenues la coiffure des femmes en uniforme, car elles ont un aspect formel et confortable.

Les tresses, attachées avec un élastique non seulement en bas, mais aussi en haut pour plus de force, sont très souvent portées par les athlètes russes, notamment les joueuses de tennis, de basket et de volley. C'est une coiffure très commode pour ce genre d’activités.

Les coiffures pour les occasions festives peuvent également être basées sur des tresses. Lors des défilés de mode contemporains, les stylistes russes réalisent souvent des tresses complexes pour leurs modèles qui ont l'air folkloriques, mais sophistiquées.

En outre, dans la rue, l’on peut souvent voir une femme russe arborant une petite tresse n’engageant qu’une partie de ses cheveux.

« Épi de blé »

Cette technique ancienne, connue dans le monde entier sous le nom de « tresse française » et, en Russie, d'« épi de blé », est ici également très populaire. Elle est réalisée à partir du sommet du crâne, en ajoutant à chaque mèche suivante quelques cheveux provenant des côtés. De cette façon, la coiffure ressemble à un « épi de blé » vu du dessus.

Cette coiffure a également de nombreuses variantes. Par exemple, vous pouvez faire un « épi » sur le dessus, en laissant la « queue » en bas, ou tresser le tour de la tête, ou même réaliser plusieurs tresses.

La tresse française « inversée », lorsque la tresse est réalisée « de bas en haut », est alors appelée tresse « hollandaise ». Elle demande une certaine habileté, c'est pourquoi les femmes russes ne s’y risquent pas tous les jours.

« Queue de poisson »

Cette tresse originale se compose de deux mèches, au lieu de trois, et ressemble à une « queue de poisson ». Plusieurs « queues de poisson » disposées en une coiffure complexe sont appelées tresses « grecques ». Une « queue de poisson » avec des mèches larges est quant à elle appelée en russe tresse « anglaise ». Il est cependant assez ironique que les Anglais eux-mêmes appellent cette variante « tresse russe basique » !

