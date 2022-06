Cinq top models russes qui ont bouleversé le monde de la mode

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Incroyablement belles, glamour et sûres d'elles, elles ont laissé une empreinte indélébile dans le monde de la monde.

5. Sasha Luss

Blonde, aux yeux bleus et d’une beauté renversante : Luss est une triple menace.

Daniele Venturelli/WireImage Daniele Venturelli/WireImage

Sasha, née à Moscou, rêvait de devenir danseuse de ballet. Mais après une blessure à la cheville, elle a dû enterrer son rêve à jamais. La mère de Sasha a ensuite emmené sa fille de 13 ans dans une agence de mannequins locale. Elle a eu du flair, car plusieurs années plus tard, la jeune étoile montante du mannequinat a fait son premier défilé lors de la Fashion Week de Moscou.

Peter White/Getty Images Peter White/Getty Images

Et c’est le mythique Karl Lagerfeld en personne qui repérera plus tard la jeune blonde dans une publicité pour une marque russe. Il a choisi Luss pour ses défilés de mode de 2012. C’était le début du succès, Dior ayant également demandé à Luss de participer à son défilé printemps/été ! Sasha a réalisé soixante défilés au cours de la saison automne-hiver 2013 pour certaines des marques de mode les plus prestigieuses. La confiance en soi est certainement la chose la plus attirante qu'une fille puisse porter, d’autant plus si c’est une déesse des podiums. En 2017, Sasha fait ses débuts d'actrice en jouant dans le film-opéra spatial en 3D de Luc Besson Valérian et la Cité des mille planètes.

4. Anna Vyalitsina

Certaines filles naissent avec des paillettes dans les veines, d'autres avec un sourire de winner. Anna est issue d'une famille de médecins. Tout comme sa célèbre compatriote Natalia Vodianova, Vyalitsina est également née à Gorki (aujourd'hui Nijni-Novgorod) et a commencé le mannequinat un peu par hasard à l'âge de 15 ans.

Gary Gershoff/WireImage Gary Gershoff/WireImage

Un scoot d’IMG Models l'a repérée à Saint-Pétersbourg alors qu'il cherchait de nouveaux talents pour l'émission Fashionably Loud de MTV. Anna a remporté le concours et déménagé à New York. À 16 ans, elle est choisie pour devenir l'égérie du parfum Chance de Chanel. La blonde de 1,77 m a également été en couverture de dix éditions du Sports Illustrated Swimsuit Issue (de 2005 à 2014). Elle a foulé le podium pour Louis Vuitton, Chanel, Prada, Dolce et Gabbana et Givenchy, pour ne nommer que quelques marques célèbres. Le mannequin est également apparu dans les défilés de mode Victoria's Secret.

Legion Media Legion Media

Une belle femme est toujours une source d'inspiration et, en 2010, Anna est apparue dans un clip vidéo de Maroon 5 pour leur single Misery. Vyalitsina est sortie avec le chanteur du groupe Adam Levine et est même apparue sur la couverture de Vogue avec son petit ami. Malheureusement, leur relation n'a pas résisté à l'épreuve du temps et le couple s'est séparé en 2012. Anna a rencontré un autre Adam (l'homme d'affaires Adam Cahan) et, en 2015, elle a donné naissance à une fille, Alaska. Pourquoi avoir choisi un nom si original ? C’est simple : c'est l'endroit « où les États-Unis et la Russie se rencontrent ». Mignon, n’est-ce pas ?

>>> Comment les créateurs de mode contemporains réinventent le costume traditionnel russe

3. Alexandra Pivovarova

Des pommettes saillantes, un front haut, des yeux en amande et un regard froid, presque figé, ont valu à Sasha son surnom d'« Alien ».

