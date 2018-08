Dix créateurs de mode en Russie dont les motifs ethniques ont le vent en poupe

Les motifs et les décors russes peuvent être fréquemment vus dans les collections de Valentino, Dolce&Gabanna, Ralph Lauren et d'autres créateurs de mode célèbres dans le monde entier. Mais voyons ce que les designers contemporains de Russie créent actuellement...

1. Asiya Bareeva - Moscou à la conquête de la mode musulmane

Pour créer des tenues conservatrices qui correspondent aux règles musulmanes strictes, Bareeva utilise le minimalisme, une palette de couleurs retenue et des formes d'avant-garde. En même temps, sa coupe inhabituelle et sa variété de tissus et de textures donnent à ses vêtements une touche de fantaisie.

Публикация от Асия Бареева. (@asiyabareeva) 4 Июл 2018 в 1:48 PDT

Публикация от Асия Бареева. (@asiyabareeva) 21 Мар 2018 в 10:01 PDT

2. Ulzyma Vantazova - République de Bouriatie

Vantazova crée des robes à partir du tissu traditionnel des nomades de Bouriatie dans le sud de la Sibérie - la laine de mouton est transformée en feutre (les bottes traditionnelles valenki sont faites avec ce matériau). Vantazova décore ces caftans incroyablement chauds avec des ornements bouddhistes.

Публикация от Dima Babushkin (@babushkindima) 18 Июл 2018 в 5:13 PDT

3. Levadnaja Details - broderie fantaisie de Moscou

Cette marque est revenue à ses racines, en redonnant vie à la broderie de mode et en la recréant de façon folklorique. La marque fournit des styles de vêtements à la fois traditionnels et contemporains : du costume et du chemisier de caftan de femme aux tabliers et gilets longs. Tous les articles sont généreusement décorés avec des motifs de conte de fées.

Публикация от Светлана Левадная (@levadnajadetails) 21 Июл 2018 в 5:38 PDT

Публикация от Светлана Левадная (@levadnajadetails) 6 Июл 2018 в 3:04 PDT

4. Masha Andrianova - Slavophilie moscovite

Après avoir passé la plus grande partie de sa vie à Paris, Masha est de retour en Russie où elle crée des thèmes inspirés par la nature, l'ancienne Russie et la vie paysanne. Elle n'utilise que des tissus naturels : lin, coton, laine, soie et utilise des découpes à l'ancienne pour modéliser son design.

Публикация от Masha Andrianova (@mashaandrianov) 10 Апр 2018 в 12:56 PDT

Публикация от Masha Andrianova (@mashaandrianov) 11 Дек 2017 в 10:28 PST

5. Slava Zaitsev - des schémas stéréotypés pour les podiums européens

Probablement le designer le plus célèbre de notre liste, Zaitsev popularise les motifs russes dans les défilés de mode du monde. En juillet, il présente une « collection russe » dans le cadre du défilé oriental à Paris. Ses robes de haute couture sont lumineuses et souvent à prédominance rouge.

Публикация от SLAVA ZAITSEV (@slavazaitsev_official) 13 Мар 2016 в 7:55 PDT

Публикация от SLAVA ZAITSEV (@slavazaitsev_official) 6 Дек 2016 в 12:52 PST

6. Firdaws - coupes féminines venues de Tchétchénie

La République de Tchétchénie aime les paillettes, l'or et le style fantaisie. En tant que fondatrice de cette marque, Aishat Kadyrova crée des robes longues classiques pour les femmes musulmanes avec des ornements traditionnels et des allusions à la beauté naturelle locale. En même temps, il existe d'autres options d'un style plus décontracté venues de cette région.

Публикация от ДОМ МОДЫ "FIRDAWS" (@firdaws_officiel) 28 Авг 2017 в 2:53 PDT

Публикация от ДОМ МОДЫ "FIRDAWS" (@firdaws_officiel) 14 Сен 2017 в 6:04 PDT

Публикация от ДОМ МОДЫ "FIRDAWS" (@firdaws_officiel) 20 Май 2017 в 8:19 PDT

7. Levsha Studio - style patriotique décontracté de la Volga

Basé dans une des villes hôtes de la Coupe du Monde, Samara, Levsha propose des imprimés sur des thèmes russes, des caractères cyrilliques et des robes longues décolletées dans le style russe ancien. Le studio a également créé une collection consacrée à l'espace (un des principaux sites de la ville est le musée de l'espace).

Публикация от LEVSHA • STUDIO (@levsha_studio) 20 Сен 2017 в 12:04 PDT

Публикация от LEVSHA • STUDIO (@levsha_studio) 9 Апр 2018 в 11:41 PDT

8. Studio Gort - motifs folkloriques de l'Oural

Un intérêt pour les racines nationales a amené Vera Mekhonoshina, basée à Perm, à la mode ethnique. Elle se concentre sur la tenue décontractée de tous les jours: ses sarafans sont de longues robes faites de tissus naturels qui sont parfaits pour les activités en plein air.

Публикация от Мастерская "Горт" (@tm_gort) 8 Июн 2018 в 10:42 PDT

Публикация от Мастерская "Горт" (@tm_gort) 16 Сен 2017 в 7:43 PDT

9. Sultan Saliev - Tatarstan

Sultan crée des robes pour des événements majeurs tels que le concours de beauté Miss Tatarstan, ou des rencontres avec des délégations officielles. Ce qu'il aime le plus, c'est moderniser le costume national pour que les Tatars puissent les porter tous les jours, tout comme les Centre-asiatiques.

Публикация от Султан Салиев (@sultansaliew) 23 Июл 2018 в 3:45 PDT

Публикация от Султан Салиев (@sultansaliew) 31 Мар 2018 в 11:48 PDT

10. Nizie Emirshah - Tatars de Crimée

Le design de Nizie n'est pas une histoire de mode, mais de recherche de l'individualité. En juillet, elle a remporté un Grand Prix au concours Ethno Podium. Ses conceptions folkloriques des Tatars de Crimée mélangent l'allure ethnique, les lignes constructivistes et les décisions de coloration et tissus contemporains.