Victor Boyko/Getty Images Victor Boyko/Getty Images

Née à Moscou, elle étudiait l'art à l'Université d'État russe des Sciences humaines lorsqu'elle a rencontré son futur mari, l'artiste et photographe Igor Vichniakov. Il a été le premier à déceler en elle le futur top model. Igor a fait plusieurs photos de sa petite amie et les a envoyées directement à l'agence internationale IMG basée à New York. Alexandra a été choisie pour aller à Milan, où elle a fait son premier défilé pour Prada en 2005. Impressionnée par le charisme et le professionnalisme de Pivovarova, la légende de la mode italienne Miuccia Prada a immédiatement signé un contrat d'exclusivité avec elle pour trois années consécutives.

Taylor Hill/FilmMagic Taylor Hill/FilmMagic

Alexandra a depuis été vue sur les podiums lors de presque tous les grands défilés de mode. Pivovarova, végétarienne de longue date, vit à New York avec son mari photographe et leur fille de dix ans, Mia Isis.

2. Natalia Vodianova

« La beauté attire l’œil ; la personnalité capture le cœur », a dit un jour Marilyn Monroe. Cela définit parfaitement Natalia Vodianova, incarnation de l'élégance, de la beauté et de l'empathie. Natalia a grandi dans la pauvreté à Gorki (aujourd'hui Nijni-Novgorod) avec ses deux sœurs, dont l'une avait des besoins spéciaux. Au cours de son adolescence, Natalia a été forcée d'abandonner l'école pour aider sa mère célibataire à vendre des fruits au marché.

Peter White/Getty Images Peter White/Getty Images

Heureusement, la jolie fille a rapidement réussi à rejoindre une agence de mannequins locale et lors d'un défilé, Natalia a été repérée par un scout de Viva Model Management. Vodianova a signé avec l'agence basée à Paris à l'âge de 17 ans et est devenue LE top model des années 2000. Sa beauté russe a magnifié les couvertures de tous les grands magazines de mode, et illuminé les principaux podiums du monde.

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

C'est la combinaison entre sa beauté et son grand cœur qui fait que Vodianiva, mère de cinq enfants, se démarque de la foule. Sa Naked Heart Foundation, créée en 2004, a aidé à construire des centaines de terrains de jeux en Russie et travaille maintenant à « lutter contre la stigmatisation du handicap ».

La top model s'est également essayée à la comédie et a joué aux côtés de Jonathan Rhys Meyers dans l'adaptation de la célèbre histoire d'amour d'Albert Cohen Belle du Seigneur (2012).

1. Irina Shayk

Avec ses grands yeux verts, sa peau bronzée, son look ravageur et ses jambes interminables, Irina est juste à tomber par terre. Née d'un père mineur et d'une mère professeur de musique, Shayk (de son vrai nom Irina Shaïkhlislamova) a commencé à briller en 2004, lorsqu'elle a remporté un concours de beauté dans sa ville natale de Tcheliabinsk. Elle avait 18 ans et à partir de là, sa carrière de mannequin a décollé. Au cours des 15 dernières années, Irina a été vue dans des campagnes publicitaires pour toutes les grandes marques de luxe, de Versace à Burberry. Elle est également apparue dans de nombreux magazines de mode internationaux et, en 2010, elle a été élue modèle international de l'année par Glamour Magazine.

Isaac Brekken/Getty Images for Sports Illustrated Isaac Brekken/Getty Images for Sports Illustrated

>>> La beauté en Russie, d’Ivan le Terrible à la chute de l’URSS

Et pourtant, son plus bel atout est sans conteste son sourire qui tue ! Shayk a joué dans le clip de la chanson à succès Power de Kanye West. Deux ans plus tard, elle a honoré le podium de son défilé de mode Yeezy. Les deux stars seraient brièvement sorties ensemble, mais ont fini par se séparer.

Foc Kan/FilmMagic Foc Kan/FilmMagic

Quand Irina ne foule pas le tapis rouge lors de festivals de cinéma et d'événements de mode, elle est occupée à élever la fille qu’elle a eue avec le réalisateur de A Star is Born Bradley Cooper, avec qui elle a été en couple pendant quatre ans. Tous deux ont réussi à rester des parents aimants et de bons amis.

Dans cette autre publication, découvrez huit marques russes de vêtements et d’accessoires qui ont conquis Hollywood.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.